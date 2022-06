”Din Livada”, poveste de succes cu gust natural de cireșe

Share



Zona Reghin-Batoș oferă numeroase şanse de afaceri grație cadrului natural existent în zonă. Potențialul zonei a fost unul destul de tentant pentru multe afaceri care au încercat să pună în valoare bogăția locului, ”Mărul de Batoș”. Una din aceste afaceri este cea condusă de Radu Farago, care administrează SC Natur Agrofar SRL şi care duce mai departe povestea începută de tatăl său în anul 2000.

Dacă inițial povestea se rezuma doar la obținerea de materie primă, respectiv producția de fructe proaspete, încet lucrurile au început să se schimbe, astfel încât a apărut și un segment de procesare.

„Am început să producem suc de mere, am remarcat că putem obține valoare adăugată și am decis să dezvoltăm acest business. Odată cu diversificarea sortimentelor, am creat brandul ”Din Livada”, un brand sub care vindem o parte din produsele noastre și care ne oferă o identitate vizuală și o pozitițonare strategică în piață. În paralel, ne-am îndreptat atenția dinspre partea de producere a mărului înspre partea de sâmburoase, respectiv cultura de cireș. Aveam deja o livadă de cireși și am decis să ne dezvoltăm în direcția aceasta, pentru că exista și cerere la momentul respectiv și nu prea se găseau pe piață cireșe românești de calitatea celor de import. Plantațiile noastre sunt situate în zona Reghin si Batoș, unde se află atât ferma cât și un depozit de fructe cu atmosferă controlată. În ceea ce privește cultura de cireș, avem aproximativ 25 de hectare, atât plantații clasice cât și intensive și superintensive. Noi numim “plantație superintensivă” plantația cu o densitate mai mare de pomi la hectar, una mult mai performantă, care are la bază material săditor procurat din Olanda”, a declarat Radu Farago.

Perspective de dezvoltare

Soiurile cultivate sunt atât cele clasice, cât și cele care fac obiectul plantațiilor noi. „Avem si soiuri performante care se pretează la cerințele clienților actuali, atât în ce privește cantitatea pe unitatea de suprafață cât și în ce privește calitatea, cu totul altele decât cele clasice. Aș enumera Roșii de Bistrița, Negre de Bistrița, Germersdorf, Hedelfinger, Boambe de Cotnari, cât și Van, Stella, Summit, Merchant, Regina și Karina care se regăsesc în plantațile nou înfințate. Momentan suntem în perioda de cules și facem tranziția de la soiurile timpurii spre cele cu pulpă mai tare, soiuri care se pretează și pentru conservare. Desfacerea o facem pe plan local, în unele rețele de magazine dar avem și contracte pentru pentru export. Avem puncte de vânzare în Târgu Mureș unde clienții pot trece pragul magazinului propriu, Băcănia ”Din Livada”, în cartierul Tudor, zona Fortuna. De asemenea, avem un punct de vânzare în centrul municipiului Târgu Mureș, în Piața Trandafirilor, în apropierea Ceasului cu Flori. De câțiva ani, lumea cunoaște acest loc unde, cu acordul autorităților, oferim spre vânzare cireșele noastre proaspete. Pentru noi este binevenită o asemenea locație dar și o oportunitate. Acest punct secundar de vânzare reprezintă locul unde clienții pot să cumpere direct de la producătorii locali, în condițiile în care pe piață există foarte mulți intermediari care doar pretind că vând marfă românească”, a explicat Radu Farago.

Perspectiva se anunță frumoasă, dezvoltarea de noi plantații, precum și consolidarea segmentului de procesare. Sunt deziderate mai mult decât firești pentru SC Natur Agrofar SRL, societate care a reușit să readucă gustul și calitatea la standardele cerute de cele mai exigente gusturi, dacă e să ne referim la cireșe și nu în ultimul rând la sucul din merele de Batoș.

„Suntem pe punctul de a face noi investiții, atât pe partea de procesare, cât și pe partea de plantații. Ideea principală e că vrem să renunțăm la suprafețele mari, să le înlocuim cu suprafețe mai mici, dar mai productive. Asta e cheia reușitei până la urmă. Pomii fructiferi sunt practic niște organisme vii, unde durata de viață e una limitată, mai ales în ceea ce privește plantațiile superintensive. Acestea au o productivitate mare, dar perioada de exploatare e mai mică, motiv pentru care încercam să preîntâmpinăm acest lucru prin intermediul unor noi plantații. Astfel, în momentul în care acestea vor intra în declin, să avem pregătite noi suprafețe care să aibă capabilitatea să producă. Avem câteva soiuri testate dar vom încerca și soiuri noi. Pe partea de procesare, am accesat un proiect pentru care încă așteptăm răspunsul referitor la o posibilă finanțare. Dorim să ne marim capacitatea de productie pentru sucurile naturale și să obținem produse noi. Acesta constituie un segment important în cadrul activității noastre, avem cerere și dorim să-l dezvoltăm. Suc din mere de Batos, numele ales pentru produsul nostru este binecunoscut mureșenilor, Batoșul fiind un renumit bazin pomicol din aceasta zonă”, a subliniat Radu Farago.

Alin ZAHARIE