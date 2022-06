Luduș: Probabil, mutarea Secției de Psihiatrie, la sfârșitul anului 2022!

Share



Secția de psihiatrie a Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș funcționează de aproape o jumătate de secol în Castelul Banffy din cartierul Gheja, o clădire impunătoare, dar care prezintă o uzură înaintată la acoperiș și ziduri. Conducerea instituției de sănătate care administrează secția respectivă a solicitat autorității locale să identifice un spațiu corespunzător pentru relocarea pacienților și a cadrelor medicale într-un spațiu sigur din punct de vedere a siguranței.

Inițial a fost nominalizată clădirea fostei școli din cartier, rămasă fără elevi de câțiva ani, dar conducerea spitalului a refuzat pe motiv că „imobilul nu corespunde din punct de vedere al suprafeței, motiv pentru care nu se poate asigura numărul necesar de saloane și asigurarea circuitelor”. Primăria s-a conformat solicitării și a anulat contractul de administrare acordat Spitalului și, în acelaș timp, a identificat un alt imobil, în strada Fabricii, nr. 1 pe care l-a și achiziționat. Noul imobil corespunde din punct de vedere al suprafeței, dar la imobilul respectiv sunt necesare lucrări de îmbunătățire pentru a corespunde normelor de apărare împotriva incendiilor (respectiv scară de incendiu), a normelor sanitare necesare desfășurării activității medicale, în vederea obținerii avizului DSP (de exemplu lift, gratii la geamuri, circuite, spații specifice, etc.).

În aceste condiții, Consiliul Local Luduș a aprobat „darea în administrare către Spitalul Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș a imobilului (construcții și teren), aparținând domeniului public al UAT Orașul Luduș, situat în orașul Luduș, strada Fabricii, nr. 1, evidențiat în C.F. nr. 59618 Luduș, Consctrucție C1 cu suprafață construită de 369 de metri pătrați, C2 cu suprafață construită de 14 metri pătrați, C3 cu suprafață construită de 40 de metri pătrați, C4 cu suprafață construită de 15 metri pătrați și teren cu suprafața de 2.215 de metri pătrați, valoare de inventar 2.350.000 de lei”.

Prin aceeași Hotărâre de Consiliu Local s-a aprobat și destinația imobilului care este Secție de psihiatrie a Spitalului Orășenesc „Dr. Valer Russu”, precum și durata dreptului de administrare care a fost instituit pe durata a 30 de ani de la data adoptării hotărârii.

Încep demersurile

După ce a primit în administrare spațiul din strada Fabricii nr. 1, Spitalul Orășenesc „Dr. Valer Russu” a trecut imediat la începerea demersurilor, nu puține și nici simple, pentru amenajarea complexă a spațiului construit inițial pentru o altă destinație.

„După ce Consiliul Local ne-a acordat dreptul de administrare, am parcurs primii pași din lungul drum care ne așteaptă pentru amenajarea a clădirii. Am obținut certificatul de urbanism, realizăm contractele de furnizare a utilităților, după care trebuie să obținem proiectul și autorizația de construire. Avem avize favorabile de la toți furnizorii de utilități, de la ISU, Mediu, DSP. Pentru acest an am prevăzut în bugetul propriu suma de 850.000 de lei, cu TVA, dar suntem convinși că suma nu este suficientă având în vedere inflația și creșterea prețurilor și a tarifelor”, a declarat Claudia Uțiu, managerul Spitalului.

Potrivit unei estimări optimiste, partea de proiectare și demersurile birocratice se vor întinde pe parcursul a trei luni. Adăugând încă trei luni pentru efectuarea lucrărilor de amenajare ajungem la concluzia (optimistă) că Secția de psihiatrie care funcționează acum în Castelul Banffy din cartierul Gheja se va muta în casă nouă până la sfârșitul acestui an. Nu ne rămâne decât să sperăm că această performanță este posibilă.

Ioan A. BORGOVAN