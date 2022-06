Clădire din Eremitu cumpărată cu un milion de lei de Consiliul Județean Mureș

Share



Aleșii județeni au luat la cunoștință joi, 26 mai, într-o ședință ordinară de lucru, raportul de evaluare a imobilului situat localitatea Eremitu nr. 5, înscris în C.F. nr. 50502/Eremitu, și au aprobat achiziţia acestuia în domeniul public al Judeţului Mureş, la prețul din raportul de evaluare, în vederea înființării unui centru de îngrijire și asistență.

”Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 178 din 21 octombrie 2021, Consiliului Județean Mureș a aprobat Planul de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugareni, cu sediul în comuna Eremitu, sat Călugăreni, strada Bisericii nr. 54, județul Mureș, prin care s-a propus achiziționarea unui imobil în Eremitu, în vederea înființării unui centru de îngrijire și asistență cu o capacitate de 50 de locuri. Prin adresa nr. 191/3 februarie 2022, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 2965/4 februarie 2022, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni ne-a adus la cunoștință faptul că domnul Kakucs Dezsö și doamna Kakucs Matilda – proprietari ai imobilul situat în Eremitu nr. 5, județul Mureș, înscris în C.F. nr. 50502/Eremitu, și-au manifestat intenția de vânzare a imobilului”, se menționează în Referatul aferent proiectului de hotărâre.

Confodm sursei citate, imobilul situat în Eremitu nr. 5 este compus din construcții – clădire cu subsol plus parter plus etaj plus mansardă, având o suprafață construită de 465,8 de metri pătrați, o suprafață desfășurată de 1.936,77 de metri pătrați și teren aferent în suprafață de 6.500 de metri pătrați.

”În urma evaluării s-a stabilit o valoare de piață a imobilului de 235.700 de euro, respectiv 1.166.300 de lei”, se mai precizează în acealași document.

