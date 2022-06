FOTOREPORTAJ: „Ceainăria copiilor”, proiect de suflet la Gimnaziul ”Europa”

Share



La Școala Gimnazială „Europa” din Târgu Mureș, pasiunea pentru carte și ceai a înflorit dintr-o idee spontană a unui om plin de inițiativă în „Ceainăria copiilor”, un loc dedicat elevilor care doresc să-și imprime în personalitatea lor, pasiunea pentru citit și pentru universul lecturii.

Marți, 31 mai, a avut loc inaugurarea spațiului de lectură în biblioteca școlii. Întâlnirea prietenească s-a derulat în două părți, mai întâi au fost împărtășite impresiile generale ale celor care s-au ocupat de toată activitatea, iar apoi o elevă a prezentat o recenzie de carte, în final tuturor celor care s-au implicat în realizarea proiectului, acordându-li-se câte o diplomă.

Pentru început, bibliotecara școlii, Mihaela Moldovan, a adresat câteva cuvinte celor prezenți: „Stimați invintați, dragi elevi, dragi colegi, îmi simt sufletul plin de bucurie să vă întâmpin azi în acest cadru, mai nou, mai primitor, mai plin de promisiuni ca niciodată. Prin efortul colegei noastre, profesor Diana Moldovan, cu sprijinul comitetului de părinți al clasei I A, condus de doamna Ioana Filip și prin munca serioasă a elevilor noștri, ne putem bucura de eleganța unei biblioteci moderne ce te ademenește acum și prin căldura spațiului, dar mai ales prin oferta de carte nouă, spre petrecerea unor momente plăcute încărcate de magia lecturii. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru dedicare, pentru implicare, pentru că au ales să se aplece cu interes asupra filelor de carte, că au acordat locul cuvenit volumelor, într-o eră în care dogotalizarea a pătruns încet, dar sigur, în toate domeniile, inclusiv în cel al lecturii. Ne-am bucurat întotdeauna de un aflux mare de cititori în rândul copiilor. Sunt convinsă că acest cadru îmbietor, „Ceainăria copiilor” se va bucura de o și mai mare căutare printre elevi. Așadar, vă așteptăm cu drag, să ne bucurăm împreună de o carte bună și un ceai aromat. Dar nu întâmplător am ales această zi dedicată proiectului „Ceainăria copiilor”, gandul meu se îndreaptă și spre ziua de mâine, 1 iunie, „Ziua Internațională a Copilului”, sărbătoare dedicată tuturor copiilor. În final, cel mai însemnat lucru pentru un copil este educația, atenția familiei și timpul petrecut împreună cu aceștia. Deci, țin încă odată să mulțumesc tuturor, cadrelor didactice, elevilor, părinților, personalului care a ajutat foarte mult și am reușit într-un final. Îi mulțumesc din nou Dianei și o provoc să ne povestească așa în câteva cuvinte cum a început totul, pentru că a fost ceva foarte spontan, ea a venit într-o dimineață, pe ușă, așa val-vârteș și mi-a zis ”Miha, să nu-mi zici că nu poți, să nu-mi zici că nu vrei, trebuie! Uite, am în gând un proiect, ce zici?” Mă gândeam că aș fi cea mai fericită de pe pământ să se realizeze, dar sunt mulți bani și întotdeauna când e vorba de mulți bani, e vorba de timp… Dar totul s-a întâmplat surprinzător de repede și pentru asta vă mulțumesc din suflet”.

Spațiu amenajat cu optimism

Cea de la care a pornit totul, Diana Moldovan, cadru didactic la Gimnaziul ”Europa”, a povestit pe scurt cum i-a venit ideea care a adus un aer de entuziasm pe chipurile tuturor celor care doresc să vadă și să facă mai mult.

„Fiindcă m-a provocat Mihaela, eu vă spun că această idee mi-a venit în urma unei zile petrecute alături de copiii de la clasa mea, „Ziua cititului împreună”, când le-am pregătit câte un ceai și de atunci mi-au cerut de foarte multe ori să le mai fac ceai și să mai citim. Și m-am gândit că nu ar fi rău dacă tot aveam niște bani donați, să facem o ceainărie pentru copii, un spațiu în care să vină să citească cu plăcere și să asocieze acest act al cititului de emoția de a sta alături de colegii lor, de a savura o ceașcă de ceai, de a se bucura de diferite detalii care să le amintească cu plăcere de școala asta. Și am făcut lucrul acesta. Știu că ne-am gândit mult ce fel de rafturi să cumpărăm, cum să le arajăm, oare încap, oare ne încap cărțile… Fel și fel de gânduri, dar am avut întotdeauna sprijinul părinților de la mine de la clasă, cărora le mulțumesc. Și am pus osul la treabă și a ieșit. Îi mulțumesc tare mult domnului Suciu, care m-a certat, îi mulțumesc Dorei că a avut plăcerea de a ne ajuta să organizăm biblioteca și bineînțeles colegelor mele, care m-au susținut și m-au încurajat. Și Ioanei îi mulțumesc foarte mult, n-aș fi făcut nimic fără ea, pentru că are așa un spirit optimist și te ajută să treci peste orice obstacol”.

Ioana Filip, reprezentantă a Asociației „Suflet generos”, a fost, de asemnea, un pion important în realizarea aceasta, implicându-se în tot ceea ce s-a putut și fiind mereu spiritul optimist care nu dă niciodată înapoi.

„Nu știu care sunt acei părinți, mi-ar plăcea să-i cunosc, din câte știu, ei vor să rămâne anonimi, asa e cumva semnul acelei adevărate implicări. Este un moment special, e ceva deosebit. Să sperăm că reușim așa să-i determinăm pe elevii noștri să fie mai aproape de carte. Mai aproape de valoarea aceasta care este educația”, a specificat Mihaela Însurățelu, directoarea școlii.

