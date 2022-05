Avocat din Baroul Mureș trimis în judecată de către DNA

Share



Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Târgu Mureș au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui inculpat, avocat în cadrul Baroului Mureș, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunii de instigare la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată.

”În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt: În cursul anului 2019, inculpatul, direct sau prin intermediul a două persoane, l-ar fi determinat pe B.C., asistent medical în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș (cu care procurorii au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției), să-i permită accesul la unele informații nedestinate publicității. Informațiile priveau identitatea și starea unor pacienți internați în unitatea medicală, care au fost victime ale unor accidente de circulație. Pentru informațiile furnizate, asistentul medical ar fi primit, de la avocat și de la unul dintre intermediari suma totală de 850 lei, precum și alte foloase sub formă de servicii de consultanță juridică de la avocatul inculpat. În baza informațiilor obținute în maniera de mai sus, inculpatul ar fi încheiat acte de reprezentare cu persoanele respective în scopul obținerii pentru sine, pe lângă onorariu, a unui procent semnificativ (20%) din valoarea despăgubirilor ce urmau să fie acordate victimelor de către societățile de asigurări, responsabile civilmente”, a informat Biroul de Informare și Relații Publice al DNA.

Potrivit sursei citate, dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel Târgu Mureș.

”Anterior, în cauză, procurorii anticorupție au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu inculpatul B.C., asistent medical și cu alți doi inculpați intermediarii avocatului, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii, comise sub forma autoratului și a instigării, de folosire în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată. În prezența apărătorilor aleși, cei trei inculpați ultim menționați au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, au acceptat încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și au fost de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora – între 10 luni și un an cu suspendare și interzicerea unor drepturi”, se mai arată în comunicat.

Reprezentanții DNA au ai precizat că ”această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.” (Redacția)