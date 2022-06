Recepție finală în cartierul Gheja

Share



Până în toamna anului 2019 în cartierul Gheja al orașului Luduș exista o singură stradă asfaltată, Păcii. Celelalte străzi erau acoperite cu piatră la nivelul altor secole și altor pretenții. Pentru a schimba fața cartierului, a orașului, Primăria a întocmit documentația pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi, aproximtiv 9 kilometri în orașul Luduș”, etapa I prin care erau propuse pentru modernizare 18 străzi: Livezilor, Pomilor, Dumbravei, Castelului, Șoimilor, Șesului, Dezrobirii,Măgurei, Liniștei, Eroilor, Înfundată, Teilor, Horei, Orizontului, Tonorog, Baladei, Busuiocului, Narciselor.

După obținerea finanțării, valoarea finală a investiției a fost de 10.624.767 de lei, cu TVA, lucrările au început în 12 iunie 2020 conform Autorizației de construire nr. 63. După doi ani, la 20 iunie 2022 reprezentanții asocierii SC Astor Com SRL – SC One Cad Studio SRL s-au întâlnit cu reprezentanții UAT Luduș pentru recepția finală a lucrărilor de construcții a investiției. Comisia de recepție a fost formată din: Liviu Popa, desemnat de investitor – președinte; ing. Marius Dudilă, desemnat de către autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire; ing. Răzvan Vălean, desemnat de investitor; ing. Simirean Mircea, expert tehnic cooptat; ing. Socol Nicolae, desemnat de Inspectoratul Județean în Construcții Mureș, membrii; Au mai fost prezenți Pintecan Alexandru – executant, reprezentant al asocierii dintre SC Astor Com SRL și SC One Cad Studio SRL și Andras Istvan – proiectant, reprezentant al asocierii SC Astor Com SRL și SC One Cad Studio SRL. Secretariatul a fost asigurat de ing. Todea Maxim Eugen – diriginte de șantier.

La terminarea lucrărilor de construcție, comisia de recepție a constatat că au fost realizate capacitățile fizice în procent de 100%, conform proiectului tehnic, iar „în perioada de garanție de 36 de luni, eventualele nemulțumiri ale cetățenilor pot fi semnalate Primăriei orașului pentru intervenții și remedieri”, a informat administratorul public al orașului, Marius Dudilă.

Despre situația celor patru străzi cuprinse în etapa a II-a, Lungă, Pârâului, Nucilor și Păcii, primarul orașului, Cristian Moldovan a precizat: „Avem proiectul aprobat pentru asfaltarea acestor străzi, ceea ce ne lipsește acum este finanțarea. Ne străduim să încheiem cât mai repede asfaltarea compl etă a cartierului Gheja și desigur, a celorlalte străzi din oraș”.

Ioan A. BORGOVAN

Foto: S. CĂPUȘAN