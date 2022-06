Luduș: Parcările cu plată, capital electoral?

Share



În ziua de 15 aprilie 2022 a intrat în vigoare Hotărârea Consiliului Local nr. 15/25 ianuarie 2022, cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată aflate pe raza orașului Luduș. Au fost identificate șapte parcări cu plată în zona administrativă a orașului, marcate cu vopsea de culoare albastră. Se percepe taxă de parcare de luni până vineri între orele 8.00 – 17.00, iar sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale, parcarea este gratuită. Cu toate că proiectul de hotărâre a fost în dezbatere publică, în perioada legală nu s-au propus amendamente la Regulament, dar după intrarea în vigoare au apărut nemulțumiri și proteste.

Discuțiile continuă

După ce la Consiliul Local a fost prezentată o petiție adusă de un grup de oameni de afaceri din oraș, s-a luat decizia de a se lansa o nouă rundă de discuții și de propuneri de îmbunătățire a Regulamentului. Discuțiile au continuat și în plenul Consiliului Local în ședința din 31 mai 2022, consilierii Sorin Hățăgan și Ciprian Cipăian având intervenții la capitolul „Diverse”, ultimul afirmând: „Sunt peste 9.800 de reacții împotriva parcărilor cu plată, înseamnă că este o cifră enormă ținând seama că populația orașului este de 14.000. Și mai sunt câteva sute de semnături strânse împotriva acestor parcări”.

Se pare totuși că această cifră este exagerată și viceprimarul Kis Istvan a fost dator să dea o replică: „Din cele 9.800 de reacții, pe mine mă interesează să știu câți sunt ludușeni și câți nu sunt ludușeni. Pentru că pe mine, sincer, mă interesează părerea ludușenilor care aici plătesc taxe, nu cei din Valea Largă, Zau, Papiu, etc. pentru că nu mi se pare corect ca noi să ne bazăm pe reacțiile și părerile lor”.

Consilierul Tiberiu Orban a subliniat: „Eu constat că, după atâta timp, mulți dintre colegii noștri nu au înțeles care este scopul plății taxei pentru parcările publice. Nu este vorba de sumă, că este mare sau este mică, este vorba că suma trebuie să descurajeze parcarea pe bulevard. Punct. Nu pentru a aduce bani la bugetul local, nu pentru a favoriza pe cineva care are bani, în defavoarea unuia care nu are bani, etc. Multe orașe și municipii au adoptat măsura aceasta”.

Cum văd nemții problema?

Primrul orașului, Cristian Moldovan, a dat răspunsuri la interpelările făcute și a amintit de o vizită oficială pe care a făcut-o în Germania cu trei ani în urmă. Organizată de Asociația ADR Centru și la care au participat președinți de Consilii Județene și primari din orașe importante, vizita s-a axat, evident, pe probleme de administrație. Una din întâlnirile oficiale avute la Primăria orașului Potsdam din apropierea Berlinului, oraș de mărimea Târgu Mureșului: „A venit un reprezentant al Primăriei, responsabil cu mobilitatea urbană, să ne prezinte cum rezolvă ei acest aspect și ne-a spus așa: La noi parcările din centrul orașului sunt taxate cu aproximativ 50% din cât câștigă un om, tocmai pentru a nu veni cu mașina la serviciu. Deci, spunea el, noi a trebuit să ridicăm taxa parcării astfel încât niciun angajat să nu-și permită să vină cu mașina la serviciu, ca să avem parcări libere pentru turiști, pentru populația care vine la o instituție pentru a-și rezolva o problemă și nu are loc din cauza angajaților. În al doilea rând, a spus funcționarul respectiv, ei au deja în proiect ca toate aceste parcări să le desființeze odată cu înființarea parcărilor supraetajate de la fiecare arteră de intrare în oraș și să facă doar alei pietonale, piste de biciclete și spații verzi. În modul acesta nu va mai avea nimeni loc de parcare în centru”.

În afară de această „grozăvie” așa cum ar putea fi considerată de către unii, Cristian Moldovan a relatat un nou aspect despre administrația din Germania: „Noi, în toată România, la fiecare autorizație pe care o dăm pentru un dezvoltator imobiliar ca să construiască un bloc, le spunem că prin autorizație sunt obligați să construiască minim un loc de parcare/ apartament. Dar în Potsdam responsabilul cu mobilitatea urbană de acolo spune că le dă autorizație să construiască cu maximum 0,5 locuri/ apartament. Și atunci, noi, toți în cor am spus: „Ați greșit, trebuia să spuneți minimum”. Și funcționarul ne-a spus: „Nu am greșit, ați înțeles bine, noi le dăm voie să construiască doar dacă nu fac locuri de parcare. Deocamdată suntem la maxim 0,5 locuri/apartament și avem în vedere ca următoarele autorizații să le dăm doar dacă nu fac locuri de parcare. Deci, așa se pune problema în Germania. Noi suntem oricum, departe de asta, dar trebuie să începem de la ei cum se rezolvă problemele de mobilitate urbană și problemele de sănătate pentru noi și pentru copiii noștri”.

Punctul pe i în această problemă a parcărilor publice cu plată a fost pus de consilierul Adrian Banea: „Problema este că românul întotdeauna se comportă civilizat și gândește ca neamțul în Germania, în România gândește ca la noi și are mentalitatea noastră”, la care, Cristian Moldovan a subliniat: „Vom ajunge acolo cu toții dar trebuie să facem acești pași, inclusiv la venituri și cheltuieli pe măsură”.

Ioan A. BORGOVAN