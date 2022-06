Ședinţă comună a Parlamentelor Republicii Moldova şi României

Share



O şedinţă comună a Parlamentelor Republicii Moldova şi României va avea loc la Chişinău, a anunţat preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Igor Grosu, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute în comun cu preşedintele Camerei Deputaţilor a Parlamentului României, Ion-Marcel Ciolacu, care se află într-o vizită la Chişinău.



”Astăzi am stabilit că vom conlucra şi în continuare în domeniile prioritare în procesul de integrare europeană. Am discutat despre fluidizarea traficului transfrontalier, despre domeniul economic, energetic, infrastructură şi sănătate. Trăim în vremuri complicate deoarece există un război în vecinătatea noastră, fapt care ne aduce provocări economice, de aceea mizăm pe suportul României, sprijinul ei politic, economic şi umanitar”, a spus Igor Grosu.



La rândul său, preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat că locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, iar România are obligaţia de a o ajuta în acest demers.



Oficialul român efectuează o vizită la Chişinău, la invitaţia preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Agenda vizitei mai include întrevederi cu preşedintele Maia Sandu şi cu prim-ministrul Natalia Gavriliţa.

