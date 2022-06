MTV Movie & TV Awards 2022 – cele mai multe trofee

Share



Actriţa americană Zendaya, care joacă în seria pentru adolescenţi „Euphoria” şi blockbusterul „Spider-Man: No Way Home”, a dominat ceremonia de decernare a premiilor MTV Movie & TV Awards, cele două producţii fiind recompensate la ediţia din acest an cu trofeul pentru cel mai bun serial, respectiv cel mai bun film, informează luni AFP.



Zendaya a câştigat premiul pentru cea mai bună interpretare într-un serial, pentru „Euphoria”, o producţie HBO care urmăreşte, adesea într-un mod sumbru şi percutant, aventurile unui grup de adolescenţi.

Printre numeroasele premii decalate acordate în cadrul ceremoniei, de la „Cel mai bun sărut” până la „Cea mai înfricoşătoare interpretare”, serialul „Euphoria” a obţinut alte două trofee, printre care şi cel pentru „Cea mai bună luptă”.



Decernate în urma votului publicului, trofeele tind să ajungă la producţiile destinate publicului larg, care beneficiază de fani activi pe reţelele sociale şi sunt încurajaţi să voteze de mai multe ori pentru favoriţii lor.



Prin urmare, nu a fost surprinzător că „Spider-Man: No Way Home”, în fruntea box office-ului, a câştigat premiul pentru cel mai bun film.

(www.agerpres.ro)