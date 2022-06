Noutăți despre proiectul imobiliar Concept 9

Share



Aproximativ 50 de reprezentanți ai principalelor companii mureșene care dezvoltă proiecte imobiliare, ai unor instituții publice și profesioniști din domeniile conexe construcțiilor, imobiliarelor și arhitecturii au participat luni, 23 mai, la conferința ”Mureșul Rezidențial 2022. Dezvoltarea durabilă.”

Evenimentul a fost organizat în incinta restaurantului ”Cocoșul de Aur” din Târgu Mureș de către echipa cotidianului Zi de Zi și a revistei economice Transilvania Business cu scopul de a dezbate public și interactiv proiectele care transformă orașul, viața oamenilor și economia mureșeană, precum și de a prezenta cele mai atractive proiecte imobiliare și cele mai importante investiții de pe piața construcțiilor mureșene.

Concept 9, după aproape două decenii

Concept 9 este unul din marile proiecte imobiliare ale județului. Mircea Musgociu, administrator al companiei Profitec, dezvoltator al proiectului Concept 9, a fost onorat cu o distincție și un tablou în semn de recunoaștere pentru valoarea acestui proiect, care a început să se întrupeze acum aproape două decenii.

“Primele investiții în zona pe care toată lumea o cunoaște ca ”livada” le-am început în urmă cu 18 ani, zona era în plină dezvoltare și am avut o intuiție. Erau peste 60 de loturi de teren, am căutat proprietari în Germania, în Ungaria, în toată Europa, a fost foarte greu să adunăm tot terenul, cele 24 de hectare pe care am făcut PUZ-ul. Trebuia cineva mai puternic decât eram eu financiar care să investească în zona respectivă. Și așa am adus NEPI în Târgu Mureș, a fost o oportunitate extraordinară pentru că părinții lui Alex Morar, care a ajuns CEO la NEPI, sunt din Târgu Mureș, el s-a născut aici. A fost o decizie și de patriotism local ca să facă o investiție de 70 milioane de euro, consistentă pentru Târgu Mureș. Odată cu venirea NEPI, am conturat și zona de dezvoltare rezidențială și încă una comercială. Pentru proiect și PUZ am lucrat cu arhitectul Angela Kovacs”, a rememorat Mircea Musgociu etape din acest proiect.

Pentru pasionații de cifre, 2,5 milioane de euro a costat doar viabilizarea zonei – de la drumuri la rețelele de utilități. Totodată, Concept 9 a fost evaluat inițial la 15 milioane de euro, iar astăzi estimarea este că, din cauza inflației, a prețurilor în creștere a materialelor de construcții, fondurile alocate proiectului vor atinge 18 milioane de euro. Blocurile de locuințe sunt realizate din materiale de construcții și finisaj de top, locatarii/ proprietarii vor beneficia de servicii de concierge – recepție într-un spațiu generos cu o înălțime de 6 metri, și de alte servicii comerciale și de relaxare.

“Va fi centru comercial, un street mall în completarea mall-ului NEPI, un McDrive, o să încercăm să aducem și un concept de sală de sport – o franciză germană, și alte servicii”, a completat Mircea Musgociu.

Prima etapă va fi finalizată în martie 2022, iar la diferență de 2 luni va fi predat fiecare bloc.

Alex TOTH, Ligia VORO

Foto: Bristena