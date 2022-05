FOTOREPORTAJ. O nouă atracție turistică în stațiunea Sovata

Share



Orașul-stațiune Sovata are un nou punct de atracție. La împlinirea a 147 de ani de la ”nașterea” lacului Ursu, a fost dezvelită o machetă a stațiunii Sovata, relizată din bronz cu ajutorul tehnologiei digitale. Evenimentul a avut loc în Parcul Petőfi Sándor, în prezența președintelui CJ Mureș, Péter Ferenc, a primarului orașului Sovata, Fülöp László Zsolt și a altor invitați.

Exemplu la nivel național

Ceremonia de dezvelire a machetei stațiunii Sovata a început cu un discurs al primarului Fülöp László Zsolt, care a făcut o cronologie a dezvoltării stațiunii în jurul lacului.

”Sunt ferm convins că în viața oricăror localități sunt momente foarte importante care pun accent pe dezvoltarea acestora. Pentru noi, un astfel de moment este nașterea Lacului Ursu, care e datat din 1875, 27 mai, orele 11.30. Deci exact acum 147 de ani, s-a dezvoltat minunea aceasta pe care o numim Lacul Ursu. Pe vremea aceea, localnicii s-au gândit că este o tragedie, ca urmare a apariției lacului după o calamintate naturală, dar treptat s-a dovedit că în jurul acestei minuni s-a dezvoltat localitatea noastră.”

Primarul orașului Sovata a vorbit apoi despre pașii dezvoltării de la început de secol XX, cu trecere spre dezvoltarea modernă a orașului.

”La începutul anilor 1900 a fost construit ștrandul Ursu, evident nu în forma actuală, dar deja apăruse tradiția de îmbăiere în lac. Treptat s-a dezvoltat infrastructura, care era compusă din vile, străzi, dar și din rețea de apă și canalizare. La aceste investiții au contribuit foarte mult Sófalvi Illyés Lajos, cel care a construit ștrandul, și Dr. Bernády György.

Între 1970-1980 s-au construit multe hoteluri și astfel a crescut activitatea turistică. După 1990 a apărut un declin în toată țara, dar, din fericire, pe la începutul anilor 2000, împreună cu lucrările de infrastructură și cu investițiile din sectorul privat, Primăria orașului Sovata a reușit să schimbe în bine destinul stațiunii.

În 2009 am creat parcul în care suntem chiar acum. Din 2011 avem Drumul Sării, care este o investiție de renume mondial. În 2018 am reușit să câștigăm o finanțare pentru asfaltarea a 13 străzi din localitatea noastră iar în 2020 am reușit să obținem finanțare pentru un Amfiteatru de 500 de persoane.

În 2021 am contractat un proiect pentru construirea Centrului Civic și Cultural Sovata. Mulțumim ADR Centru pentru că a fost un partener de nădejde și, cu cea mai mare modestie, pot să vă spun că suntem un exemplu nu numai în centrul României, ci și la nivelul întregii țări.”

Fülöp László Zsolta subliniat faptul că macheta dezvelită acum înglobează toate aceste investiții pe care le-a pomenit.

Primarul orașului a mulțumit arhitectului Tudor Andrei, cel care a realizat lucrarea și tuturor partenerilor și colegilor care au contribuit la realizarea investiției.

Machetă 3D

A urmat un scurt discurs al președintelui Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, care este și președinte al Consiliului Director al ADR Centru. El a subliniat importanța proiectelor finanțate din fonduri europene în dezvoltarea stațiunii Sovata și a mulțumit ADR Centru pentru campania „Europa în regiunea noastră: ”În următoarele luni vom vorbi nu numai în Sovata, ci chiar în toată țara și în toată Europa, despre Lacul Ursu și despre proiectul Drumul Sării. Ca și cetățean al acestui oraș și ca fost primar, pot să vă spun că mă mândresc cu ceea ce este Sovata. Cred că e obligația noastră, a tuturor, să ne amintim de Lacul Ursu în fiecare an, pentru că acest obiectiv a dat faimă orașului nostru și putem să spunem că prin acesta am reușit să fim cunoscuți în întreaga lume.”

Nicolae Mărginean, director în comunicare ADR Centru, a prezentat un scurt bilanț al investițiilor din bani europeni, care a avut orașul Sovata ca beneficiar.

”Lacul Ursu este cel mai bătrân și statornic locuitor al acestui oraș. Lacul Ursu înseamnă Sovata, Sovata înseamnă Lacul Ursu, dar înseamnă și Regiunea de Rezvoltare Centru, a cărei agenție o reprezint. Noi la ADR Centru am coordonat proiectele din Sovata și din județul Mureș. Domnul primar și domnul președinte, mai modești, nu v-au spus că este vorba de peste 20 de milioane de euro care s-au atras aici în Sovata și de peste 240 de milioane de euro, doar în ultimii 7 ani, în întregul județ. Tocmai din acest motiv am propus comisiei Europene, lansarea acestei campanii de promovare „Europe in my region”, aici la Lacul Ursu, acum de ziua de naștere a acestui lac”, a afirmat Nicolae Mărginean.

Cele mai multe detalii despre macheta dezvelită în Parcul Petőfi Sándor au fost oferite de Tudor Andrei, arhitect și antreprenor din Cluj, cel care a pus în operă acest proiect: ”Macheta stațiunii Sovata este un proiect special. E realizată din bronz, dar și cu ajutorul tehnologiei digitale. Macheta a trecut prin mai multe etape, printre care pot menționa prima, etapa de modelare 3D, după care a fost printată 3D cu ajutorul tehnologiei digitale și apoi a fost transpusă în bronz printr-o tehnică veche de mii de ani. Lucrarea a fost realizată în aproximativ 6 luni, pe baza informațiilor pe care ni le-am luat din imagini. Are aproximativ 200 de kilograme, beneficiază de sistem de iluminare și sistem de degivrare, adică pe timp de iarnă se dezăpezește automat și permite menținerea unei temperaturi plăcute la atingere. De asemenea, pe lângă implicațiile și valorile sociale pe care le are, prin care aduce branding local, pune în valoare stațiunea din punct de vedere turistic, crește nivelul de interactivitate, are și o componentă de accesibilizare foarte importantă, pentru că macheta beneficiază de limbajul Brille, pentru persoanele cu deficiență de vedere. De asemenea, mai are și coduri QR, care integrează cu strategia locală de promovare, acest proiect, și face trimitere la zona de promovare turistică, la primărie și bineînțeles pe viitor se pot aduce informații suplimentare și integrarea într-un ecosistem turistic mai amplu. Sunt puține astfel de lucrări în țară, majoritatea fiind realizate de noi. Amintesc aici machete din Cluj-Napoca, de la Castelul Bran și câteva proiecte noi în derulare. Cred că ar fi important să existe în cât mai multe locuri astfel de lucrări, pentru a valorifica patrimoniul istoric și arhitectural pe care îl avem și de a ne prezenta într-un mod cât mai atractiv turiștiilor.”

La finalul ceremonei de dezvelire a machetei orașului Sovata, publicul a urmărit un program artistic cu muzică și dansuri populare.

Florin Marcel SANDOR

Ioana MĂRGINEAN