FOTOREPORTAJ: Dezvelire cu fast a Grupului Statuar „Școala Ardeleană”

Comunitatea târgumureșeană a mai pus o cărămidă în zidul istoriei, al culturii, al conștiinței și identității naționale prin dezvelirea Grupului Statuar „Școala Ardeleană”, amplasat în Piața Victoriei, ce îi înfățișează pe cei patru corifei ai Școlii Ardelene: Petru Maior, Gheorghe Șincai, Samuil Micu și Ioan Budai Deleanu.

Așa cum a fost prezentat în deschiderea evenimentului, totul a început cu inițiativa unui primar ajutat de un viceprimar, un preot dedicat cinstirii înaintașilor săi și un istoric pasionat de promovarea valorilor naționale. Inițiativa a fost continuată și susținută ulterior de un nou primar și doi viceprimari, probată de trei Consilii Locale și de un ministru, cu implicarea a patru artiști plastici participanți la un concurs de soluții organizat de Primărie, din care a fost ales un sculptor, Ioan Vasile Grama, autor al grupului statuar.

La eveniment au luat parte personalități importante ale comunității: primarul orașului Târgu Mureș, Soós Zoltán, viceprimarul Alexandru György, prefectul Mara Togănel, Cristian Crișan, Episcop Auxiliar al Arhieparhiei de Alba-Iulia și Făgăraș, Monica Avram, director al Bibliotecii Județene Mureș, Nicolae Băciuț, director al Direcției Județene pentru Cultură Mureș, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, reprezentanți ai Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu Mureș, alături de ministrul culturii, Lucian Romașcanu și alți invitați de seamă, oameni politici, de cultură și simpli cetățeni.

„Suntem în fața unui eveniment important, mult așteptat de către târgumureșeni, de către oamenii de cultură și nu în ultimul rând de către noi ca administrație locală. Dacă în anul 2020 dezveleam statuia Principelui Bethlen Gabor, cel care a ridicat urbea noastră la rangul de oraș liber regesc, astăzi inaugurăm Grupul Statuar „Școala Ardeleană” în centrul urbei noastre! Onorarea istoriei, a valorilor care ne-au ghidat parcursul este o îndatorire pe care o avem față de strămoși. Pe lângă încercarea de a obține drepturile românilor ca și a patra națiune din Dieta Transilvaniei, Școala Ardeleană a avut un merit și mai important. Anume, deschiderea unei posibilități care ridicat nu numai românii din Transilvania dar a influențat în mod decisiv formarea națiunii române moderne în spiritul iluminismului german, care contrar iluminismului francez, a dorit reformarea societății prin păstrarea bisericii ca și o componentă de bază a societății moderne. Doresc să adresez felicitările mele sculptorului târgumureșean Ioan Vasile Grama, familiei sale și întregii sale echipe”, a afirmat Soós Zoltan.

”Suntem împreună aici și împreună vom fi și de acum încolo”

Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a adresat câteva cuvinte invitaților care au ținut să fie prezenți chiar și sub un soare arzător, pentru a fi martorii unui moment istoric atât de important pentru comunitate.

„Simt mândrie, simt recunoștință, simt că oamenii implicați în istoria noastră, în binele acestui oraș și-au făcut datoria, pentru că dacă nu am fi prezenți permanent cu trecutul lângă noi, am risca foarte mult pentru viitorul care ne așteaptă. Trebuie să știm ceea ce s-a întâmplat în trecut și este foarte bine că suntem la un moment în care putem să sărbătorim acest lucru pentru memoria românilor din Transilvania și împotriva nimănui. Suntem împreună aici și împreună vom fi și de acum încolo și trebuie să construim plecând de la cele învățate de la înaintașii noștri”, a transmis Lucian Romașcanu.

Prefectul județului Mureș a vorbit despre importanța respectării tradițiilor, cinstirii eroilor care au luptat pentru identitatea națională cu toate armele pe care le-au avut, fie baionete, fie condei sau cartea sacră.

