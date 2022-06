Maia Sandu: Contăm pe sprijinul şi ajutorul României în aderarea la UE

Share



Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, sâmbătă, că recomandarea Comisiei Europene ca ţara sa să obţină statutul de candidată la aderarea la UE reprezintă un rezultat mult aşteptat şi a subliniat că în acest drum contează pe sprijinul şi ajutorul României.



„Ieri, am primit recomandarea din partea Comisiei Europene de a obţine statutul de ţară candidată la UE. Este un rezultat mult aşteptat de cetăţenii Republicii Moldova şi care ne dă energia şi motivarea să muncim mai mult şi mai bine pentru a transforma societatea şi economia Republicii Moldova pentru atingerea standardelor Uniunii Europene. Contăm în acest drum pe sprijinul şi ajutorul României. România a fost mereu alături de noi. Relaţiile noastre sunt astăzi la cel mai intens nivel din ultimii 30 de ani, dar mai avem multe făcut şi experienţa şi expertiza României ne-au fost şi ne vor fi în continuare de mare ajutor”, a spus Maia Sandu, în discursul susţinut la şedinţa comună a Parlamentelor României şi Republicii Moldova, care are loc la Chişinău.



Ea a subliniat că aderarea la UE este şansa Republicii Moldova de a rămâne o ţară democratică.



„Astăzi, mai mult ca niciodată, avem nevoie de susţinerea dumneavoastră pentru a păstra pacea în Republica Moldova şi a oferi siguranţă cetăţenilor noştri, pentru a face faţă provocărilor fără precedent declanşate de războiul din Ucraina, pentru a continua eforturile noastre de transformare a ţării, pentru a rămâne parte a lumii libere, pentru a realiza proiectul generaţiei noastre – integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Aderarea la UE nu e doar un vis frumos pentru noi, este şansa noastră de a rămâne o ţară democratică, este şansa noastră de a rezista într-un context geopolitic tot mai complicat, este cea mai sigură cale spre stabilitate şi dezvoltare”, a punctat Maia Sandu.



Preşedintele Republicii Moldova a subliniat că ţara sa contează pe sprijinul României şi la reuniunea Consiliului European de săptămâna viitoare.



„Decizia de ieri a Comisiei Europene care recomandă Consiliului să acorde Republicii Moldova statutul de ţară candidată este o noutate foarte bună pentru noi, dar ştim că decizia cea importantă urmează să se întâmple săptămâna viitoare. Şi la această etapă importantă contăm pe sprijinul dumneavoastră. Vă rugăm să mergeţi în instituţiile europene, să contactaţi colegii dumneavoastră din statele membre ale UE şi să le spuneţi că Republica Moldova împărtăşeşte pe deplin valorile UE şi merită să aibă această şansă să devină parte a marii familii europene”, a afirmat Maia Sandu.



Ea a arătat că au existat multe încercări care au îngreunat evoluţia Republicii Moldova, cea mai recentă fiind războiul din Ucraina.



„De-a lungul existenţei noastre, istoria ne-a pus la multe încercări, multe dintre ele au fost în calea dezvoltării şi atingerii aspiraţiilor noastre de pace şi prosperitate şi au îngreunat evoluţia Republicii Moldova. Cea mai recentă dintre ele este acest război crunt şi nedrept de la graniţa noastră răsăriteană, care a amplificat multe dintre problemele sistemice ale Republicii Moldova. În ciuda acestora, ne-am strâns întotdeauna în jurul aceloraşi valori, preţuim viaţa, libertatea şi democraţia, avem respect pentru valorile umanităţii şi ne dorim să trăim în pace şi prosperitate. Am demonstrat-o deplin prin modul în care cetăţenii noştri au primit şi au tratat refugiaţii din Ucraina care au căutat adăpost din calea urgiei după începerea războiului, dând dovadă de solidaritate şi generozitate. Am fost şi rămânem o ţară cu alegeri libere, în care oamenii au ştiut să apere democraţia şi nu au permis regimurilor autoritare să prindă rădăcini. Suntem o societate în care diferite etnii au coexistat în armonie de secole, alegând buna înţelegere în locul confruntării. Mulţi dintre cetăţenii noştri trăiesc, muncesc şi sunt integraţi în state membre ale UE”, a spus Maia Sandu.

(www.agerpres.ro)