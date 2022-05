VIDEO: Realizări frumoase la Spitalul Municipal Sighișoara

Share



Spitalul Municipal Sighișoara trece printr-o perioadă de schimbare, prin deplina implicare a managerului instituției, Tanaszi Sarolta, medic specialist în Sănătate publică și management. În acest sens, printr-un interviu acordat Cotidianului Zi de Zi, dr. Tanaszi Sarolta a expus o parte din realizările cele mai importante dar și probleme pentru care toată echipa caută o soluționare cât mai rapidă.

Reporter: Prezentați-ne principalele realizări din anul 2021.

Tanaszi Sarolta: Au fost destul de multe, mici realizări mai ales, în ceea ce privește infrastructura, cu echipa de muncitori proprie a unității care a reușit să adapteze unitatea condițiilor excepționale cu care ne-am confruntat cu toții, dar în special mai doresc să menționez și faptul că am reușit să încheiem încet, încet și fondurile europene care le-am accesat, cele nerambursabile prin care am reușit să dotăm unitatea cu diverse echipamente medicale, un aparat RT-PCR , un aparat Röntgen. Am avut alte dotări pentru laborator de analize medicale pentru a putea cât de cât diversifica paleta noastră de analize și a fi aproape de pacienții noștri în continuare. Totodată, prin sponsorizare am reușit să dotăm unitatea cu un generator. Un altul l-am primit deja în 2019 și acesta funcționează deja la clădirea care găzduiește maternitatea spitalului, dar acum avem un generator de capacitate mare care poate să asigure electricitate în caz de nevoie pentru fiecare locație a unității și clădirile principale.

Rep: Care este gradul de satisfacție al pacienților în ultimul an?

T.S.: Urmărim, avem chestionare de satisfacție pentru pacienți, totodată și prin Casa de Asigurări, o dată la un trimestru avem chestionare pe care le împărțim și sunt anonime. Urmărim această activitate cu interes, pentru că în ceea ce privește satisfacția pacienților acest lucru este foarte important pentru noi. Ei pot să ne dea sugestii sau să ne spună unde putem îmbunătăți noi activitatea noastră sau infrastructura, ce vor de la noi, mai mult decât avem acum și împreună cu ei așa putem să ne dezvoltăm mult mai ușor pe viitor. Gradul de satisfacție este peste 85%.

Specialist în somnologie așteptat la Sighișoara

Rep: Ce procent din schema de personal a spitalului este ocupată?

T.S.: În perioada stării de alertă am angajat pe perioadă determinată, ca și alte unități spitalicești. Noi am început chiar de la început, când s-a dat această posibilitate unităților pentru a completa deficitul de personal și pentru a face față acestui context epidemiologic.

Acum am organizat examene pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, acolo unde avem necesitate. Am analizat în prealabil necesitatea unității. Am scos un număr de posturi limitate, dar am dat șansa fiecăruia să participe la acest concurs sau examen intern. Deja ieri s-a desfășurat examenul pentru a ocupa postul de infirmier, îngrijitor, registrator medical și urmează zilele următoare ocuparea posturilor pentru asistenți medicali. Le urăm succes și sperăm că o să avem doar personal foarte bine pregătit și mulțumim celor care nu o să promoveze pentru că locurile sunt limitate, dar activitatea lor a fost foarte importantă pentru noi și pe viitor îi așteptăm să se prezinte la concursuri.

Rep: Este atractiv pentru tinerii medici Spitalul Municipal Sighișoara?

T.S.: Ne străduim, acesta a fost din nou un obiectiv al nostru ca și conducere, să putem să atragem medici tineri dornici să își desfășoare activitatea în cadrul unității noastre și cu bucurie pot spune că am reușit și tot mai mulți tineri medici sunt interesați de Spitalul Sighișoara.

În timpul stării de alertă am avut și medici rezidenți care au activat la noi și mi-a plăcut. Asta ne bucură foarte mult, au fost foarte bine pregătiți, au colaborat foarte bine cu personalul nostru medical. Între timp am scos la concurs și s-au ocupat două posturi pentru medic ATI, gastroenterolog avem și încă un post este scos la concurs. La pediatrie doi medici pediatri au venit și încet, încet, suntem pe acest trend crescător în ceea ce privește noii veniți. Avem medici și pe medicină internă, o doamnă doctor și ce ne bucură și mai mult este faptul că aceștia doresc să se axeze pe specialități sau pe diverse activități medicale care sunt deficitare la noi sau chiar inexistente în județ. De exemplu pe partea de somnologie avem medic care acum și-a dat competența și urmează să includem aceste servicii în cadrul unității noastre. Avem doamna doctor care dorește și s-a înscris deja la curs de Doppler. Așadar paleta de investigații și de servicii medicale, în acest fel putem să o diversificăm mai ușor, iar noi sprijinim și de asta doresc să le comunic și să aleagă Spitalul Municipal Sighișoara. Aici le dăm cumva posibilitatea să se dezvolte profesional, ceea ce este pentru un medic foarte important, și au posibilitatea să să facă ceva mai mult și cumva să se facă remarcați.

Rep: Ce puteți să ne spuneți despre colaborarea cu comunitatea locală? Cum susține comunitatea locală Spitalul din Sighișoara?

