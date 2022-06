VIDEO: Maratonul Scaunul Domnului, promotor al alergării montane

Share



Maratonul Scaunul Domnului, competiție organizată de Asociația ECO Reghin, și-a derulat duminică, 12 iunie, cea de a doua ediție. Ediția din acest a cuprins cinci probe de alergare montană prin Rezervația Scaunul Domnului și Creasta Munților Călimani: cursa de 7 kilometri (diferență de nivel + 260 metri), 15 kilometri (+ 900 metri), 25 kilometri (+ 1.750 metri), 50 kilometri (+ 2.200 metri) și cursa regină de 100 de kilometri, cu o diferență de nivel de plus 4.100 metri.

Photo: Iuly Pașcan

„Am pornit acest maraton cu ideea de a promova mișcarea în primul rând și zona Văii Mureșullui Superior. Scaunul Domnului este un loc foarte important pentru noi, pentru județul Mureș, fapt pentru care am încercat să-l promovăm cât de mult posibil. Ne-am apucat cu pregătirile prin toamna anului trecut, cu curățatul traseelor, cu marcatul părților care nu fac obiectul traseelor turistice. În ce privește organizarea, suntem trei în echipă, nucleu de bază, dar avem și voluntari, undeva la peste 200 de persoane prezente la punctele de control și la start. În ce privește concurenții, pentru ediția din acest an am depășit numărul de 300 de voluntari înscriși, puțin mai scăzut față de ediția de anul trecut. Anul acesta s-a dat drumul la toate evenimentele fapt ce a făcut ca lumea să fie împărțită în mai multe direcții. Cât privește perspectiva, dorim să organizăm acest maraton până îmbătrânim, și an de an să aducem tot mai multă lume în această zonă. Dorim să creștem mișcarea alergării montane din România și să promovăm cât mai mult această zonă”, a declarat Cristian Man, unul dintre organizatorii Maratonului Scaunul Domnului.

Photo: Iuly Pascan

Cinste lor, voluntarilor!

Printre cei care au pus umerii la buna reușită a maratonului s-au numărat și voluntarii Colegiului ”Petru Maior” din Reghin. „Este foarte important această implicare, în primul rând pentru copii, pentru dezvoltarea lor personală, pentru a vedea cât de important este sportul pentru ei. Din partea Colegiului ”Petru Maior” au fost prezenți un număr de 25 de copii și nouă cadre didactice, un grup numeros care ne reprezintă aici la maratonul Scaunul Domnului, spre deosebire de anul trecut când au fost mai puțin reprezentanți ai școlii noastre. Experiența de anul trecut a fost una deosebită, le-am transmis-o elevilor pe parcursul anului care a trecut, iar la ediția din acest an s-a văzut că reprezentarea liceului a fost mult mai numeroasă. La ediția din acest an îi susținem pe alergători, atât la la start cât și la final. De asemenea, avem elevi de-ai noștri la punctele de check-in, la care se adaugă bineînțeles toată încurajarea de pe parcursul traseului”, a declarat Alina Simona Ercse, profestor de fizică-chimie în cadrul Colegiului ”Petru Maior”.

Colegiul ”Petru Maior”

Nu s-au lăsat cu nimic mai prejos nici voluntarii de la ”Lucian Blaga”, extrem de activi și implicați, la fel cum au făcut-o și la ediție de anul trecut a Maratonului Scaunul Domnului. „Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” este la a doua participare la Maratonul Scaunul Domnului. Anul acesta am fost prezenți cu 30 de voluntari și opt profesori. Suntem bucuroși să facem parte din familia Maratonul Scaunul Domnului. Continuăm tradiția începută la ediția trecută când experiența a fost una extraordinară pentru noi. La această a doua ediție, voluntarii de la ”Blaga” au participat în Poiană unde au pregătit cele necesare concurenților în ce privește punctele de alimentare, prilej cu care i-au aplaudat și încurajat pe concurenți, astfel ca aceștia să nu se simtă singuri pe traseu. A fost un moment unic să începem vacanța împreună. Întotdeauna copiii, elevii noștri voluntari răspuns pozitiv, chiar dacă e vacanță sau nu, la evenimentele pe care le organizăm”, a declarat prof. Andreea Dumitrache, directorul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin.

Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”

Startul probei cele mai dificile, cea de 100 de kilometri a fost dat sâmbătă, 11 iunie, la miezul nopții, urmând ca restul probelor să debuteze în cursul dimineții de duminică. Amatorii de drumeție au avut și acest an o probă dedicată lor, startul acesteia fiind programat duminică, 12 iunie, începând cu ora 12.00.

Cei mai buni

Proba mezină, cea de 7 kilometri, a fost câștigată de Dumitru Leahu cu un timp de 50 de minute și 37 de secunde, urmat pe podium de Teodor Ibanescu și Horațiu-Maximilian Gaga. La traseul de 15 kilometri, cel mai rapid s-a dovedit a fi Cristian Pop, Datacor running Team (01:49:11) urmat de Valentin Sorin Ilucă, CSM Dorna, Vatra Dornei (02:01:52) și Marius Nasca (02:03:52). Nicolae Balan, Datacor Running Team a câștigat proba de 25 kilometri cu un timp de 2 ore, 59 de minute și 53 de secunde, urmat de Alin Iancu (03:18:24) și Silviu Ichim, Running Târgu Neamț (03:23:32). Traseul de 50 kilometri s-a dovedit câștigător pentru Ionut Alexandru Husariu, Arduua Skyrunning (05:53:17), urmat în clasament de Samuel Toma (06:11:46) și Ștefan Sălăgean (06:22:09).

Proba cea mai dificilă, traseul de 100 de kilometri, a fost de bun augur pentru Nicu Ștefan Macarie care s-a clasat pe locul 1 cu un timp de 14 ore, 53 de minute și 11 secunde, urmat de Laurențiu Săplăcan și Oana Marina (16:32:11) și Sebastian Simon (16:51:05). „Mulțumim tuturor pentru tot ce am trăit la această a doua ediție a Maratonului Scaunul Domnului. Mulțumim voluntarilor noștri, care au fost și de această dată inima evenimentului. Nu în ultimul rând, mulțumiri se cuvin sponsorilor și partenerilor care au incredere în noi și ne susțin an de an. Vă mulțumim tuturor și ne înclinăm. Fără aceștia nu există Maratonul Scaunul Domnului. A fost o mare bucurie pentru noi și sperăm că și ceilalți au simțit la fel. Felicitări maxime tuturor participanților!”, a fost mesajul transmis de inimoasa echipă de organizare a Maratonului Scaunul Domnului.

Alin ZAHARIE