„Iată că astăzi ne aflăm la acest fericit și frumos eveniment și cred că este bine să încep prin a spune că un popor puternic cum este poporul român, poate și reușește de fiecare dată să-și cinstească trecutul și nu doar că poate, știe și simte să facă acest lucru. Ne cinstim eroii, respectăm tradiția, respectăm valorile, identitatea națională și suntem recunoscători tuturor celor care au făcut din România patria zilelor noastre. Dezvelim Grupul Statuar al Școlii Ardelene și acest lucru deservește tuturor drept o lecție, o foarte bună lecție. Și cred că lecția aceasta este despre faptul că de-a lungul timpului, lupta pentru definirea unui popor nu s-a dus doar cu baioneta, ci și cu condeiul, pe cum au făcut corifeii școli ardelene”, a precizat Mara Togănel.

Discursurile oficialilor și ale invitaților au fost presărate pe alocuri fragmente istorice transformate în inserții poetice prin deosebita reprezentație artistică a actorilor Teatrului Național din Târgu Mureș: Nicu Mihoc, Nicolae Cristache, Costin Gavază, Dan Rădulescu și Liviu Pancu. Totodată, muzica a răsunat și ea duios în acorduri de vioară și violoncel.

Nu există națiune fără mit, fără erou și fără liturghie…

O lecție prețioasă de istorie a venit de la prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, director al Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române.

„Fiecare popor, fiecare națiune își are Panteonul său. Fiecare comunitate are nevoie de repere pentru memoria sa. Fiecare confesiune se referă la părinți fondatori, la sfinți sau la reformatori de geniu, cu mențiunea că în Europa Centrală și de Est comunitățile naționale s-au creat în jurul unor mari intelectuali identificați drept părinți fondatori, adevărați eroi ai națiunii. În cazul românilor, parafrazând o celebră remarcă asupra nașterii istoriei, putem spune că la început am fost corifeii Școlii Ardelene, o școală de gândire care a intuit necesitatea de instruire a poporului român chemat să își cunoască trecutul pentru a se înscrie într-un destin propriu așa cum ei, corifeii Școlii Ardelene, l-au identificat la toate popoare Europei, așa cum i-au inspirat școlile prin care au studiat la Târgu Mureș, la Cluj, la Blaj, la Roma, la Viena și cum îi îndemna spiritul epocii în care au trăit. Creatorii culturii române moderne, părinții națiunii, au murit departe de pământul țării. Samuil Micu și Petru Maior la Budapesta, Gheorghe Șincai în Slovacia, Ioan Budai Deleanu în Ucraina de astăzi. Prin urmare, așa cum arăta istoricul și filologul Serafim Duicu, nici pe Maior, ca de altfel nici pe Micu, nici pe Șincai, nici pe Budai Deleanu, pământul Transilvaniei, atât de iubit de ei, nu i-a primit pentru somnul de veci. Destinul a făcut ca toți patru să-și doarmă somnul în pământ străin. Ridicarea azi la Târgu Mureș a Grupului Statuar „Școala Ardeleană” are o valoare simbolică, însemnând întoarcerea acasă a celor rătăciți prin lume. Atât Gheorghe Șincai, născut la Râciu, cât și Petru Maior, născut la Căpușul de Câmpie, și-au petrecut o parte din anii tinereții la Târgu Mureș ca elevi la colegiile din oraș. Petru Maior, fiul protopopului greco-catolic al Târgu Mureșului, a avut și o casă în oraș, deocamdată neidentificată. Statuile turnate în bronz simbolizează cele patru personalități ale culturii românești, introducându-i prin grupul statuar în domeniul sacrului, devenind adevărate icoane ale comunității. Cu aceste gânduri ca istoric, director al Institutului de Istorie, care poartă numele marelui învățat, Gheorghe Șincai, exprim întreaga recunoștință edililor orașului care ne-au oferi șansa de a trăi azi un asemenea moment istoric”, a împărtășit istoricul Cornel Sigmirean.

Mălina MORARU