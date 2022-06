Ce perie rotativă să cumperi: cele mai bune modele ale anului

Share



Peria rotativă este noutatea momentului și probabil că vrei să știi ce este. Dacă sunteți în căutarea unor informații detaliate despre aceste perii, poți afla mai jos ce sunt acestea și care sunt cele mai bune modele ale momentului. Astfel vei putea face o alegere informată în ceea ce privește o perie rotativă și o vei alege chiar pe cea potrivită ție.

Ce este o perie rotativă?

Pentru a ști ce perie rotativă de păr să cumpărați, vă ajută să știți ce este o perie rotativă în primul rând. În esență, o perie rotativă este un instrument capabil să sufle aer cald și să perieze părul în același timp. Sunt foarte asemănătoare cu un uscător de păr.

Modul de funcționare este simplu: perii constau dintr-o bază care este încălzită între 120 și 180 de grade, iar atunci când este folosit, eliberează ioni negativi care usucă și îndreaptă firul de păr în mod natural. Fluxul de aer funcționează ca o perie normală atunci când doriți să adăugați volum.

Cele mai bune perii rotative din acest an

Este timpul să vedeți în detaliu fiecare model de cele mai bune perii cu uscător pe care le puteți găsi pe întreaga piață:

Cea mai populară perie rotativă: Revlon One-Step

Peria rotativă Revlon One-Step a devenit rapid favorita bloggerilor și a profesioniștilor în frumusețe pentru capacitatea sa de a oferi rezultate de calitate la salon în jumătate din timp. Cu un volum mic oval, această perie cu uscător este perfect pentru a adăuga volum părului mediu și scurt. În plus, tehnologia ceramică și acoperirea ajută la reducerea daunelor cauzate de coafarea prelungită. Și, în sfârșit, tehnologia ionică lasă părul strălucitor, fără încrețire și sănătos.

Favorita tuturor: peria rotativă BaByliss

Peria rotativă BaByliss este instrumentul perfect pentru a realiza o coafură naturală. Această perie de ultimă generație are două viteze de rotație și două temperaturi, ceea ce o face perfectă pentru coafarea tuturor tipurilor de păr, inclusiv creț, drept și afro. În plus, butonul de aer rece vă va ajuta să fixați stilul pe loc. Cu patru capete ușor interschimbabile, această perie vă va ajuta să obțineți orice stil doriți. În plus, funcția ionică elimină electricitatea statică și oferă părului tău mai multă strălucire.

Raport bun calitate-preț: Remington Keratin Protect

Remington Keratin Protect AS8810 se remarca de restul prin capete acoperite cu ceramică, ulei esențial de migdale și keratină. Aceste trei elemente combinate umplu fibra părului cu putere, o fac sănătoasă și mult mai frumoasă. Este echipat cu 1000 wati și integrează un regulator de temperatură și viteză în două poziții, cu jet de aer rece pentru a sigila cuticulele și rezultatele. Pe de altă parte, este realizat cu butoane strategice pentru a schimba sensul de rotație al capului instalat.

Cum folosim o perie rotativă?

Folosirea periei de uscător este foarte simplă. Cu peria rotativă, ar trebui să începeți de la vârfurile părului pentru a evita contactul direct cu scalpul. După ce aplicați un protector termic sau ulei pentru a vă proteja părul de deteriorare, împărțiți șuvițele în secțiuni mici și uscați-le pe rând. Este mai bine să începeți cu partea cea mai uscată. Baza sa este alimentată de electricitate și are un strat izolator (de obicei din plastic). Perii sunt de obicei încorporați într-un material moale, de protecție, de obicei un tip de cauciuc.

Idei pentru un ondulator de par

Funcționalitatea periei este simplă și vă ajută să pieptănați rapid și eficient părul fără complicațiile pe care vi le oferă o perie obișnuită. Este ideala pentru femeia modernă de azi, vă satisface toate așteptările dumneavoastră pe care le puteți avea pentru o perie cu uscător și vă oferă un blowout perfect fără a mai fi nevoie să mergeți la salon. Acest produs îți va oferi multiple beneficii, printre acestea cele mai remarcabile și motivul pentru care este atât de solicitat sunt: ​​durabilitatea sa mare, evitarea încrețirii datorită ionilor negativi pe care îi emite, în plus, nu reacționează negativ la tratamentele chimice și părul fragil.