VIDEOREPORTAJ: Elevii de 10, o tradiție la Gimnaziul „Romulus Guga”

La Școala Gimnazială „Romulus Guga” din Târgu Mureș performanțele nu întârzie să apară niciodată. Pentru a justifica acest lucru, am avut plăcerea de a intervieva cinci elevi care au absolvit gimnaziul cu nota 10 (media celor patru ani de studii) și un elev care a reușit să fie admis, tot cu 10, la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Astfel, Bogdan Claudiu Stanciu, Maia Victoria Bogdan, Constantin Andrei Modâlcă, Mara Emilia Herman, Mara Antonia Bogdan, și nu în ultimul rând Darius Ștefan Blaj au acceptat să ne împărtășească păreri despre trăirile din anii de gimnaziu, dar și gânduri și dorințe ce-i așteaptă spre a și le îndeplini.

Generație cu ”un destin minunat”

Cei șase elevi de 10 au avut-o dirigintă pe prof. Claudia Văidean, care a mărturisit că ”este mult mai greu să fii profesorul unei clase foarte bune”.

„Au absolvit clasa a VIII-a 32 de elevi, dintre care 29 cu medii peste 9. Este mult mai greu să fii profesorul unei clase foarte bune. Este o provocare. Este o motivație foarte puternică pentru orice profesor pasionat de meseria sa. Copiii aceștia au fost pentru mine mai mult decât elevi. Relația cu ei a fost specială. Nu o pot numi nici de familie, nici de prietenie, un amestec bazat pe încredere, pe sinceritate și pe dreptate. Cu toate că ei pleacă peste câteva zile din școală, sunt sigură că vor reveni la vechiul cuib al visurilor, pentru că legătura între noi este sufletească în primul rând. Sunt niște copii puternici, ambițioși, care întotdeauna au făcut față tuturor provocărilor cu brio, un colectiv unit care și-a transmis unul altuia ambiția de a urca pe podium și sunt sigură că vor avea un destin minunat. Sunt sigură că întotdeauna vor avea rezultate minunate, că ne vom mândri cu ei în continuare și îi așteptăm în pragul școlii să revină și să ne facă din nou părtași la izbânzile lor”, a declarat prof. Claudia Văidean.

Directoarea Școlii Gimnaziale „Romulus Guga” din Târgu Mureș, prof. Luminița Macavei, a transmis felicitări nu doar celor șase performeri, ci întregii promoții de absolvenți din acest an: „Suntem recunoscători pentru privilegiul de a îndruma în tainele cunoașterii elevi care ne-au răsplătit dăruirea și efortul obținând medii de 10 la finalul ciclului gimnazial. Mulțumim pe această cale tuturor părinților care ne-au fost parteneri în tot demersul didactic. Mult succes tuturor absolvenților la examenele care bat la ușă.”

Bogdan Claudiu Stanciu: „Vreau ca în viitor să ajung pilot militar”

Reporter: Bună ziua, Claudiu!

Bogdan Claudiu Stanciu: Bună ziua!

Rep.: Pentru început te rog să ne spui câte ceva despre tine, despre drumul pe care l-ai ales și de ce ai ales această cale.

B.C.S.: Mă numesc Stanciu Bogdan. Îmi plăcea și îmi place foarte mult să citesc. De mic copil, încă din clasa a V-a m-am orientat spre această carieră și îndrumat de tatăl meu, aștept să accept această provocare.

Rep.: Ce te-a determinat să-ți dorești așa de mult să mergi pe acest drum și ce așteptări ai?

B.C.S.: În primul rând vreau să-mi schimb stilul de viață, vreau să urmez un program care m-a ajutat să mă dezvolt atât personal cât și fizic și vreau ca în viitor să ajungă pilot militar, dacă am noroc, la Academia de Forțe Aeriene din Brașov, unde sper că îmi voi atinge obiectivul.

Rep.: Visuri îndrăznețe! Ce materii preferate ai?

B.C.S.: Materia mea preferată este matematica, deoarece am petrecut ore întregi acasă încercând s-o înțeleg și să-i dau de cap. Am pierdut chiar nopți întregi în timp ce mă pregăteam pentru admitere și iată că astăzi pot să spun mândru că am luat nota 10 la admiterea examenului de colegiu.

Rep.: Felicitări încă o dată! Care a fost rolul profesorilor și al părinților în această reușită a ta?

B.C.S.: Rolul profesorilor și al părinților în această reșită a fost de a mă îndruma și a mă susține în tot parcursul acestei călătorii. Mereu au fost alături de mine și mi-au spus că orice este posibil atunci când îți dorești cu adevărat.

Rep.: Vine examenul de final de clasa a VIII-a. Bănuiesc că ești pregătit. Spune-mi câte ceva despre pregătirea pe care ai parcurs-o pentru aceste examene.

B.C.S.: Îmi place să îmbin distracția cu pregătirea, cu materia pentru că eu cunosc foarte mulți elevi care învață toată ziua, dar nu reușesc să se relaxeze în timpul liber, lucru ce-i împiedică să atingă performanțe mai ridicate.

