VIDEO-INTERVIU cu Mărginean Cosmina, șefă de promoție la Colegiul Agricol ”Traian Săvulescu”

Share



Echipa cotidianului Zi de Zi îi felicită pe liceenii absolvenți ai promoției 2021/2022 și le urează mult succes atât la examenele viitoare, cât și în viață. Din dorința de a promova excelența în învățământ, vă vom prezenta interviuri realizate cu șefi de promoție ai liceelor mureșene, pe care de asemenea îi felicităm pentru parcursul excepțional urmat în cei patru ani de liceu cu seriozitate, pasiune și poate chiar cu sacrificii. Astăzi, interlocutoarea noastră este Cosmina Mărginean, șefa de promoție a Colegiului Agricol „Traian Săvulescu” din Târgu Mureș.

Reporter: Pentru început, te rog să te prezinți.

Cosmina Mărginean: Numele meu este Cosmina Mărginean. Am terminat Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” și sunt șefă de promoție, promoția 2018-2022. Vin de la Zau de Câmpie. Acolo am terminat gimnaziul și mai departe doresc din nou să-mi schimb mediul și să merg la Iași.

Rep.: Acum, că tot ai adus vorba, de ce la Iași, ce vrei să urmezi mai departe acolo și de ce ai ales Iașiul?

C.M.: Plănuiesc să intru la Facultatea de Economie și administrare a afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, deoarece pe parcursul liceului am urmat o școală de vară promovată de facultatea respectivă și m-au motivat foarte tare. Mi-au prezentat oportunitățile, facultatea și m-au motivat foarte, foarte tare și mi-au schimbat radical toate intențiile și de aceea doresc să merg la Iași.

Rep.: Cu ce medie ai absolvit cei 4 ani de liceu și clasa a XII-a?

C.M.: Am absolvit cu media 9,73.

Rep.: Care sunt secretele acestei note?

C.M.: Deși multă lume ar spune că nu există secrete sau că trebuie doar muncă grea din plin, nu este așa. Este un secret. Este o cheie a învățatului. Dacă știi cum să înveți și dacă te cunoști pe tine, reușești să faci absolut orice și poți să înveți. Înveți orice îți este dat. Trebuie doar să știi cum să înveți. Odată ce te descoperi pe tine, odată ce descoperi cum să faci lucrurile, totul devine mult mai ușor.

Rep.: Apropo de reușite și de succes, în ce activități te-a implicat pe parcursul liceului? Ce alte reușite ai dobândit pe parcursul liceului?

C.M.: M-a marcat proiectul ”Școli curate” în care am participat timp de aproape doi ani, din păcate proiectul s-a terminat, dar am avut o inițiativă de continuitate prin Asociația Elevilor Mureș. Am parcurs drumurile legislative pentru a o înființa, dar apoi au apărut problemele personale între mine și colegii mei și s-a cam pierdut pe drum un alt proiect. M-au mai marcat dezbaterile, care m-au ajutat foarte, foarte mult în dezvoltarea mea personală și de asemenea am fost implicată și în consiliul elevilor timp de doi ani.

Rep.: Cum te-ai adaptat în perioada școlii online, ce greutăți ai întâmpinat?

C.M.: Cea mai mare greutate din online a fost interacțiunea. De fapt, lipsa interacțiunii cu colegii mei. Nu am fost niciodată clasa aceea unită. Cred că tocmai din cauza online-ului, pentru că nu am reușit să ne facem așa multe amintiri. Nu am reușit să adunăm experiențe împreună și asta e… Asta ne-a dezbinat foarte, foarte tare. În rest, învățatul în online a fost ok în mare parte. Cine vrea să învețe, învață prin orice metodă.

Rep.: La festivitatea de absolvire ai ținut un discurs, dacă bine știu. Ce ai transmis prin ceea ce ai spus acolo?

C.M.: Discursul meu a fost foarte greu de ținut, deoarece aveam foarte mari emoții. Era un moment foarte, foarte presant pentru mine, pentru că aveam puține cuvinte și trebuia să transmit un mesaj foarte mare. Nu e ușor să vorbești în numele tuturor elevilor și să transmiți un mesaj foarte mare. În așa puțin timp s-au întâmplat multe. Sunt recunoscătoare și pentru liceu, sunt recunoscătoare colegilor, dirigintei, sunt recunoscătoare efectiv pentru tot ce s-a întâmplat în acești patru ani. Am vrut să transmit pură recunoștință pentru colegi, pentru școală, pentru toată lumea și în același timp o urare pentru viitor, pentru colegii mei absolvenți.

Rep.: Apropo de recunoștințe, mergem pe partea cealaltă… Ce ai schimba la școala?

C.M.: La școală? În general, cel puțin la școala mea aș schimba elevii… Pentru că școala a făcut, mai ales în ultimii doi ani, cred, foarte multe eforturi în a crea activități pe placul elevilor. Doar că sunt elevi care nu se prea implică, elevii indiferenți și cam asta distruge tot farmecul.

Rep.: Cu ce îți ocuptimpu lider, ce hobby-uri ai?

C.M.: În ultimul timp nu mai am timp de hobby-uri, nu mai am timp de pasiuni, nu mai am timp liber pentru că, evident, învăț pentru examenul de bacalaureat. Dar în timpul liber îmi plăceau plimbările, îmi plăcea să citesc, sunt foarte pasionată de cărți și filmele, filmele în plac.

Rep.: Vine Bacul, ce te motivează să înveți? Ce te-a motivat să înveți și până acum?

C.M.: Mă motivează gândul spre viitor, mă motivează viitorul pe care îmi doresc să-l am. Mă motivează să învăț pentru Bac faptul că la facultate media de admitere este 100% media de la Bac. Deci ce fac la Bac, asta fac și la facultate și asta e motivația mea numărul unu.

Rep.: Și care au fost materiile tale preferate în liceu?

C.M.: Da, foarte puțină lume cred că m-ar crede pe cuvânt, dar o să spun matematica. Deși în gimnaziu îmi plăcea româna la nebunie, m-am întors pe dos. Mi-a plăcut foarte mult matematica, poate din cauza profesoarei, poate, nu știu. Pur și simplu mi-a plăcut cel mai mult și pe lângă matematică, cum ar spune toți elevii, pauza.

A consemnat Ioana MĂRGINEAN