Comunitatea Blaga, la un nou proiect pentru comunitate

Share



Comunitatea Blaga continuă seria proiectelor derulate cu și pentru comunitate, cel mai recent fiind un proiect de tip Service Learning care are în vedere realizarea unor trasee educaţionale, aplicarea de coduri QR informative în oraş şi amenajarea unui mic parc cu planşe interactive.

„Liceul nostru s-a angajat mereu în activităţi în folosul comunităţii. Astfel, nu este de mirare că atunci când ni s-a oferit şansa de a participa la cursul de Service Learning organizat de Fundaţia Noi Orizonturi, iar mai apoi de a scrie un proiect, nu am ezitat. Din cele două proiecte trimise de liceul nostru, TEI – Trasee Educaţionale Interactive a fost aprobat şi finanţat. În acest sens, echipa de proiect (Nagy Imre-Laszlo – coordonator, Kosztan Katinka, Biro Zsuzsa, Cristina Drescan – membri) împreună cu partenerii noştri (Primăria Reghin şi Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Reghin) şi voluntarii Blaga (profesori şi elevii clasei a X-a A şi a claselor de turism şi de şcoală profesională) au demarat pregătirile în perioada ianuarie – martie 2022, mai apoi lucrările în aprilie – iunie 2022. Ne bucură în primul rând faptul că este un proiect pentru comunitate și care a presupus implicarea unor diverși actori ai societății reghinene pentru realizarea acestuia, în plus, vor beneficia și turiștii care ne vizitează orașul. Felicitări tuturor pentru inițiativă și implicare!”, a precizat prof. Cristina Drescan.

Echipa de implementare a proiectului a și trecut la treabă și a realizat un traseu educațional cu panouri informative, cu ajutorul cărora vizitatorii pot afla informații importante despre personalitățile orașului. „Temele și subiectele pe care le aprofundează proiectul respectiv vizează sunt în primul rând analize comparative şi sinteze referitoare la spaţii şi perioade istorice, relaţii interpersonale, viaţa cotidiană, meserii, aspecte de cultură, artă şi civilizaţie, texte literare/istorice/de specialitate, caracterizarea elementelor componente ale patrimoniului turistic natural: relief şi geologie, climă, hidrografie, vegetaţie, faună, rezervaţii naturale, cunoaşterea structurii patrimoniului turistic antropic precum și caracterizarea elementelor componente ale patrimoniului turistic antropic: potenţial cultural-istoric, potenţial tehnico-economic, potenţial socio-demografic. Astfel echipa de proiect împreună cu elevii voluntari de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” au realizat un traseu educațional cu panouri informative, cu ajutorul cărora vizitatorii pot afla informații importante despre personalitățile orașului nostru. De asemenea, au creat instalații interactive prin care pot stimula imaginația și îndemânarea utilizatorilor. În același timp s-au creat coduri QR conținând informații relevante, în mai multe limbi despre punctele de interes turistic din orașul nostru. Aceste coduri pot fi scanate la locațiile punctelor de atracție turistică.În derularea proiectului o mare parte a însemnat seriozitatea, îndemânarea și spiritul de echipă al voluntarilor, imaginația echipei de proiect precum și sprijinul primit din partea tuturor implicați în realizarea proiectului de Service Learning”, a precizat prof. Nagy Imre Laszlo, director adjunct al Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”, coordonatorul proiectului.

Pentru o mai bună aprofundare, informațiile despre clădirile reprezentative și personalitățile marcante ale comunității reghinene pot fi accesibile și în limbile maghiară, engleză și germană.

„După lansarea apelului pentru proiecte educaționale în folosul comunității de tip Service Learning, echipa a avut o perioadă de brainstorming, adică ne tot gândeam ce am putea face pentru comunitatea noastră. Astfel, fiecare membru al echipei a venit cu idei pe care am reușit să le integrăm în forma finală a proiectului. Personal mă tot gândeam ce am putea face pentru a valorifica potențialului lingvistic al elevilor și să folosim competențele lor în proiect. Așa s-a născut ideea de a traduce informațiile despre clădirile reprezentative și personalitățile marcante ale comunității în limbile maghiară, engleză, germană; astfel informațiile traduse de către elevi sunt la dispoziția celor care scanează codurile QR pentru limba dorită”, a precizat prof. Kosztan Katinka.

Primele coduri QR au fost amplasate în data de 10 iunie, la patru obiective turistice din Reghin. „Alături de reprezentanții Cemntrului de Informare Turistică Reghin, Simona Bogdan și Cătălina Orban, elevii Ciprian Căprar, Ştefana Chiorean, Edu Mailat şi Oana Socolean din clasa a X-a A am participalt la aplicarea afişelor informative în zona Reghin-Sat (Magyarregen), mai precis la obiectivele turistice Muzeul etnografic ‘Anton Badea’, Muzeul de Ştiinţele Naturii ”Ştefan Kohl”, Bisericuţa de lemn şi Biserica reformată din str. Vânătorilor. Acțiunea va continua cu 9 astfel de afişe (Biserica Săsească, Vila Bogdan, fosta sinagogă), iar din toamnă vom continua acest demers şi cu alte obiective turistice din Reghin. Pe de altă parte, proiectul cuprinde realizarea unui mini-traseu în spaţiul verde din spatele şcolii. Aici va exista o ‘potecă’ cu trei panouri informative şi trei instalaţii interactive legate de personalităţi reghinene din zona Reghin-Sat: Petru Maior, Koós Ferenc şi Ştefan Kohl. Urmează să montăm structura principală şi elementele educaţionale, iar cel târziu în iulie, când se va desfăşura a 4-a ediţie a Taberei de la Blaga, elevii se vor putea bucura de acest nou spaţiu de învăţare în aer liber”, a precizat prof. Cristina Drescan.

Reacția eleviilor a fost una mai mult decat elocventă în ce privește entuzismul acestoara când vine vorba de implicare și dăruire. „În primul rând aș vrea să mulțumesc doamnei dirigintă și cadrelor didactice care s-au implicat în această activitate și ne-au deschis porțile spre istoria și cultura orașului nostru atât nouă, elevilor, cât și viitorilor vizitatori ai Reghinului. În ziua de azi, tinerii prezintă din ce în ce mai puțin interes spre a-și cunoaște orașul de provincie. Nici noi, elevii liceului Lucian Blaga, nu am fost o excepție, așadar datorită profesorilor care au dat dovadă că țin la orașul nostru și care ne-au încurajat sa aflăm cât mai multe date istorice importante despre obiectivele culturale, ne-am îmbogățit semnificativcunoștințele despre acestea. Din cauza faptului că trăim într-un oraș mic, informațiile nu sunt multe și mai ales nu sunt atât de accesibile așadar a trebuit să depunem un efort pentru a culege cât mai multe idei de pe diferite site-uri, din cărți și reviste. Am ajuns la concluzia că aceste cunoștințe sunt cruciale pentru a ne face să ne iubim și apreciem cu adevărat orașul”, a precizat Oana Socolean, elevă în clasa a 10-a A.

„A fost o experiență utilă și plăcută și am colaborat bine cu colegii și voluntarii. Am reușit să facem informațiile interesante accesibile tuturor” , a spus Edu Mailat, elev în clasa a 10-a A.

Alin ZAHARIE