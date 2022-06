Two girls in jeans hold hands close up. White background. Homosexual gay lesbian couple. Hands in the shape of a heart.

Scena unui sărut între două femei, interzisă

Emiratele Arabe Unite au anunţat interzicerea filmului de animaţie "Lightyear", al studiourilor Pixar, primul film realizat de această importantă companie de producţie americană ce include scena unui sărut între două persoane de acelaşi sex, informează AFP. EAU, un înfloritor stat din Golful Persic care cuprinde şi emiratul Dubai şi deţine un Minister al Toleranţei, este relativ liberal în comparaţie cu vecinii săi, dar rămâne guvernat de numeroase restricţii pe plan politic şi social. "Filmul de animaţie 'Lightyear', care urma să fie lansat pe 16 iunie, nu este autorizat pentru a fi proiectat în niciun cinematograf din Emiratele Arabe Unite, din cauza unei încălcări a normelor în vigoare în această ţară în ceea ce priveşte conţinutul mediatic", a anunţat pe Twitter Biroul pentru reglementare media. Potrivit acestui organism aflat în subordinea Ministerului Culturii şi Tineretului, toate filmele "fac obiectul unei analize şi unei evaluări înaintea datei de proiecţie cu public pentru a garanta că difuzarea sa este adecvată în ceea ce priveşte clasificarea pe criteriul vârstei". Contactat de AFP, ministerul nu a răspuns imediat unei solicitări pentru mai multe detalii asupra "normelor" încălcate de "Lightyear", film ale cărui afişe au fost cu toate acestea deja instalate pe străzile din Dubai. AFP ( www.agerpres.ro )