Deputatul Dumitrița Gliga anunță soluții pentru relansarea Fabricii de Zahăr Luduș

Cele patru zile de sărbătoare ale orașului Luduș organizate de Primărie și Consiliul Local au prilejuit localnicilor, dar și cetățenilor din localități mai apropiate sau mai îndepărtate, ludușeni fiind la origini să vadă ori să revadă noua față a orașului și, evident, să se bucure de activitățile orgnizate cu acest prilej.

Printre oaspeții de onoare s-au numărat senatorul PSD Leonard Azamfirei, subprefectul Florin Pălăcian, primari de comune și orașe, precum și deputatul Dumitrița Gliga, totodată și președinte interimar al PSD Mureș, care a participat alături de primarul Cristian Moldovan la premierea sportivilor, medaliați la Naționale și Europene și elevilor olimpici care au fost prezenți la faza naționaală a Olimpiadei școlare.

În consistentul discurs pe care l-a rostit pe scenă din Piața Mare, deputatul Dumitrița Gliga a mulțumit pentru invitația de a participa la Zilele Orașului Luduș: „Sunt încântată că aici am găsit o atmosferă de sărbătoare și cred că aceasta este binevenită după perioada atât de dificilă prin care am trecut cu toții. Mă bucur și că am găsit în Luduș oameni dornici să facă performanță! Atâta vreme cât tinerii sunt preocupați și reușesc să obțină rezultate de excepție înseamnă că Ludușul nu și-a pierdut vigoarea și are un viitor în față. Am întâlnit aici, la dumneavoastră, de fiecare dată, speranță și optimism cu ocazia întâlnirilor pentru rezolvarea diferitelor probleme locale, și oameni hotărâți să găsească soluții, nu pesimiști și negativiști cum vedem în alte locuri prin țară. Această atitudine și încredere în propriile puteri este primul pas spre succes. Și sentimentul meu este că ludușenii sunt pe drumul cel bun”.

Cunoscută pentru implicările sale în activitatea legislativă din Parlamentul României, Dumitrița Gliga este recunoscută și pentru tenacitatea pe care o are în rezolvarea diferitelor probleme cetățenești de larg interes. În prezent, impasul în care se găsesc fermierii care cultivă sfeclă de zahăr în zona Mureș a determinat-o să ia atitudine. A inițiat și a participat la întâlniri cu reprezentanții Fabricii de Zahăr, cu miniștri ai Agriculturii din Franța și România, cu primarul Cristian Moldovan, cu fermierii români și după aceste întâlniri.

„Am identificat o oportunitate ca această fabrică să fie salvată. Am avut întâlnire chiar aici la Luduș cu primarul, cu ministrul Chesnoiu, cu fermierii și am stabilit etapele care trebuie parcurse pentru redeschiderea fabricii. Astfel, ca fabrica să fie salvată, în primul rând ca fermierii locali și din zona Mureșului să se angajeze că vor cultiva cel puțin 7.000 de hectare cu sfeclă de zahăr pentru că altfel nu se justifică activitatea fabricii. În ultimul an s-au cultivat abia 800 de hectare. Fermierii au înțeles acest lucru și dânșii vor salvarea fabricii de zahăr, așa că se identifică acum o soluție ca fermierii împreună cu sprijinul statului român, într-o perioadă următoare, și asta nu va dura foarte mult, fabrica să revină fermierilor ludușeni și statului român”, a afirmat președintele interimar al PSD Mureș.

Ioan A. BORGOVAN