Rep.: Apropo de relaxare, ce fel de hobby-uri ai, cu ce te ocupi în timpuri liber?

B.C.S.: În timpul liber îmi place foarte mult să mă joc jocuri video sunt chiar pasionat de acestea însă nu le permit să mă împiedice din a învăța zilnic materiile necesare pentru examen, ci și mai mult.

Maia Victoria Bogdan: „Deocamdată mă focusez pe prezent”

Reporter: Spune-ne câteva chestii despre tine, Maia.

Maia Victoria Bogdan: Mă numesc Bogdan Maia, am 14 ani și mă bucur că am absolvit la această școală și că am legat prietenii adevărate aici și abia aștept să văd ce-mi rezervă viitorul, dar deocamdată mă focusez pe prezent și pe examenul ce se apropie.

Rep.: Care sunt secretele notelor tale?

M.V.B.: Îmi place să învăț și încerc să am un program bine stabilit pentru a reuși să parcurg toată materia și încerc să mă relaxez pentru că trebuie să avem și o minte liberă atunci când învățăm.

Rep.: Ce planuri ai pentru viitor, unde vrei să mergi mai departe la liceu?

M.V.B.: Mi-ar plăcea să merg la Colegiul „Unirea”, la matematică-informatică, pentru că îmi plac mai mult științele exacte și cred că pe viitor mă va ajuta deoarece la facultate pot avea mai multe posibilități să aleg și sunt foarte curioasă să văd ce se va întâmpla pe viitor, deoarece încă nu sunt decisă ce profesie voi avea.

Rep.: Ce-ți place să faci în timpul liber?

M.V.B.: Îmi place să ies cu prietenii și să citesc și, de asemenea, îmi place să ascult muzică pentru că mă relaxează și mă simt mult mai bine.

Rep.: De ce crezi că este important să înveți și să fii printre cei mai buni întotdeauna?

M.V.B.: Pentru că aceste cunoștințe își vor arăta adevărata valoare în drumul pe care vom alege să îl parcurgem în viață, în viitor și sunt foarte folositoare.

Constantin Andrei Modâlcă: „Secretul a fost munca zilnică”

Reporter.: Spune-ne ceva despre tine, Andrei.

Constantin Andrei Modâlcă: Bună ziua, mă numesc Modâlcă Constantin Andrei și am reușit să termin ciclul gimnazial cu media 10. La începutul călătoriei nu mă gândeam că voi reuși ceea ce mi-am propus, însă prin multă muncă pe care am depus-o am reușim să-mi îndeplinesc visul.

Rep.: Există un secret al acestei note?

C.A.M.: Secretul a fost munca zilnică pe care am depus-o și ambiția. Dar cele mai importante au fost sfaturile pe care le-am primit de la părinți, colegi, dascăli și toată lumea care m-a susținut.

Rep.: Care este jobul visurilor tale?

C.A.M.: Nu știu încă exact ce meserie voi alege, însă aș vrea ceva în zona de IT. Sunt foarte curios ce-mi rezervă viitorul.

Rep.: Spune-ne despre liceu, unde dorești să mergi mai departe?

C.A.M.: Aș vrea la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”, pe profil matematică-informatică, deoarece matematica este materia mea preferat din gimnaziu.

Rep.: Ce îți place să face în timpul liber? Cu ce-ți ocupi timpul liber?

C.A.M.: În timpul liber îmi plac jocurile video, însă nu-mi petrec mult timp pentru că sunt destul de obositoare. Uneori prefer să ies cu prietenii, să merg cu bicicleta sau să mă joc fotbal.

Rep.: Cum te-au sprijinit profesorii și părinții în tot acest parcurs al tău?

C.A.M.: Până acum părinții m-au susținut în fiecare zi și mi-au oferit sfaturi, mi-au oferit posibilitatea de a alege cum vreau să-mi întemeiez viitorul, iar profesorii întotdeauna au știut că am potențial și m-au susținut mereu și profesorii și colegii.

Mara Emilia Herman: „Doresc să fiu medic”

Reporter: Salut, Mara!

Mara Emilia Herman: Bună ziua, mă numesc Herman Mara Emilia și mă bucur că am obținut aceste performanțe.

Rep.: Cum a fost? Cum ai reușit să obții această performanță, ce te-a determinat să înveți în așa fel încât să obții această performanță?

M.E.H.: Păi în primul rând i-am văzut pe colegii mei că pot și am zis: „Și eu pot, cu siguranță și vreau să ajung printre primii”. Cu toate că a fost o muncă obositoare, mai ales pentru că eu practic sportul de performanță, am încercat să mă echilibrez între învățat și sport și mă bucur că am reușit, cu toate că a fost foarte obositor.

Rep.: Vorbim despre sport… Mă gândesc că acesta este hobby-ul tău, cu ce altceva te ocupi în timpul liber?

M.E.H.: În afară de sport îmi place să citesc și să ascult muzică, care mă ajută să mă transpun în diferite medii.