Z.S.: Încă din 2019 s-a născut o colaborare foarte bună cu comunitatea și cu instituțiile publice, cu societăți comerciale, ceea ce ne bucură foarte mult și dorim să continuăm în același mod. În perioada pandemică au fost foarte grijulii cu noi și ne-au sprijinit în activitate și acum că este un pic de relaxare, să sperăm că și ține, dorim să revenim asupra acestei colaborări intens, pentru că doar împreună putem să reușim și să facem lucrurile să funcționeze. Asta au observat și ei cred că au și văzut că așa putem să ne dezvoltăm mult mai repede decât în alte moduri clasice. În acest sens am înființat și o asociație unde președinte este Spitalul Municipal Sighișoara reprezentat prin manager.

A fost o perioadă anevoioasă, un pic a durat până am reușit să dăm viață acestei asociații dar la finalul anului trecut am reușit, și acum ne putem dezvolta și prin această asociație. „Împreună pentru Sănătate” se numește asociația și sper să avem cât mai mulți voluntari și câte mai multe beneficii în acest sens pentru că va fi exclusiv pentru spitalul nostru, pentru a-i sprijini activitatea. Conform necesităților, o să demarăm campanii de colectare fonduri, dorim să organizăm concerte caritabile, să îmbinăm plăcutul cu utilul în favoarea pacienților și a personalului care lucrează în cadrul unității. Avem mare nevoie și fiind un monument istoric, sunt foarte multe lucruri de realizat, dar sperăm să avem proiecte mult mai mari, de exemplu spital nou sau construcții noi.

Bucătar talentat în slujba pacienților

Rep: Ce ne puteți spune despre bucătăria spitalului? Ce înseamnă faptul că există aici un bucătar cunoscut care își răsfață pacienții și personalul medical cu talentul culinar deosebit?

Z.S: Da, am avut noroc mare și de-asta zic, dacă îți dorești ceva, atunci cumva se întâmplă lucrurile în acest sens. Din 2019 când am început prima dată cu înfrumusețare a curții, cu activități care nu costă dar care se văd și sunt în sprijinul pacienților, le oferă o bunăstare sufletească pe lângă cea sănătății. În anul 2020 ni s-a alăturat un domn bucătar care este pe același principiu și dorește să fie de ajutor. Și din zilele lui libere dacă îl contactăm vine și se prezintă. Cumva a dat viață bucătăriei. Preparate lui le decorează, are timp, are răbdare să facă și se vede că le face cu suflet, pe lângă că sunt gustoase, sunt și aspectuoase și asta ne bucură foarte mult. Noi chiar dorim să îl păstrăm cât mai mult timp lângă noi și ne-a și promis că rămâne, deși are oferte destule. Acest lucru este ceva unic pentru multe bucătării, chiar am propus și am discutat și cu Sindicatul și am înțeles că ne vor sprijini să organizăm un eveniment prin care să putem face un eveniment pentru bucătarii din alte spitale din județul Mureș deocamdată, după care vedem dacă reușim și național. Am vrea să se întâmple în decursul anului acesta, cam în 2 luni să organizăm. Dorim să mai organizăm și pentru maternitate, pentru neonatologie, evenimente care cumva să educe mamele, viitoarele mămici sau proaspetele mămici în a crește copiii, alăptare deci avem proiecte mici, mărunte dar cu de impact și de folos.

În plin proces de acreditare

Rep: Ce puteți să ne spuneți despre procesul de acreditare al spitalului?

Z.S.: Suntem în curs de acreditare și asta este o perioadă stresantă pentru noi. Încercăm să realizăm și să să fim în regulă la evaluarea care va avea loc în decembrie. Oricum continuăm cu toate proiectele noastre indiferent ce va fi dar suntem activi și în această direcție.

Rep: Aveți vreo premieră, un caz foarte deosebit care a fost tratat aici sau ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum,?

Z.S.: Da, am avut pe partea de chirurgie o operație pe care am și postat-o pe Facebook și o să mai avem și pe viitor acest gen de operație. Pe ortopedie am avut din nou în trecut câteva operații, deci sunt diversificate și încercăm să le diversificăm și cum le facem, atunci pentru orice coleg o să promovăm și o să aducem la cunoștință fiecărui pacient că se poate și la noi.

Rep: Care este cea mai dificilă problemă cu care vă confruntați acum?

Z.S.: Cea mai dificilă problemă care ne oferă neliniște este chiar infrastructura, clădirile învechite. Spitalul este un monument istoric de peste o sută de ani, unde nu putem să intervenim foarte mult și nu putem să asigurăm, în cinci ani cel puțin, ceva de calitate, oricât ne-am dori. Trebuie totuși să avansăm și mai ales fiind un oraș turistic, am putea face mult mai multe și pentru acest lucru chiar avem nevoie de clădiri noi, funcționale și care să fie pentru toată lumea un loc unde să ne desfășurăm activitatea cu încredere și cu drag și pacienții noștri să fie și mai mulțumiți.

Rep: Care este povestea lifturilor?

Z.S.: A fost chiar un drum foarte lung, dar în sfârșit s-au realizat. Lifturile vechi aveau aproape o sută cincizeci de ani. Un lift vechi a rămas pe loc în cadrul clădirii care găzduiește secția de medicină internă. Două au fost înlocuite și funcționează foarte bine. Este altceva, este un contrast între clădire istorică și lifturile noi. Au fost date în folosință în luna martie. A fost un traseu lung. În 2019 am preluat discuția cu lifturile dar în sfârșit, în ciuda pandemiei, cu mici prelungiri sau întârzieri totuși s-au finalizat și sunt funcționale.

Mălina MORARU