FOTO: Expoziție militară de 1 Iunie, la Ungheni

Share



Cu prilejul sărbătorii internaționale dedicate copilului care are loc la data de 1 Iunie, Primăria orașului Ungheni a realizat în parteneriat cu reprezentanții Bazei 71 Aeriană ”General Emanoil Ionescu” Câmpia Turzii, un eveniment inedit – ”1 IUNIE – Copiii, piloți ai viitorului!”.

Elevii Școlii Gimnaziale ”Emil Drăgan” din orașul Ungheni și de pe raza localităților aparținătoare, au participat astăzi la o expoziție militară statică organizată la stadionul echipei C.S. Unirea Ungheni 2018, din localitate.

”Am considerat și mereu sunt de părere, că actele prin care putem transmite tinerilor noștri copii, iubirea față de patrie, respectul și determinarea în viață sunt momente importante în formarea acestora. Datorită unei excelente colaborări cu Baza 71 Aeriană de la Câmpia Turzii, respectiv cu domnul comandant Leonard-Gabriel Baraboi, astăzi, tinerii reprezentanți ai comunității noastre au putut să se bucure de un moment unic, cred, chiar la nivelul întregului județ Mureș. Au avut parte de explicații, prezentări ale materialelor specifice aviației și chiar de un exponat special, un elicopter real de luptă. Mulțumim oaspeților noștri pentru deschiderea de care au dat dovadă și de această dată și mă bucură faptul că am putut aduce un zâmbet pe chipurile tinerilor noștri copii”, a transmis primarul orașului Ungheni, Victor Prodan

Timp de aproape 4 ore, cei peste 600 de elevi din clasele 0 – VIII ai școlilor de pe raza U.A.T. Ungheni, s-au bucurat în grupe formate și coordonate de profesorii și învățătorii lor, de explicațiile specialiștilor din cadrul unității militare anterior amintite, au îmbrăcat echipamente militare, au primit informații tehnice cu privire la activitatea de militar și materialele prezentate și chiar au avut posibilitatea de a urca la bordul unui elicopter tip IAR 330 SOCAT, alături de militarii români.

Căpitan-comandorul Alin Cioba, din cadrul Bazei 71 Aeriană din Câmpia Turzii, a declarat următoarele: ”Ne bucură nespus faptul că am reușit să fim astăzi aproape de cei mai mici reprezentanți ai comunității din orașul Ungheni. Am prezentat pe parcursul acestui eveniment, realizat sub coordonarea domnului general de flotilă aeriană Leonard-Gabriel Baraboi, comandantul Bazei 71 Aeriană ”General Emanoil Ionescu”, o parte din ceea ce înseamnă tehnică și echipamente militare aflate în dotarea forțelor aeriene române. Desigur, elementul central a constat în expunerea unui elicopter IAR 330 SOCAT, însă elevii s-au bucurat și de momente precum încercarea unei căști de pilot, purtarea unei veste militare antiglonț și activarea sirenelor aflate în dotarea mașinii de poliție militară. Deși colaborări au mai avut loc în ultima perioadă de timp, este pentru prima dată în orașul Ungheni, desfășurat un astfel de moment și consider eu că este și cel mai bun moment – ziua de 1 Iunie fiind una foarte importantă pentru fiecare dintre participanții de astăzi. Ne bucurăm pentru faptul că am putut aduce un zâmbet pe chipurile celor prezenți aici, indiferent de vârste și le urăm tuturor un sincer ”La mulți ani!”, din partea întregului colectiv al bazei”.

În cadrul expoziției statice s-a desfășurat și o prezentare de machete ale aeronavelor militare, susținută de domnul Rareș Ceclan, ocupantul locului al doilea la Concursul Internațional de Machete Statice – Trofeul AMA, desfășurat în luna Mai a acestui an, la Alba Iulia.

Evenimentul s-a încheiat cu premierea fiecărui participant cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului de către Primăria orașului și a Consiliului Local Ungheni, dar și cu un spectacol pirotehnic, care a adus și mai multă culoare întregului moment.

Cursul evenimentelor care implică aviația militară nu se oprește aici pentru administrația ungheneană, Ziua Eroilor sărbătorită la data de 2 Iunie și la nivelul Primăriei orașului Ungheni va fi marcată și de un survol al aeronavelor militare de la Baza 71 Aeriană ”General Emanoil Ionescu” Câmpia Turzii.

(Redacția)