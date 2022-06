Cum să Alegi Cărțile Potrivite Pentru Copilul Tău?

Share



https://pikwizard.com/photos/kids-reading-books-in-park–7e0929a1e0f2899d1b686c8d41d22da7-m.jpg

Din momentul în care apar copiii în viața ta este clar că vei avea multe decizii importante de luat în legătură cu ei. Decizii care îi vor ajuta în dezvoltarea lor fizică, emoțională, a caracterului și care vor influența felul în care aceștia vor acționa ca adulți. Bineînțeles că vei acorda atenție felului în care alegi hrana pentru ei, îmbrăcămintea, jucăriile și bineînțeles că și cărțile.

La început tu vei fi responsabil să le citești celor mici povești, să ii duci către această zonă a cititului, pentru ca mai târziu să citească singuri. Pentru că puterea exemplului este cea mai mare atunci când vine vorba despre copii, este important ca aceștia să te vadă și pe tine că citești și să îi insufli astfel setea de cunoaștere.

Ce trebuie să ai în vedere când alegi cărți pentru copilul tău?

Pentu ca cel mic să fie entuziasmat de citit și să se bucure că face acest lucru trebuie încă de la început să alegi cărțile potrivite pentru el. Te poți inspira să alegi cărți pentru copii și adolescenți de pe diferite site-uri, poți citi mărturii ale părinților despre anumite publicații care au efect pozitiv asupra copiilor și poți, de asemenea, să stabilești împreună cu copilul tău care sunt domeniile de interes pentru el.

Dacă dorești să nu dai greș cu alegerile făcute iată câțiva pași pe care trebuie să îi urmezi. Alege întotdeauna cărți interesante, care îi permit celui mic să călătorească cu imaginația în diferite lumi. Alege cărți cu situații care pot fi ușor înțelese de către copilul tău și cu care acesta se poate conecta.

De exemplu, chiar dacă o carte include monștrii și zâne, însă scopul acestora este unul uman, copilul poate să își imagineze foarte ușor aventura. Un mare succes la copii îl au cărțile care transmit un mesaj, care te învață ceva și care la sfârșit are o morală ușor de înțeles de către copii.

De asemenea, îți recomandăm să îți lași copilul să aleagă ceea ce dorește să citească. Doar pentru că tu ai iubit o anumită carte atunci când erai copil nu înseamnă că micuțul tău va fi foarte entuziasmat de către aceasta. În schimb, poate îl va interesa o carte care pentru tine nu a fost un succes.

Alege dintre cărțile care sunt ușor de citit, în care nu se regăsesc cuvinte grele, pentru că altfel copilul tău își va pierde interesul pentru cartea respectivă. Foarte interesante pentru copii sunt cărțile cu diferite personaje pe care le citești cu intonația potrivită. Fie că îi citești tu, fie că își citește singur, este important să te adaptezi caracterelor din carte și să citești cu intonația potrivită.

Astfel, cititul va fi foarte distractiv și interesant pentru copil. Una peste alta, ce face dintr-o carte să fie una bună pentru copilul tău, este ca aceasta să fie potrivită vârstei copilului și acesta să îți dorească să o citească.

Ce cărți alegem pentru copii mici?

Cărțile pentru copii sunt clasificate în cărți pentru bebeluși, și aici includem cărțile foarte colorate, cu desene, sau cărțile cu sunete și cărțile senzoriale, apoi cărți pentru copii mici care sunt cărți cu povești ușoare și cărți cu diferite stickere sau activități, apoi trecem ușor la cărțile pentru școlari și ulterior adolescenți.

Cărțile cele mai căutate pentru bebeluși sunt o colecție de cărți cu sunete ale lui Sam Taplin și aceasta include Wild Animals Sound Book, Jungle Sound, Bird Sounds, Seashores Sounds, Pet Sound Book și Night Sounds. Apoi pentru copii mici și școlari putem să punem pe lista de cărți preferate colecția de cărți Harry Potter de J.K. Rowling, Percy and Friends Activity Book de Nick Butterworth, The Marvelous Doctors for Magical Creatures de Jodie Lancet Grant sau Roată, roată prin lumea toată de Richard Scarry.

Ce cărți să alegi pentru adolescenți?

Când vine vorba despre cărțile pentru adolescenți acestea trebuie să fie foarte interesante, cu personaje magnifice, intrigă și aventură. Dintre cărțile preferate de către adolescenți putem enumera colecțiile de cărți Hobbitul și Stăpânul Inelelor de J.R.R. Tolkien. Seria de cărți Tom Gates de Liz Pichon este de asemenea în topul preferințelor adolescenților.

The Kane Chronicles de Rick Riordan este o altă colecție care impresionează publicul adolescentin. Pe lângă aceste colecții, la mare căutare sunt cărțile Everything Mythology de la National Geographic Kids, Looking for Alaska de John Green, The Girl from Shadow Springs de Ellie Cypher sau Rule of Wolves de Leigh Bardugo. Este foarte important ca să supraveghezi totuși ce cărți alege să citească copilul tău, chiar dacă este vorba despre un adolescent.

Indicat este să se meargă pe cărți care sunt potrivite pentru dezvoltarea lui emoțională și care nu influențează cu ceva luarea anumitor decizii sau felul în care acesta percepe anumite situații. Mergeți împreună la cumpărături și alegeți cărțile preferate, discutați despre ce este în regulă să citească și să împrumute de la bibliotecă.