Lege importantă co-inițiată de Leonard Azamfirei, adoptată de Senat

Senatul României a adoptat marți, 14 iunie, în calitate de cameră decizională, o propunere legislativă inițiată de senatorii Leonard Azamfirei (PSD) și Adrian Hatos (PNL). Actul normativ propunea modificarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011, prin care Ministerul Educației este obligat să înființeze și să întrețină Platforma Națională Unică de Raportare în Învățământul Superior (Legea nr. 160/2022).

”În fiecare an universitățile si implicit fiecare cadru didactic sau de cercetare, erau obligate să isi raporteze de mai multe ori, in formate diferite, activitatea de cercetare: publicatiile stiintifice, cărtile, proiectele de cercetare, etc. Redundanta acestor raportări multiple ale acelorasi date creau de multe ori iritare, consumau timp si predispuneau deseori la erori. Legea votată astăzi, care va merge la promulgare, va asigura platforma prin care o parte din obligatiile universitare vor migra în mediul digital. Astfel, toate datele vor fi colectate în format standardizat, digital, o singură dată iar toate institutiile si organismele abilitate vor avea acces direct la acestea, alături de universitătile raportoare. Un pas important spre o altfel de normalitate, necesară si îndelung asteptată. Pas cu pas se schimbă câte ceva în sistemul de învătământ”, a informat, în aceeași zi, senatorul mrueșean Leonard Azamfirei, care deține și funcția de rector al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

