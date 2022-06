VIDEO: Despre depășirea limitelor și emancipare cu Bogdan Rațiu la TEDx Cornișa

Share



Evenimentul TEDx Cornișa care s-a desfășurat pe 11 iunie la Casa de Cultură „Mihai Eminescu”, l-a adus pe scenă spre bucuria publicului târgumureșan pe profesorul Bogdan Rațiu, care predă Limba și literatura română la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas“. Tânărul profesor a fost premiat în cadrul Galei Merito, aflată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Prin Proiectul Merito, antreprenorii din România, reuniți în Romanian Business Leaders (RBL), recunosc meritele profesorilor valoroși ai României și lucrează apoi împreună ca să ducă mai departe în sistemul de educație bunele practici ale profesorilor Merito.

„Duc mai departe literatura și cultura”

Bogdan Rațiu a vorbit spectatorilor despre ce înseamnă să atingi obiective înalte, în domeniul educației, și nu doar prin persevereță și profesionalism ci și prin capacitatea de a te adapta noilor generații, prin deschiderea la nou și prin a fi aproape de elevi așa cum o cere contemporaneitatea zilelor noastre.

„Despre profesor știți multe. Despre educație, știți și mai multe pentru că toți avem o părere despre educație, despre ce se întâmplă. Eu sunt din Târgu Mureș, lumea mă știe ca profesor din Târgu Mureș, plec dintr-un loc mic și reușesc să ajung într-un loc mare. Adică am reușit ca profesor, să ajung spre foarte mulți elevi și cred că asta mă caracterizează în acest moment, faptul că duc mai departe literatura și cultura. Dorința mea este să îi fac pe elevi să treacă un pic peste niște limite și să nu se mai încorseteze sau să nu mai trăiască obligatoriu în limitele pe care le impune societatea. Colegii mei mă știu, prieteni apropiați știu că nu prea accept ce se întâmplă în sistem, nu accept ce se întâmplă în cancelarii, de obicei bulversez lumea cu punctul meu de vedere sau modul în care ne construiesc lecțiile. Dar asta pentru că cred că și voi, și eu trăim în același ritm al supraviețuirii și cam asta ar fi ideea pe care aș vrea să v-o transmit”, a explicat profesorul.

„Eu vreau ca elevii mei să crească”

Bogdan Rațiu vorbește despre ideea emancipării și despre cum am putea să ne schimbăm gândirea și felul de a ne trăi fiecare zi dacă am privi din perspectiva evoluției mentale și spirituale și nu doar din cea cea a supraviețuirii fiecărei zi pe care o trăim.

„Cred că azi suntem mult prea tare ancorați într-un ritm al supraviețuirii și nu în unul al emancipării. Eu, unul îmi doresc mai mult. Nu-mi doresc să se utilizeze aceleași fraze lângă mine, să se recepteze aceleași mesaje sau să scriu mesaje continuu cu același vocabular, transmițând aceeași idee cu aceeași 5-10 oameni cu care stăm pe Whatsapp. De ce spun Whatsapp? Pentru că sunt profesor de literatură și mi se pare că trebuie să ajung să îi învăț pe elevii mei să citească pe Whatsapp mai mult decât să citească cărți. Pentru că citesc pagini după pagini pe Whatsapp, Messenger sau pe unde stau ei și citesc foarte puțin literatură. Și cred că aici este pariul pe care eu îl dau cu ei, să-i fac să citească. Dar să citească pentru că merită să se formeze astfel ca oameni. Și cred cu tărie că trebuie să scăpăm de ignoranță. În momentul în care mă gândesc la supraviețuire, mă gândesc la acele mesaje pe care cu toții le avem.

