FOTOREPORTAJ: Final colorat pentru absolvenții Colegiului Economic „Transilvania”

Share



Un ultim ecou al clopoțelului a răsunat miercuri, 25 mai, pentru elevii claselor a XII-a de la Colegiul Economic „Transilvania” din Târgu Mureș. Festivitatea de absolvire a avut loc la Sala Sporturilor, unde cu gânduri nostalgice și emoție în suflet, aceștia și-au luat rămas bun de la prețioșii ani de liceu.

„Distinși invitați, stimați profesori și părinți, dragi absolvenți, „prezentul este acel timp în care timpul atinge eternitatea”, spunea C.S. Lewis. Cu fiecare generație măsurăm trecerea timpului și la fiecare sfârșit de am școlar, traversăm sentimentul deplin al unei desăvârșiri umane și educaționale, alături de profesori, părinți și elevi. Astăzi marcăm acest emoționant moment al trecerii și-al împlinirii în cadrul Colegiului Economic „Transilvania”din Târgu Mureș. Felicit conducerea școlii, elevii și întreg corpul profesoral pentru traseul parcurs. Privim spre tinerii absolvenți și realizăm că încă o generație de elevi își celebrează astăzi definirea. Dragi absolvenți, v-au adus împreună entuziasmul tinereții, tenacitatea, puterea, dar să nu uitați că singura răspundere adevărată este față de propriul vostru potențial pe care trebuie să-l îndreptați spre îndeplinirea celor mai îndrăznețe idealuri. Porniți spre lumea celor patru puncte cardinale, purtând în inimi și-n gândiri mireasma dulce a anilor de liceu. Vă urez succes în tot ceea ce veți face pe noul vostru drum și nu uitați că noi, cei care rămânem aici, am existat pentru voi”, a fost discursul inspectorului școlar general al județului Mureș, Sabin Gavril Pășcan.

Directorul Colegiului Economic „Transilvania”, Gheorghiță Adrian Rucoi, directorul adjunct, Doina Pocan, inspectorul școlar județean adjunct al județului Mureș, Illés Ildikó și reprezentantul Consiliului Local, Sebastian Pui, au adresat de asemenea felicitări și urări de bine pe mai departe, absolvenților din promoția anilor 2018-2022.

Emoții și încredere pentru viitor

Înainte de premierea absolvenților, cheia liceului cu toată însemnătatea simbolică a acesteia a fost înmânată de către elevii claselor a XII-a, celor de clasa a XI-a. Eleva Diana Giurcă din clasa a XII-a a adresat câteva cuvinte: „Astăzi, cu emoție și nostalgie vom spune rămas bun liceu, rămas bun copilărie. Nu am crezut că acest moment va fi atât de greu și de dureros. Îmi amintesc prima zi de liceu, când cu inima bătând puternic, abia așteptam să-mi cunosc colegii, noii mei prieteni, profesorii și dirigintele. Astăzi, stau în fața dumneavoastră dragi profesori, cât și a voastră, dragi colegi și nu-mi vine să cred ca așa ușor s-au scurs anii de liceu”.

Festivitatea a continuat cu oferirea Diplomei de Excelență, șefului de promoție, elevul Silviu Florin Moldovan, care a adresat cuvinte emoționante tuturor celor care timp de 4 ani i-au fost colegi și profesori. „Onorați invitați, stimați profesori, dragi colegi, iată-ne astăzi prezenți la tradiționala sărbătoare a absolvirii anilor de liceu. Gândul mă duce în urmă cu 4 ani, când am pășit cu emoție și bucurie, încrezători în drumul pe care urma să îl parcurgem. Erau oameni noi și o lume nouă, pe care așteptam cu nerăbdare să le descoperim. Am călătorit frumos câțiva ani împreună, fără să ne întrebăm de ce ne-am întâlnit și încotro vom merge. Am pășit pe aceeași cărare zi de zi. Liceul a fost un loc unde am învățat să gândim, unde nu am primit doar informații, ci am fost formați ca oameni. Acum, mult mai maturi, nu ne rămâne decât să asistăm la trecerea firească a timpului, care ne îndeamnă să pășim cu încredere pentru a ne îndeplini visurile”, a transmis șeful promoției 2018-2022.

După ce inspectorul școlar județean adjunct Illés Ildikó a înmânat premii celor care s-au remarcat pe parcursul anului la olimpiade și concursuri, a urmat festivitatea de premiere a elevilor de către diriginții acestora.

În încheiere, zeci de baloane colorate s-au înălțat în sus ducând cu ele, spre îndeplinire, dorințele vechilor liceeni, iar aceștia au fost declarați cu emoție, absolvenți.

Ioana MĂRGINEAN