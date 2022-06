Paul McCartney a electrizat publicul, la un festival inedit

Share



Paul McCartney a urcat în weekend, alături de Bruce Springsteen şi Dave Grohl, pe scena Festivalului Glastonbury, oferind un spectacol de neuitat publicului prezent la celebrul eveniment muzical din Marea Britanie, relatează AFP şi dpa.

Paul McCartney, care a împlinit pe 18 iunie vârsta de 80 de ani, a devenit astfel cel mai vârstnic cap de afiş din istoria Festivalului Glastonbury, în timp ce cântăreaţa americană Billie Eilish, în vârstă de 20 de ani, a devenit cel mai tânăr cap de afiş solo din istoria festivalului.

McCartney a cântat alături de Springsteen melodia „I Wanna Be Your Man” şi de Dave Grohl, liderul trupei Foo Fighters şi fost membru al grupului Nirvana, piesa „I Saw Her Standing There”.

Cei 100.000 de spectatori ai festivalului din sud-vestul Angliei i-au urat „La mulţi ani” fostului membru The Beatles, înainte de a asculta clasicele „Can’t Buy Me Love”, „Love Me Do” sau „Blackbird”.

