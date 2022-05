VIDEO-INTERVIU cu Bianca Ghiurca, șefă de promoție la Liceul Teoretic ”Gheorghe Marinescu”

Share



Echipa cotidianului Zi de Zi îi felicită pe liceenii absolvenți ai promoției 2021/2022 și le urează mult succes atât la examenele viitoare, cât și în viață. Din dorința de a promova excelența în învățământ, vă vom prezenta interviuri realizate cu șefi de promoție ai liceelor mureșene, pe care de asemenea îi felicităm pentru parcursul excepțional urmat în cei patru ani de liceu cu seriozitate, pasiune și poate chiar cu sacrificii. Astăzi, interlocutoarea noastră este Bianca Ghiurca, șefa de promoție a profilului Umanist de la Liceul Teoretic ”Gheorghe Marinescu” din Târgu Mureș.

Reporter: Pentru început, am să te rog să faci o scurtă prezentare a ta.

Bianca Ghiurca: Mă numesc Ghiurca Bianca Lavinia, sunt absolventă a Liceului Teoretic ”Gheorghe Marinescu”, profil Umanist, și sunt din localitatea Șăulia, județul Mureș.

Rep.: Te rog să ne spui motivul sau motivele pentru care ai ales Liceul Sanitar.

B.G.: Încă din clasa a VIII-a am început să mă interesez de mai multe licee din Târgu Mureș și am primit o mulțime de recomandări pentru acest liceu, ”Gheorghe Marinescu”, atât de la profesorii de la noi de la Școala Gimnazială Șăulia, cât și de la alți colegi mai mari care au terminat la noi și au ales acest liceu.

Rep.: Ai terminat cei patru ani de studii cu rezultate excelente. Te rog să detaliezi cu ce medie finală ai absolvit.

B.G.: Media generală pe liceu a fost 9,89, media clasei a XII-a a fost 9,91.

Rep.: Felicitări încă o dată. Spune-ne, te rog, care e secretul acestor note și medii foarte mari, foarte bune?

B.G.: Nu știu dacă există neapărat un secret, pentru mine ambiția a contat cel mai mult, pentru că mereu mi-a plăcut să fiu prima și totodată îmi place să învăț, îmi place să știu că sunt la înălțime, să îmi depășesc limitele și îmi doresc să îmi realizez visurile. Cred că asta m-a motivat cel mai mult.

Rep.: Sunt elevi care învață, să zicem, mai mult pentru notă și nu pentru a ști. Tu ce fel de elevă ai fost?

B.G.: Pot să zic că la unele materii pentru notă. La materiile care probabil nu m-au interesat atât de mult, dar la materiile umaniste, pentru că acestea îmi plac cel mai mult, de aceea am ales și profilul, am învățat din plăcere, nu pentru note.

Rep.: Ce materii preferate ai avut?

B.G.: Limba română și Istoria.

Rep.: Ai susținut și un scurt discurs la festivitatea de absolvire. Poți să ne faci un rezumat, despre ce le-ai spus profesorilor, părinților și colegilor?

B.G.: Da, am amintit despre această perioadă de patru ani în care am învățat la acest liceu, am amintit despre momentele frumoase pe care le-am avut, atât împreună cu colegii, cât și cu profesorii și am ținut să adresez o scurtă mulțumire profesorilor pentru că au fost lângă noi, ne-au susținut mereu și ne-au motivat să fim din ce în ce mai buni, și totodată părinților care au fost mereu alături de noi și ne-au susținut în toate deciziile pe care le-am luat.

Rep.: Ați susținut și cursuri online pe perioada pandemiei. Poți să ne spui, te rog, cum a fost?

B.G.: Sincer, prefer școala fizică, deoarece în online totul a fost mult mai greu până ne-am acomodat cu online-ul, cu Zoom-ul, până am reușit să facem toate grupurile clasei cu profesorii am înțeles mult mai greu lecțiile, erau probleme cu conexiunea, cu internetul. Consider că fizic este mult mai bine, atât pentru noi cât și pentru profesori deoarece altfel putem înțelege și noi materia și profesorii altfel ne pot explica.

Rep.: Ce-ți dorești să faci pe viitor?

B.G.: Îmi doresc să urmez Facultatea de Istorie și să ajung profesoară de Istorie.

Rep.: Liceul Sanitar nu prea mai are legătură cu activitatea medicală. Sau are legătură?

B.G.: Nu, eu am fost la Sanitar cum se zice, ar am fost pe profil Umanist, nu are legătură cu medicina.

A consemnat Alex TOTH