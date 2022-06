Asiatici angajați în industria HoReCa din Sovata

Share



O serie de hoteluri din staţiunea Sovata fac demersuri pe lângă firme de recrutare a forţei de muncă pentru a aduce personal din Asia pentru bucătărie, servire şi curăţenie, întrucât domeniul se confruntă cu o criză, susţin reprezentanţii Societăţii Balneoclimaterica.

”Toată baza materială a fost renovată. În 2019 s-a finalizat intervenţia la Hotel Ursina, am mărit categoria la 3 stele, iar acum la Hotel Sovata se finalizează investiţia, am renovat 4 etaje, iar în octombrie vom începe renovarea ultimelor două etaje. Momentan nu avem restricţii, serviciile sunt la fel ca în 2019. Nu găsim însă personal pe partea de bucătărie, ospătari, chiar şi la partea de curăţenie deja întâmpinăm probleme. Suntem deja cu ochii şi pe piaţa de afară, discutăm cu firme de recrutări să aducem oameni din Asia. Tarifele sunt mai mari cu 20%, costurile la energie, aprovizionarea suferă modificări săptămânale şi, din păcate, suntem forţaţi să ridicăm tarifele”, a declarat directorul de operaţiuni al SC Balneoclimaterica SA, Andrei Rusu.

Reprezentantul Balneoclimaterica Sovata a arătat că staţiunea a fost renovată în perioada de pandemie, iar administraţia oraşului a investit mult în imaginea staţiunii, drept urmare numărul de turişti e tot mai mare.

„Ne bucurăm că am renovat totul în perioada de pandemie, staţiunea arată foarte bine, oraşul investeşte foarte mult în imagine, iar turiştii din România revin cu mare plăcere. La Hotelul Brădet capacitatea ocupată este de 80%, la Ursina e de 60%, deşi încă suntem în presezon. Deocamdată familiile cu copii sunt acasă, iar la sfârşitul lunii iunie începe sezonul. Aşteptăm să vină turiştii în număr cât mai mare, mă refer în special la turiştii români. În perioada de pandemie nu au venit turişti din străinătate, pentru piaţa din străinătate credem că va fi nevoie de 2-5 ani să revină aceste pieţe”, a precizat Rusu.

Ştrandul Lacul Ursu se va deschide pe 24 iunie, fără restricţii, în timp ce Lacul Aluniş este deja deschis.

Noutatea din acest an oferită turiştilor este o alee terapeutică amenajată pe Drumul Sării care împrejmuieşte Lacul Ursu şi care va putea fi parcursă doar fără încălţăminte.

