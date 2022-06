VIDEO, FOTO: Competiții de șah de 5 stele la Târgu Mureș

Share



Marele maestru internațional Liviu-Dieter Nisipeanu, reprezentant al Germaniei, a câștigat etapa a II-a a Grand Prix România 2022, competiție disputată între 57 de șahiști între 4 și 11 iunie, în Sala Polivalentă a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

În aceeași perioadă, în aceeași locație s-a desfășurat o altă competiție puternică, Open Târgu Mureș, la startul căreia s-au aliniat 93 de șahiști. Cel mai bun dintre aceștia s-a dovedit a fi Vasile Strugari, sportiv legitimat la Asociația Șah Club Bistrița.

Totodată, joi, 9 iunie, a avut loc și un turneu de șah blitz care a fost câștigat de Ivan Schitco din Republica Moldova.

În total, la competițiile de la Târgu Mureș au participat 150 de șahiști din 12 țări: Anglia, Bulgaria, Germania, Irlanda, Israel, Italia, Moldova, România, Spania, Turcia, Ucraina și Ungaria.

”Cea mai bună constelație posibilă”

După runde zilnice extrem de interesante și nelipsite de surprize, sâmbătă, 11 iunie, a fost organizată festivitatea de premiere, fondul total de premiere apropiindu-se de frumoasa sumă de 100.000 de lei.

”Suntem foarte mândri de numele mari ale șahului românesc care sunt prezente aici, cred că putem spune că e de departe cea mai bună constelație posibilă în luna iunie cel puțin. Suntem onorați că ați ales să veniți la Târgu Mureș și suntem extrem de încântați de spectacolul pe care l-ați realizat în ultimele opt zile. Au fost două turnee extraordinar de încinse”, a afirmat Marius Călin Cherecheș, director de turneu.

Totodată, Marius Călin Cherecheș a adus mulțumiri întregii echipe de organizare, reprezentanților Federației Române de Șah, colegilor de la clubul co-organizator ACS Juvenes Târgu Mureș, sponsorilor, partenerilor și susținătorilor care au focut posibilă organizarea unei asemenea competiții de anvergură europeană la Târgu Mureș.

Nisipeanu: ”A fost fantastic”

Cotat înainte de start ca principal favorit la câștigarea turneului A (Grand Prix România 2022, etapa a II-a), marele maestru internațional Liviu-Dieter Nisipeanu și-a confirmat statutul, nu fără emoții, reușind să încheie turneul pe primul loc, cu un bilanț total de 7 puncte (6 victorii, 2 remize și o înfrângere).

”Mi-a ieșit până la urmă bine, am câștigat turneul, chiar dacă nu sunt mulțumit de jocul meu. Important e că am jucat în România după mulți ani, nici nu mai știu exact câți, și m-am simțit extraordinar. Oamenii sunt atât de primitori, peste tot unde am fost m-am simțit atât de bine, că am putut să trec ușor chiar și peste înfrângerea din prima rundă – eu am început turneul cum nu se putea mai rău – și în general peste problemele cauzate de rezistența fantastică a adversarilor”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, marele maestru internațional Liviu-Dieter Nisipeanu.

Șahistul care deține în palmares cea mai mare performanță din șahul românesc, și anume un titlu de campion european, s-a arătat impresionat de valoarea juniorilor care au luat startul la competiție.

”Îmi place mult ce văd aici; n-am mai jucat demult în România și nu eram la curent, acum am apucat, pentru că eu mă mai plimb prin sală, am apucat să văd și sunt foarte mulțumit de nivelul de joc al juniorilor români”, a adăugat Liviu-Dieter Nisipeanu, care a mai afirmat că în cazul în care turneul se va menține la nivelul calitativ din acest an va reveni la Târgu Mureș în 2023, pentru a-și apăra titlul.

”E probabil (o revenire la Târgu Mureș – n.a.) aș putea să spun, dacă se menține calitatea pe care au arătat-o aici, și cred că se și poate îmbunătăți pe alocuri, dar a fost oricum fantastic. Sigur voi veni, vreau să îmi apăr titlul”, a concluzionat Liviu-Dieter Nisipeanu.

Strugari: ”Șahul este o mare pasiune”

Turneul B (Open Târgu Mureș) a fost câștigat de favoritul numărul 19 al competiției, jucătorul de categoria I Vasile Strugari, care a acumulat 7,5 puncte (7 victorii, o remiză și un eșec).

”A fost un turneu foarte reușit, condiții impecabile de concurs și m-am bucurat foarte mult să joc acest turneu. Chiar dacă nu-l câștigam, tot era o plăcere, pentru mine șahul este o mare pasiune, nu sunt jucător profesionist, dar se pare că m-am descurcat bine”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Vasile Strugari.

”Eu sunt de 11 ani jucător profesionist de poker, asta fac, dar șahul a rămas cumva marea mea pasiune. Am început să îl studiez și se pare că a dat roade”, a completat sportivul legitimat la Asociația Șah Club Bistrița.

