Robbie Williams, peste 20 de ani de carieră

Robbie Williams va celebra împlinirea a 25 de ani de carieră solo cu un album intitulat ”XXV”, pe care vor figura versiuni orchestrate ale celor mai cunoscute melodii ale sale, relatează contactmusic.com.

Fosta vedetă din grupul Take That a înregistrat versiuni noi ale hiturilor sale cu orchestra olandeză de jazz şi pop Metropole Orkest pentru a marca un sfert de secol de la lansarea albumului său solo de debut „Life Thru A Lens”, în 1997.

Interpretul hitului „Rock DJ”, în vârstă de 48 de ani, a pozat gol pe un soclu pentru coperta albumului, o abordare inspirată de statuia „Le Penseur” („Gânditorul”) a sculptorului francez Auguste Rodin.”Sunt atât de entuziasmat să anunţ noul meu album, „XXV”, care celebrează multe dintre melodiile mele preferate din ultimii 25 de ani.

Fiecare piesă are un loc special în inima mea, aşa că a fost o adevărată încântare să le înregistrez din nou, cu Metropole Orkest.

Abia aştept să auziţi cu toţii”, a declarat Robbie Williams, citat într-un comunicat. Colecţia include hiturile „Candy”, „Angels”, „Millennium” şi „Let Me Entertain You”. Artistul, celebru de asemenea pentru melodia sa „Supreme”, tată a patru copii cu soţia sa Ayda Field, intenţionează să plece într-un turneu de susţinere a LP-ului.

