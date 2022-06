EDUMFST, târg de oferte educaționale la Shopping City

Share



Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” organizează astăzi, 4 iunie, un târg de oferte educaționale. Acesta are loc la Shopping City Târgu Mureș, între orele 10.00-21.00 și este dedicat viitorilor studenți. Doritorii pot să-și cunoască viitorii colegi, să schimbe păreri cu aceștia, dar și să se informeze despre programele de studii oferite de cele 7 facultăți din cadrul universității, admiterea din acest an, oportunitățile de carieră, infrastructura și dotările existente în cadrul universității. Studenții de la UMFST îi așteaptă pe toți cu brațele deschise și dornici să-și prezinte fiecare specializarea și ce are aceasta de oferit.

„Sunt onorată să fiu astăzi aici, este o plăcere deosebită să văd studenții noștri care-și expun standurile cu fiecare program de studiu și sper să fie cât mai atractive pentru viitorii studenți. Aceștia trebuie să știe că universitatea noastră are tradiții, fiind recunoscută pe plan național și internațional și insist asupra recunoașterii pe plan internațional, prin ranking-urile pe care le-a obținut. De asemenea, avem filială în țară și filială în străinătate, să nu uităm de Campusul Hamburg. Universitatea este dinamică și permanent dorește să se adapteze pieții muncii, să fie centrată pe student, având numeroase programe de studii, în cadrul celor 7 facultăți. Eu consider că universitatea noastră este foarte atractivă și îi așteptăm pe viitorii studenți să aleagă UMFST întâi de toate”, a declarat pentru cotidianul Zi de Zi, prof. univ. dr. Oana Mărginean, prorector învățământ clinic și preuniversitar.”

Universitatea are peste 40 de programe de studii în total, iar un alt lucru atractiv este faptul că aceasta a obținut cel mai mare buget pentru bursele în străinătate dintre toate universitățile din România, deci viitorii studenți au oportunitatea de a face colaborări și practici inclusiv în străinăte.