8 șahiști, neînvinși în turneul A

De mențonat că opt dintre cei 57 de șahiști care și-au disputat etapa a II-a a Grand Prix România 2022 au încheiat neînvinși competiția. Cei opt sportivi care la Târgu Mureș nu au făcut cunoștință cu gustul amar al înfrângerii sunt: Ihor Samunenkov din Ucraina (6,5 puncte: 4 victorii și 5 remize; locul 2), Martin Petrov din Bulgaria (6 puncte: 3 victorii și 6 remize; locul 3), Andrei Macovei din România (6 puncte: 3 victorii și 6 remize; locul 5), Szabo Gergely-Andras-Gyula din România (6 puncte: 3 victorii și 6 remize; locul 8), Andrei Filip din România (5,5 puncte: 2 victorii și 7 remize, locul 9), Irina Bulmaga din România (5,5 puncte: 2 victorii și 7 remize, locul 14), Lucian Filip din România (5 puncte: o victorie și 8 remize, locul 21) și Andrei Istrățescu din România (5 puncte: o victorie și 8 remize, locul 24).

”Trebuie să te bucuri de joc, de șah, și apoi ai rezultate”, a dezvăluit secretul invincibilității Ihor Samunenkov, maestru FIDE.

”Acest turneu a fost foarte important, a fost o organizare foarte bună”, a mai spus, pentru cotidianul Zi de Zi, jucătorul ucrainean în vârstă de 13 ani care în urma evoluției de la Târgu Mureș va obține titlul de maestru internațional.

Grand Prix România 2022 (9 runde)

Clasament general:

1. Liviu-Dieter Nisipeanu (7 puncte, Germania);

2. Ihor Samunenkov (6,5 puncte, Ucraina);

3. Martin Petrov (6 puncte, Bulgaria);

4. Ivan Schitco (6 puncte, Moldova);

5. Andrei Macovei (6 puncte (Moldova);

6. Marius Manolache (6 puncte, România);

7. Alexandru-Vasile David (6 puncte, România);

8. Szabo Gergely-Andras-Gyula (6 puncte, România).

Feminin:

1. Irina Bulmaga (5,5 puncte, România);

2. Marina Brunello (5,5 puncte, Italia);

3. Julianna Terbe (5 puncte, Ungaria).

Open Târgu Mureș (9 runde)

Clasament general:

1. Vasile Strugari (7,5 puncte, România);

2. Ștefan-Emilian Prisăcaru (7 puncte, România);

3. Mihai Venețeanu (7 puncte, România);

4. Mădălin Andronescu (6,5 puncte, România);

5. Gabriel Voiteanu (6,5 puncte, România);

6. Marius-Alin Maier (6,5 puncte, România);

7. Alin-Cristian Vlădescu (6,5 puncte, România);

8. Biro Sandor (6,5 puncte, România).

Feminin:

1. Alexia-Ioana Hoancă (5,5 puncte, România);

2. Maria Pîrvan (5 puncte, România);

3. Gamal Alaa (5 puncte, Anglia).

Elo sub 1.400:

1. Vlad-Alexandru Enache (5,5 puncte, România);

2. Andrei Matei-Catruna (5 puncte, România);

3. Viorel Sălăgean (4,5 puncte, România).

Elo între 1.401 – 1.800:

1. Vajda Mihaly (6 puncte, România);

2. Ioan-Alexandru Iuga (5,5 puncte, România);

3. Ciprian-Iulian Strete (5,5 puncte, România).

Seniori, 65 de ani:

1. Mozes Ervin (5,5 puncte, România);

2. Victor-Emilian Moga (5,5 puncte, România);

3. Nicolae Juncu (5 puncte, România).

Fete, 12 ani:

1. Sara Maria Șunea (5 puncte, România);

2. Maria Olivia Pop (4,5 puncte, România);

3. Kiss Abigel (4 puncte, România).

Băieți, 12 ani:

1. Vladimir Sofronie (5 puncte, România);

2. Ștefan Aurelian Butuza (5 puncte, România);

3. Marius Lucian Tătar (4 puncte, România.

Premianții județului Mureș:

1. Puskas Ianos (6,5 puncte, ACS Juvenes);

2. Illes Sandor-Ferenc (6 puncte, ACS Juvenes);

3. Ferenczi Sandor-Levente (6 puncte, ACS Juvenes).

Campionatul de Șah Blitz (7 runde)

Clasament general:

1. Ivan Schitco (6,5 puncte, Moldova);

2. Andrei Istrățescu (6 puncte, România);

3. Filip Magold (6 puncte, România);

4. David Gorodetzky (6 puncte, Israel);

5. Iulian Bâltag (5,5 puncte, Moldova)

6. Ion-Valentin Văduva (5 puncte, România).

Junioare sub 12 ani:

1. Szasz Aida (3 puncte, România).

Juniori sub 12 ani:

1. Andrei Negrean (4,5 puncte, România).

Feminin:

1. Alexia-Ioana Hoancă (4 puncte, România).

Elo sub 2.000:

1. Antal Hunor-Zoltan (4,5 puncte, România).

Alex TOTH