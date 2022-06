Viitorul sănătății în România, în atenția senatorului Leonard Azamfirei

Share



Senatorul social-democrat Leonard Azamfirei a participat vineri, 17 iunie, în capitală, la ”The Future of Health: Global Developments and Opportunities for Romania”, eveniment organizat de Institutul Aspen România în parteneriat cu Ministerul Sănătății și cu Alianța Universitară – G6 UMF.

”Viitorul sănătății în România este legat direct de modul în care medicina românească se adaptează rapid tehnologiilor moderne. Nevoia completării legislației privitoare la telemedicină, completarea prevederilor Contractului-cadru, reglementarea malpraxisului, respectarea GDPR-ului și standardizarea serviciilor medicale mediate de tehnologie sunt probleme importante pe care le-am adus în fața participanților. Grupul UMF-urilor din România – G6 va sprijini modernizarea medicinei din România. Poate să o facă și știe cum, în contextul favorabil, al proiectelor de digitalizare pe care le dezvoltă acum universitățile. În sfârșit, glasul G6-UMF este nu doar auzit, ci și ascultat!”, a precizat senatorul Leonard Azamfirei, totodată rector al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

(Redacția)