Sașii reghineni, la „Ziua Ținutului Natal”

Formația de dansuri a Forumului German din Reghin a participat în perioada 3-6 iunie 2022 la manifestarea culturală „Heimattag” – Ziua Ținutului Natal”- desfășurată în Germania, la Dinkelsbühl, și organizată de Uniunea Sașilor Transilvăneni din Germania.

„În fiecare an la acest eveniment este invitată o formație de dansuri populare săsești din Transilvania. Anul acesta am fost invitați noi, Forumul Germanilor din Reghin împreună cu formația noastră de dansuri „Goldregen” și ne-am bucurat enorm să putem participa la acest eveniment, să prezentăm portul săsesc și dansurile populare săsești din Reghin și împrejurimi”, a declarat Gerlinde Tămășan, președintele Forumului German din Reghin.

Evenimentul s-a desfășurat după un program bine stabilit, cu activități organizate pentru toți participanții, copii, tineri sau adulți. Ziua cu cea mai mare încărcătură emoțională a fost Duminica Rusaliilor, când 96 de formații de dansuri săsești din Germania, printre care și formația „Goldregen” din Reghin, și-au prezentat portul săsesc moștenit. „La această paradă a portului popular, formația noastră de dansuri a ocupat loc de cinste: am defilat imediat după liderul alaiului – Bundesjugendleitung der SJD – conducerea Organizației Federale a Tineretului Săsesc din Germania. Emoționantă a fost și seara acestei zile, când după defilarea cu torțe prin cetate ne-am oprit la Monumentul Eroilor Sași Transilvăneni căzuți în război, pentru a comemora eroii căzuți în război. Formația noastră de dansuri a avut parte de o primire călduroasă din partea organizatorilor. Printre repetiții ale dansurilor, am putut admira frumosul orășel Dinkelsbühl, care și-a păstrat caracterul medieval, am întâlnit prieteni și cunoscuți, stabiliți prin toată Germania și veniți special la Dinkelsbühl pentru această ocazie, dar am legat și prietenii noi cu participanți, care locuiesc în Germania sau în alte zone ale Europei și au origini săsești. Chiar dacă vremea nu a fost foarte prietenoasă și momente din cadrul programului de dansuri au fost amânate și apoi anulate, timpul petrecut împreună pentru a celebra cultura săsească a fost unul prețios, evenimentul fiind o reușită. Imaginile vorbesc de la sine despre frumusețea portului popular săsesc și despre bucuria noastră de a fi parte din acest eveniment, despre mândria de a reprezenta Ținutul Reghinului la această manifestare de talie mondială”, a precizat Gerlinde Tămășan.

Impresii pozitive

Un moment special a fost și pentru tinerii din cadrul formația de dansuri Goldregen a Forumului Germanilor din Reghin care au trăit la maxim experiența trăită în Dinkelsbühl. „Saşii din Transilvania care acum trăiesc în landurile federale ale Germaniei și nu numai au avut ocazia pe parcursul a patru zile să trăiască din nou bucuria de a fi aproape de rădăcinile lor, de tradiția și cultura săsească. Ediția de anul acesta a fost cea de-a 72-a, iar motto-ul a fost “Wurzeln suchen – Wege finden” (“Căutarea rădăcinilor – găsirea căilor”). Primarul orașului Dinkelsbühl, dr. Christoph Hammer, a declarat că motto-ul Zilei Ținutului Natal al sașilor din Transilvania 2022 nu putea fi mai potrivit orașului-gazdă, deoarece puține alte localități sunt atât de dornice să își păstreze intacte originile, rădăcinile. “Cu ocazia Rusaliilor, sași din toate colțurile Europei vin la noi pentru a-și sărbători împreună cultura, identitatea și integrarea lor în comunitate”, continuă dr. Christoph Hammer, “Sașii din Transilvania și-au căutat rădăcinile, iar drumul lor i-a adus în Dinkelsbühl.”. Președintele confederației, Rainer Lehni i-a încurajat pe participanții la eveniment să se lase fermecați de costumele tradiționale colorate, de nenumăratele activități, fie ele mărunte sau grandioase, deoarece există câte ceva pe placul fiecăruia”, a arătat Roxana Giurgiu, membru în cadrul formației de dansuri Goldregen a Forumului Germanilor din Reghin care ne-a detaliat pe zile programul periplului german al sașilor reghineni.

„Vineri, 3 iunie, a fost prima zi a evenimentului în care a avut loc deschiderea oficială a Zilelor Ținutului Natal. În cea de-a doua zi participanților, atât adulți, cât și copii, le-au fost puse la dispoziție diverse activități tematice, toate având în esența lor, fie aspecte istorice, fie culturale. A treia zi a fost dedicată tradiției săsești. După slujba de Rusalii, grupe de dansuri, printre care și cea a Forumului German din Reghin, au defilat în costume tradiționale prin centrul vechi al orașului Dinkelsbühl, însoțiți de fanfare. Programul artistic a cuprins 21 de grupe și a avut loc în paralel, în două locații din centrul vechi. Trupa “Goldregen” a Forumului German din Reghin a prezentat un dans specific nordului Transilvaniei și a fost unicul reprezentant venit din România în cadrul evenimentului. Din păcate, vremea nu a fost de partea dansatorilor, iar programul artistic a fost scurtat, fiind astfel anulată prezentarea dansurilor comune, realizate de toate trupele, simultan. Duminică seară poate fi definită printr-un singur cuvânt: impresionantă. Participanții au defilat cu făclii până la monumentul comemorativ pentru a aduce un omagiu eroilor și victimelor Războiului. Purtătorii torțelor și însoțitorii acestora au ascultat apoi predica preotului Hans-Georg Junesch. Ceremonia de încheiere a evenimentului, la care s-au spus cuvântările de final, a avut loc luni dimineață”, și-a încheiat relatarea Roxana Giurgiu.

În loc de concluzie

„Ziua Ținutului Natal înseamnă mult pentru comunitatea săsească, fiind ocazia de a retrăi, pentru unii, parte a copilăriei lor, a vieții lor, sau pentru copiii și nepoții celor plecați din Transilvania, oportunitatea de a-și înțelege rădăcinile, de a vedea printr-un filtru modern ce înseamnă cultura săsească, de a fi mândri de comunitatea din care fac parte”, a precizat Roxana Giurgiu.

Alin ZAHARIE