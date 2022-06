Finanțare de 300.000 de euro pentru Primăria Târnăveni

Share



Primarul din Târnăveni, Sorin Megheşan, a anunţat, vineri, că municipalitatea a câştigat o finanţare în valoare de peste 300.000 de euro din fonduri norvegiene, în urma căreia clădirile administraţiei locale vor dobândi independenţă energetică.

„Primăria municipiului Târnăveni marchează o premieră de care sunt foarte mândru. Am câştigat un proiect de peste 300.000 de euro din fonduri norvegiene, prin care vom amplasa o centrală fotovoltaică pe acoperişul pieţei agroalimentare ‘Avram Iancu’. Prin puterea de 189kw, centrala va asigura alimentarea clădirilor Primăriei şi a celor publice administrate de instituţia noastră. Revin, sunt mândru şi asta din mai multe motive: că ştim să economisim banii publici, că suntem în pas cu vremurile, că am nişte colegi minunaţi care ştiu să scrie proiecte bune şi că avem grijă de mediu. Pe cârcotaşii care ‘trăiesc greu’ de grija noastră, îi asigur că muncim în continuare pentru Târnăveni”, a postat primarul din Târnăveni, Sorin Megheşan, pe Facebook.

Potrivit primarului, finanţarea nerambursabilă s-a obţinut prin SEE şi Mecanismele Financiare Norvegiene 2014-2021 în cadrul „Energy Programme in Romania”, pe creşterea capacităţii de producţie din alte surse regenerabile.

Valoarea totală a proiectului de la Târnăveni este de 357.762 euro, din care 304.000 euro din fonduri nerambursabile şi 53.762 euro din contribuţia municipiului.