Chiar aș vrea să vă dacă ați primit în ultima lună sau în ultima săptămână un mesaj de genu „Facem să fie ok! Hai c-o rezolvăm noi cumva! Hai că totul va fi bine! Și dă telefon, rezolvăm, ne descurcăm până la sfârșitul săptămânii”. Dincolo de contextele în care folosești astfel de mesaje, cred că e un discurs psiho-socio-cultural, discurs al supraviețuirii pe principiul facem să fie bine, ne descurcăm. E adevărat, mergem înainte, dar nu creștem. Eu asta mi-am dorit de la educație, să mă crească și asta nu doresc de elevii mei, să crească, nu doar să se descurce în viață. Aud foarte des „să le dăm elevilor abilități prin care să se descurce în viață. Cum spune și profesorul Daniel David, e un tip de valoare a supraviețuiri, specifică societății noastre. Dar cred că dacă vrem să mișcăm lucrurile, plăcile tectonice, fie al identității noastre, fi ale societății, fie ale țării, trebuie puternic să fie mișcate de oameni care se emancipeaza. Eu asta am încercat să fac. Să nu fiu profesorul care își ia Catalogul, intră la clasă, îți spune obiectivele, dă tema și iese de la clasă. Ce am încercat tot timpul a fost să-i problematizez”, a mai transmis acesta.

Meseria nu se fură. Meseria se preia și se rafinează

Tânărul profesor atât de iubit în comunitatea târgumureșeană și-a dorit să fie un profesionist și cu siguranță și-a atins scopul. În afară de acest aspect, el și-a impus să facă o schimbare, să trezească în elevii săi conștiința, curiozitatea și pofta de cunoaștere. S-a rupt de sistemul clasic de predare nu ignorând dogmele pedagogice ci parcurgându-le cuvânt cu cuvânt și încercând să-și găsească propria cale de izbândă.

„Stând și reflectând ce s-a întâmplat, mi-am dat seama că am urmat un proces mult mai îndelungat și mult mai provocator decât m-aș fi gândit. În primul rând ca să ajung să fiu un profesor emancipat și care creează elevi dinamici, a trebui să știu ce se află mine, cum sunt și ce pot să afirm. Apoi am fost foarte interesat să devin un profesionist la domeniu, fie că vorbesc de filologie, fie că vorbesc de științe ale educației, mi-am dorit foarte tare să fiu profesionist, iar apoi mi-am dat seama că dacă fac ce zice cartea, atunci voi fi puternic, pentru că mi se vor mișca rotițele permanent și voi avea un anumit tip de viziune pe care o voi transfera la clasă. Ăștia sunt cei trei piloni în funcție de care cred că m-am creat în ultimii ani. Eu nu sunt pe principiul că meseria se fură. Poți să iei modelul, dar rafinamentul și viziunea ți-o dă cartea. După ce am simțit că am citit foarte mult și că am reușit să transfer în clasă conceptele și am văzut că am impact, am zis: ok, dar cum să intru în clasă și îl plictisesc pe elev? Pot să-i creez o rutină a studiului, dar hai să nu-i rutinez mintea în momentul în care mă vede la clasă. Am zis așa…de ce e atras copilul? De lumină, de sunet? De spectacol. Păi hai să fac cumva spectacolul să vină în clasă și să-i demonstrez că este spectacol și în el. Sunt sigur că n-ați trăit vremurile pe care le trăiesc să elevii mei. Dar să știți că dacă eu am văzut un videoclip cu Smiley și Sore, l-am transferat la clasă. Am mai făcut un lucru: le-am arătat că o imagine te duce în cultură. Adică le-am format ochiul să vadă că nu tot ceea ce văd este simplu și facil și tu trebuie să ai suficientă gândire critică, să-ți spui suficient de multe întrebări și să ai o memorie culturală vastă ca să înțelegi spectacolul din jurul tău”, a mai împărtășit Bogdan Rațiu.

Profesorul de limba română este de părere că noi ca societate, ca țară, vom putea să ne emancipăm doar în momentul în care nu vom mai gândi simplu de la o zi la alta, doar ca formă a supraviețuirii, ci vom avea curajul să ne afirmăm pe noi. Nu trebuie să muncim mult ca să ne emancipăm, spune el, și consideră că primul pas este să ne înțelegem pe noi. Și atunci când scriem mesajele zi de zi, să ne gândim dacă ceea ce scriem acolo ne reprezintă.

Mălina MORARU