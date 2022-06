FOTO: Al doilea proiect Erasmus + la Şcoala Gimnazială Hodac

Share



Viteza cu care se desfăşoară aproape totul în zilele noastre ne face să ne simţim neliniştiţi şi, poate, anxioşi. Rapiditatea cu care evoluează ştiinţa şi tehnologia ne determină să fim şi noi mai rapizi în tot ceea ce facem zi de zi, iar această rapiditate cred că ne face să fim neliniştiţi, mereu cu gândul la ceas şi, din cauză că spunem deseori că nu avem timp suficient pentru a finaliza anumite proiecte începute, începem să fim mai mult sau mai puţin furioşi pe tot ce ne înconjoară. Parcă ne lipseşte liniştea, iar copiii simt acest lucru şi au şi ei o stare de agitaţie, ba chiar de nervozitate.

Din acest considerent, şi nu numai, referitor la tema furiei, la Şcoala Gimnazială Hodac avem un alt proiect Erasmus + co-finanţat de Uniunea Europeană cu denumirea de “Peaceful Schools with Anger-free Classes”, tema proiectului fiind legată de furie. Membrii echipei de proiect sunt: subsemnata (coordonator proiect), prof. Iacob Elena (director), prof. înv. primar Dan Roxana (director adjunct), prof. Feier Florin (responsabil cu diseminarea proiectului), prof. Suceava Daniela (responsabil cu activităţile cultural-artistice), prof. Crişan Mihai (responsabil cu activităţile privind nonviolenţa), prof. Tătar Maria Olivia (responsabil cu activităţile de mindfulness şi meditaţie), prof. Lupu Mariana (responsabil cu activităţile muzicale), Monica Pasztor (responsabil financiar).

Proiectul trebuia să fie implementat pe o perioadă de 2 ani, 2020-2022, dar, din cauza pandemiei, avem o prelungire cu un an. Iniţial erau implicate şase şcoli din Polonia, Italia, Turcia, Portugalia, Letonia şi România, însă şcoala din Portugalia a ieşit din proiect din cauza pandemiei. În cadrul acestui proiect au existat până acum trei mobilităţi la care au participat profesori şi elevi. În mobilitatea din Polonia noi nu am participat din cauza pandemiei, iar în mobilitatea din Turcia nu am participat din cauza războiului. Apoi a urmat mobilitatea din România, care a avut loc în perioada 15-21 mai 2022. A venit la noi la şcoală o delegaţie formată din profesori şi elevi din patru ţări: Polonia, Turcia, Italia şi Letonia. Şcoala coordonatoare a proiectului este cea din Polonia, profesoara Magda Majchrzyk fiind cea care a scris proiectul şi a făcut toate demersurile împreună cu profesorii din celelalte şcoli pentru ca proiectul să fie acceptat de către Agenţia Naţională.

În cadrul mobilităţii din România, în prima zi, oaspeţii noştri au fost primiţi cu pâine şi sare şi cu dans popular, urmând ca apoi, în Sala de conferinţe a şcolii, o persoană sau două din fiecare şcoală să facă o prezentare a ţării, a localităţii în care se află şcoala, dar şi a şcolii. În cea de-a doua zi a fost nevoie să modificăm programul din cauza vremii nefavorabile şi, prin urmare, am avut o mică excursie la Lăpuşna şi am vizitat păstrăvăria şi mănăstirea. La mănăstire, una dintre obiectivele proiectulului fiind relaxarea prin activităţi muzicale, doi elevi ai şcolii noastre, din structura Toaca, au cântat la vioară, respectiv la chitară. Oaspeţii au fost încântaţi de locaţie şi de interpretarea elevilor.

În a treia zi (o altă mică excursie) au avut loc activităţi de meditaţie şi yoga în Salina Praid. Activităţile au fost susţinute de profesor Moldovan Cătălin. S-au făcut câteva exerciţii fizice uşoare, mai întâi, de pildă întinderi, urmând ca mai apoi elevii şi profesorii să mediteze pe saltelele care, de altfel, au fost achiziţionate cu bani din proiect.

În ziua a patra elevii şi profesorii participanţi la mobilitate au fost îndrumaţi de profesoara Tătar Maria Olivia pentru a realiza cartonaşe pe hârtie prin care să arate ce activităţi fac ei atunci când sunt furioşi, urmând ca, după-amiază, să vizităm doi meşteri care fac instrumente muzicale (naiuri, fluiere şi viori) din localităţile Toaca şi Hodac.

În ultima zi de activităţi, ziua a cincea, mai întâi, delegaţia străină a asistat la o mică scenetă, o şezătoare, urmată de dans popular, realizate de elevi îmbrăcaţi în costume populare româneşti, elevii fiind îndrumaţi de profesoarele Suceava Daniela şi Lupu Mariana. Apoi profesorii şi elevii străini au primit diplome, în cadrul unei ceremonii, pentru participarea la activităţile din cadrul acestei mobilităţi. Au fost doisprezece elevi români care au participat la activităţile din această săptămână, ei primind diplomele în cadrul festivităţilor de premiere, de la sfârşitul anului şcolar, de la structurile Hodac şi Toaca.

În săptămâna imediat următoare, toţi elevii din cele cinci ţări au oferit un feedback, pe site-ul www.padlet.com, cu privire la mobilitatea din România, cu toţii fiind plăcut impresionaţi de această săptămână din cadrul mobilităţii C3 (care are denumirea “Managing Anger with Relaxing Activities”). Delegaţia străină a plecat acasă cu amintiri frumoase, dar şi cu diferite idei şi tehnici de relaxare.

Prof. Alina Maria LOȚCO

Şcoala Gimnazială Hodac