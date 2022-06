Inovația în Sănătate, în atenția deputatului Corneliu Florin Buicu

Share



Deputatul social-democrat Corneliu Florin Buicu, care deține și funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, a participat vineri, 17 iunie, la evenimentul ”The Future of Health: Global Developments and Opportunities for Romania”, organizat de Aspen Institute Romania sub egida Aspen Healthcare and Quality of Life Program, în parteneriat cu Ministerul Sănătății și Alianța G6-UMF.

”Evenimentul a adus în discuție modalitățile prin care România poate beneficia de oportunitățile oferite de inovația și de noile tehnologii în domeniul medical și s-a analizat implementarea soluțiilor digitale, cum ar fi telemedicina și inteligența artificială, în sistemul de sănătate din România”, a informat, pe pagina sa de Facebook, deputatul Corneliu Florin Buicu.

