Al Di Meola revine la Harmonia Cordis

Festivalul Internațional de Chitară Harmonia Cordis, cel mai prestigios festival de chitară din Europa de Sud-Est, programează în perioada 9-14 august ediția a A XVII-a . Harmonia Cordis 2022 (re)aduce în fața publicului iubitor de muzică nume de referință din istoria muzicii. Primul nume cu greutate care revine la Târgu Mureș la Harmonia Cordis este Al Di Meola, cel care în 2015 a susținut un concert în Piața Teatrului din Târgu Mureș în cadrul ediției a X-a a festivalului.

„Cu Al Di Meola nu am discutat personal, toate detaliile despre venirea sa la Harmonia Cordis au fost stabilit cu stuff-ul său. Practic, am discutat cu trei grupe de management, deci lucrurile nu sunt chiar atât de simple pentru a putea aduce un asmenea nume să cânte la Târgu Mureș. Mai sunt anumite lucruri de pus la punct, de aceea noi nu am anunțat oficial că Al Di Meola va fi la Harmonia Cordis, în schimb, pe site-ul artistului se poate vedea că este trecut concertul Al Di Meola din data de 14 august de la Târgu Mureș”, a declarat pentru Cotidianul Zi de zi, Beke István Ferenc, preşedintele Asociaţiei Harmonia Cordis, organizatorul festivalului.

Jon Gomm, din nou la Târgu Mureș

Alt come-back de toată cinstea va fi cel al lui Jon Gomm, protagonistul ediției Harmonia Cordis din 2017, care va concerta la ediția din acest an în seara de sâmbătă, 13 august în Cetatea Târgu Mureș. „Prezența lui Joh Gomm la ediția din acest an va fi una foarte interesantă. Va conerta în aceeași zi cu Alexandr Misko, artist pe care mi la recomandat chiar Jon Gomm să-l aduc în festival. Acesta va concerta alături de basistul Dmitry Toporov, după care va urca pe scenă Jon Gomm, iar la final vor cânta toți trei, împreună, un adevărat show conceput special pentru Harmonia Cordis”, a precizat Beke István Ferenc.

Intrare liberă la toate concertele

Iubitorii muzicii vor avea parte de o săptămână plină de muzică adevărată, atât în Palatul Culturii cât și în Cetatea Târgu Mureș, cu specificația că toate concertele vor avea intrare liberă. „Harmonia Cordis e un proiect de anvergură și anul ăsta chiar am ne-am decis ca să facem un festival mare. Harmonia Cordis îi aduce în recital pe Al Di Meola, Jon Gomm, Alexandr Misko. Vin foarte mulți care au fost headlineri la edițiile anterioare ale festivalului care va culmina cu recitalul Al Di Meola din seara de duminină 14 august, ultima a festivalului. Anul acesta am reușit să aduc aproape toți artiștii care mi i-am dorit. O să fie o ediție extrem de interesantă pe scena căruia vor urca printre alții Trio Cavalcade care îl include și pe Mathias Duplessy, un compozitor francez de excepție aflat în premieră în România, veteranului festivalului, Pusztai Antal. duetul Giampaolo Bandini – Cesare Chiacchiaretta, duo Melis (Susana Prieto și Alexis Muzurakis), Samuelito & Antoine Boyer și mulți mulți alții. Concertele vor acea intrare liberă, și vor putea fi urmărite atâ în Palatul Culturii, în zilele de marți, miercuri și joi (9-11 august), precum și în Cetatea Târgu Mureș, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică (12-14 august). Din ediția din acest an a festivalului nu vor lipsi cursurile de măiestrie, workshopurile precum și Competiția Internațională de Chitară Harmonia Cordis!”, a conchis Beke István Ferenc.

Alin ZAHARIE