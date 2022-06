DNA, eșec definitiv în ”dosarul Ioan-Dorin Dăneșan”

Share



Un complet al Secției penală și pentru cauze cu minori și de familie din cadrul Curții de Apel Târgu Mureș l-a achitat vineri, 10 iunie 2022, definitiv, pe fostul primar al municipiului Sighișoara, Ioan-Dorin Dăneșan, într-un proces în care acesta era acuzat de săvârşirea infracţiunii de ”tentativă de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.”

Sentința atacată, desființată integral

Redăm, în rândurile de mai jos, soluția dată de Curtea de Apel Târgu Mureș în data de 10 iunie 2022:

”Tip soluție: Schimbat total

Soluția pe scurt: În baza articolului 421 punctul 2 litera a Cod procedură penală admite apelul declarat de inculpatul Dăneşan Ioan-Dorin împotriva sentinţei penale nr. 116 din data de 27 iulie 2021 pronunţată de Tribunalul Mureş în dosarul nr. 2207/102/2018. Desfiinţează integral sentinţa atacată şi în rejudecare dispune: În baza articolului 16 alineatul 1 litera h Cod procedură penală raportat la articolul 34 alineatul 1 Cod penal dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Dăneșan Ioan-Dorin pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de articolul 181 alineatul 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea articolului 32 alineatul 1 Cod penal şi articolului 41 alineatul 1 Cod penal. În baza articolului 275 alineatul 1 punctul 2 litera a Cod procedură penală obligă pe inculpat la plata către stat a cheltuielilor judiciare din cursul urmăririi penale şi judecăţii în primă instanţă, în cuantum de 4.300 de lei. În baza articolului 275 alineatul 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel vor rămâne în sarcina statului, iar suma de 300 de lei, parte din onorariul avocatului din oficiu, se va avansa Baroului Mureş din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia persoanei vătămate, a părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei în data de 10 iunie 2022.”

Ce spunea DNA, în noiembrie 2017

În noiembrie 2017, procurorii anticorupţie susţineau că Primăria municipiului Sighişoara, în calitate de lider al parteneriatul cu Colegiul Naţional “Mircea Eliade”, a solicitat, în anul 2014, o finanţare nerambursabilă, context în care primarul Ioa-Dorin Dăneşan a semnat o declaraţie de eligibilitate (anexă a Cererii de finanţare) prin care declara pe proprie răspundere că nu a suferit condamnări definitive ca urmare a încălcării conduitei profesionale.

“În realitate, în 7 martie 2013, inculpatul Dăneşan fusese condamnat definitiv de către Curtea de Apel Târgu-Mureş la pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendare condiţionată, pe un termen de încercare de 4 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial. Printr-o adresă emisă la 30 decembrie 2014, după constituirea acestui dosar, Primăria Sighişoara a solicitat Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, în baza prevederilor contractuale, încetarea prin acordul părţilor a contractului de finanţare respectivă”, precizau, la acea dată, procurorii DNA.

Condamnare în prima instanță

În primă instanță, un complet de judecată al Secției Penală din cadrul Tribunalului Mureș a dispus, în data de 27 iulie 2021, următoarea soluție:

”Tip soluție: Condamnare fără acord de recunoaştere

Soluția pe scurt: În baza articolului 396 alineatul 1 şi 2 Cod Procedură Penală condamnă pe inculpatul D.I.D. la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ”tentativă de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei în stare de recidivă poscondamnatorie” prevăzută de articolul 181 alineatul 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea articolului 32 alineatul 1 Cod penal şi articolului 41 alineatul 1 Cod penal. În baza articolului 67 alineat 1 Cod penal aplică inculpatului D.I.D. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de articolul 66 alineatul 1 litera a, b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 ani, în condiţiile articolului 68 litera b Cod penal. În temeiul articolului 65 alineatul 1 Cod penal aplică inculpatului D.I.D. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de articolul 66 alineatul 1 litera a, b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. În baza articolului 15 alineatul 2 din Legea nr. 187/2012 raportat la articolul 83 alineatul 1 din Vechiul Cod Penal revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare dispusă prin sentinţa penală nr. 155/22 noiembrie 2011 a Judecătoriei Sighişoara definitivă prin decizia penală nr. 187/R/7 martie 2013 a Curții de Apel Târgu Mureș şi dispune executarea împreună a celor două pedepse, rezultând o pedeapsă finală de 3 ani închisoare care va fi executată în regim de detenţie. Dispune emiterea mandatului de executare a pedepsei la data rămânerii definitive a hotărârii. În temeiul articolului 397 alineatul 1 raportat la articolul 25 alineatul 1 Cod procedură penală, constată că în cauză nu există constituire de parte civilă. În temeiul dispozițiilor articolului 274 alineatul 1 teza I Cod procedură penală obligă pe inculpatul D.I.D. la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 4.300 de lei, din care 500 de lei reprezentând cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei astăzi, 27 iulie 2021.”

Contactat de cotidianul Zi de Zi, Ioan Dorin Dăneșan, care a îndeplinit funcția de primar al municipiului Sighișoara în perioada 2000 – 2014, nu a făcut niciun fel de comentariu pe marginea sentinței, dar s-a declarat impresionat de profesionalismul arătat de instanța Curții de Apel Târgu Mureș.

Alex TOTH