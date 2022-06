VIDEO-INTERVIU cu Ana Maria Pop, șefă de promoție la Liceul Tehnologic ”Ion Vlasiu”

Share



Echipa cotidianului Zi de Zi îi felicită pe liceenii absolvenți ai promoției 2021/2022 și le urează mult succes atât la examenele viitoare, cât și în viață. Din dorința de a promova excelența în învățământ, vă vom prezenta interviuri realizate cu șefi de promoție ai liceelor mureșene, pe care de asemenea îi felicităm pentru parcursul excepțional urmat în cei patru ani de liceu cu seriozitate, pasiune și poate chiar cu sacrificii. Astăzi, interlocutoarea noastră este Ana Maria Pop, șefa de promoție a Liceului Tehnologic ”Ion Vlasiu” din Târgu Mureș.

Reporter: Pentru început te rog să te prezinți pe scurt.

Ana Maria Pop: Mă numesc Pop Ana Maria. Sunt de la Liceul „Ion Vlasiu”, am 17 ani și sunt din Târgu Mureș.

Rep.: Cu ce medie ai absolvit clasa a XII-a?

A.M.P.: Cu 9,23.

Rep.: Spune-ne puțin ce te-a determinat să alegi acest liceu și despre profilul pe care l-ai absolvit.

A.M.P.: Am absolvit profiluri de design-mobilă și amenajări interioare și am ajuns la acest liceu în mare parte întâmplător, deoarece am vrut în altă parte, dar m-a atras profilul și am pus ca opțiune și acest liceu și mă bucur că am ajuns aici, până la urmă.

Rep.: Ce planuri ai pentru viitor?

A.M.P.: Nu doresc să fac o facultate, doresc să continui tot pe design interior și ceva cu agent imobiliar, doar că vreau să fac cursuri.

Rep.: Ai prins perioada pandemiei, școala online, cum te-ai descurcat, ce dificultăți ai întâmpinat?

A.M.P.: Nu au fost prea multe dificultăți. Mie mi-a plăcut în mare parte să fac de acasă, doar că mi-a fost dor de colegi și de profesori. E altfel când ești la școală și e altfel cum înțelegi lecția.

Rep.: Cum a fost festivitatea de absolvire? Știu că ai ținut și un discurs, poți să ne spui ce le-ai transmis colegilor, părinților, profesorilor?

A.M.P.: Da, am ținut un discurs, le-am mulțumit profesorilor pentru toate cele ce ne-au învățat. La fel și părinților și le-am dorit mult succes, mult succes tuturor.

Rep.: Care au fost materiile tale preferate în liceu și de ce?

A.M.P.: Mi-a plăcut matematica și chimia. Mi-au plăcut profesorii în mare parte și datorită lor mi-a plăcut să învăț la aceste materii.

Rep.: Cum ai îmbinat școala cu activitățile extrașcolare?

A.M.P.: Liceul îți dă suficient timp pentru tine și pentru activitățile personale și am avut destul timp. Chiar am făcut și planorism la un moment dat, unde m-am înscris la sfârșitul anului trecut, am mers, am dat niște examene și am ajuns să am 55 de zboruri. Mi-a plăcut mult, dar n-am mai fost, deoarece acum cu Bacul m-am axat pe învățat.

Rep.: Ce ai schimba la modul în care se desfășoară orele sau la școală în general, dacă ai avea posibilitatea?

A.M.P.: Mi-ar plăcea ca profesorii să ne dea mai mult ocazia să ne exprimăm părerea și să nu fie supărați dacă avem păreri diferite față de ale lor.

Rep.: Ce te-a motivat să înveți și să reușești să obții rezultatele pe care le-ai obținut?

A.M.P.: Am observat că pot mai mult și cum am văzut că ceilalți colegi nu prea își dau interesul, m-a făcut pe mine să-mi doresc să mi-l dau mai mult.

A consemnat Ioana MĂRGINEAN