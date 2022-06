Muzeul Județean Mureș și Primăria Târgu Mureș te invită la film!

Share



Animația românească Merge și-așa – o satiră despre filme și viață destinată publicului tânăr, se vede duminică, 19 iunie 2022, de la ora 19:00, la Cinema Arta din Târgu Mureș.

19:00 MERGE ȘI-AȘA Regie: Valentin Urziceanu

ROU | animație, comedie | 68 min | AG – Audiență Generală

Film subtitrat în limba maghiară.

Proiecție urmată de Q&A cu regizorul Valentin Urziceanu.

Tarif proiecție specială: 16 lei | Casieria Cinematografului Arta va fi deschisă cu 60 de minute înaintea proiecției.

Începând de marți, 14 iunie, biletele la film pot fi achiziționate online, prin platforma Booktes și, în format fizic, de la Casa de Bilete a Palatului Culturii (bilet standard de vizitare)

Sinopsis:

Giani este un băiat de etnie romă care visează să ajungă un mare chitarist, inspirat de modelul său, Django Reinhardt, celebrul artist care a dezvoltat Jazz-ul Manouche. În Europa sfâșiată de cel de-al Doilea Război Mondial, el călătorește din București în Paris pe jos, iar pe drum are șansa să asculte melodii tradiționale ale diverselor nații europene, pe care le distilează într-un stil propriu.

Filmul pendulează între povestea lui Giani și drama echipei de creație în fața constrângerilor din viața reală. Asemeni unui Deus ex machina, managerul proiectului va transforma finalul într-unul fericit, ca în povești.

Călătoria este marcată de diverse scene și replici inspirate din filme (de la „Casablanca” la epopeea modernă „Star Wars”) dar și la jocuri pe calculator (cum este celebră serie „Assasin’s Creed”).

Trailer: https://bit.ly/3z4UgNP

FB event: https://fb.me/e/1CkQBb5Zb

Lungmetrajul intenționează să deschidă un dialog despre diversitate, acceptare și convergența dintre o serie de culturi și naționalități de pe teritoriul Europei, Detalii despre film și program se găsesc pe site: https://mergesiasafilm.ro/.

„Merge și-așa”, distribuit de către Mockra Productions, îmbină atât două tehnici (animație și live action) cât și două planuri de acțiune, cel în care o mână de oameni dintr-o echipă creativă analizează filmul de animație pe care îl are în lucru și un plan în care se derulează chiar povestea din filmul respectiv.

„Filmul vorbește despre aventură, despre reziliență, despre încercarea de a-l ajuta pe cel de lângă tine cu riscul propriei vieți, despre comunitate și, până la urmă, despre ambiția unui tânăr. Un spectator de orice vârstă are, zic eu, disponibilitatea să rezoneze cu o poveste inițiatică. Umorul filmului prinde și la publicul adult, dat fiind faptul că se bazează, deseori, pe recontextualizarea unor replici celebre ale cinema-ului. În plus, tipologiile personajelor sunt foarte diverse, la fel și vârstele lor, așa încât mulți dintre noi ne-am putea regăsi.”, povestește regizorul și scenaristul filmului, Valentin Urziceanu.

Animația are ca producător ABI Fundație iar muzica originală este semnată de Stian Vågen Nielsen (Norvegia) și Radu Captari (România). Din distribuție fac parte, printre alții, actorii Florin Mititelu, Ioana Calotă, Ion Kivu, George Ioan Fodor, Daniela Ioniță, Adrian Dima, Kristina Cepraga, și Irina Ungureanu.

Film realizat cu sprijinul CENTRULUI NAȚIONAL AL CINEMATOGRAFIEI, OMD ROMANIA, PUBLICIS GROUPE MEDIA BUCHAREST.

Parteneri media: Radio Guerrilla, Itsy Bitsy, Music Channel, Zile și Nopți, Cinemap, IQads, Liternet, Observator Cultural, The Romania Journal, Spotmedia, MovieNews, filme-carti.ro, All About Romanian Cinema, Cinefan, Presadeazi.ro, Ziarulolteniei.ro, Ziarulbanatului.ro, Ziarultransilvaniei.ro, Ziarulmoldovei.ro

Parteneri locali: Muzeul Județean Mureș și Cinema Arta | Primăria Municipiului Târgu Mureș.