Rep.: La școală ce fel de materi îți plac? La ce îți face mai multă plăcere să înveți?

M.E.H.: Materia mea preferată este româna, deoarece simt că mă ajută să învăț cum să mă exprim și îmi place și chimia, cu toate că mulți nu o înțeleg, nici eu, dar o să încerc să o înțeleg mai bine.

Rep.: Care este planul tău pentru viitor?

M.E.H.: Aș vrea să merg la Liceul „Unirea”, profilul științe ale naturii, deoarece doresc să fiu medic.

Rep.: Vrei să le transmiți ceva părinților, profesorilor?

M.E.H.: În primul rând, aș vrea să le mulțumesc părinților pentru că mi-au oferit sfaturi care m-au ajutat foarte mult, profesorilor care m-au susținut și m-au ajutat și colegiilor pentru că au fost alături de mine în cele mai grele momente și au fost pentru mine ca a doua familie.

Mara Antonia Bogdan: „Vreau să ajung arhitect sau judecătoare”

Reporter: Mara, spune-ne câteva lucruri despre tine.

Mara Antonia Bogdan: Bună ziua, mă numesc Bogdan Mara Antonia, am 14 ani și sunt bucuroasă că am reușit să ajung să termin clasa a VIII-a cu nota 10.

Rep.: Ce dorești să faci mai departe?

M.A.B.: Pe viitor vreau să ajung arhitect sau judecătoare și mă îndrept spre un profil real, deoarece îmi place foarte mult matematica și informatica.

Rep.: Cât de greu a fost să obții aceste performanțe, ce dificultați ai întâmpinat pe drum?

M.A.B.: Nu a fost foarte greu să ajung la aceste performanțe, deoarece m-am gândit întotdeauna că vreau să fiu prima și acest lucru m-a îndemnat să ajung unde mi-am dorit.

Rep.: Care sunt materiile tale preferate?

M.A.B.: Materia mea preferată este matematica, dar și infomatica și de 2 ani de zile practic cursurile unei școli private de informatică.

Rep.: Cu ce-ți petreci timpul liber, în afară de pasiunea pentru informatică?

M.A.B.: În timpul liber ies cu prietenii, practic sporturi, citesc și îmi place să ascult muzică.

Rep.: De ce crezi că e important să ne facem remarcați prin învățătură și prin școală?

M.A.B.: Consider că este important să ne remarcăm prin învățătura deoarece așa oamenii ne pot vedea adevărata valoare și caracterul nostru special.

Rep.: Dorești să transmiți ceva profesorilor și părinților tăi?

M.A.B.: Le mulțumesc tuturor pentru că am avut încredere în mine și pentru că m-au ajutat să ajung la aceste note de 10.

Darius Ștefan Blaj: „Când aveam întrebări nu ezitam să le pun”

Reporter.: În continuare o să-l rog pe elevul Blaj Darius Ștefan, care a absolvit Gimnaziul „Romulus Guga”, tot cu media 10, să ne povestească câte ceva despre el.

D.Ș.B.: Mă numesc Blaj Darius, am 14 ani și sunt elev la această școală încă de la grădiniță și am început clasa pregătitoare în anul 2014 așadar, pot spune că eu cunosc această școală foarte bine și mă bucur că am avut ocazie să studiez aici atâția ani.

Rep.: Spune-mi câte ceva despre profesori și despre cum te-au sprijinit ei în parcursul tău.

D.Ș.B.: Încă din clasele primare, doamna învățătoare ne-a pus o bază de pornire către viitoarea noastră carieră academică. Așadar, pot spune că în clasa a V-a am intrat deja pregătiți pentru ce urma să ne aștepte și am fost sprijiniți de o echipă de profesori minunați care ne-au predat atât lecțiile ce țineau de materia lor, cât și lecții de viață, toate urmând să fie folosite pe parcursul vieții noastre.

Rep.: Ce planuri ai pentru viitor?

D.Ș.B.: În viitor mi-aș dori să trec de Evaluarea Națională cu bine și să intru la Colegiul Național „Papiu”, la profilul real, la secția științe ale naturii – intensiv engleză și în viitor aș dori să devin medic, să lucrez în domeniul cercetării medicale.

Rep.: Super, care este secretul notelor tale și al performanței în general?

D.Ș.B.: Pot spune că m-am străduit aproape tot timpul să îmi citesc de multe ori lecțiile și când aveam întrebări nu ezitam să le pun pentru că mereu voiam să aflu răspunsurile. Și dacă nu, întrebam unii dintre profesori sau părinții sau pe oricine altcineva care îmi putea răspunde, puteam căuta în cărți sau pe internet.

Rep.: Ce activități practici în afara școlii și în afara timpului în care înveți?

D.Ș.B.: Îmi place să citesc sau să desenez. Am jucat și baschet timp de patru ani și încă din clasa a IV-a am fost admis la Centru de Excelență de matematică la nivel județean și din clasa a VII-a și la cel de limba engleză.

Ioana MĂRGINEAN

Alex TOTH