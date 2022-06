Theodora Benedek, despre cum inima i-a dictat să salveze inimi

Share



Pe scena Casei de Cultură „Mihai Eminescu” din Târgu Mureș, speaker la evenimentul TEDxCornișa a fost și Theodora Benedek, absolventă a unui masterat în management sanitar, la Universitatea ”Petru Maior” Târgu Mureș, medic specializat în cardiologie și interne și economist, Habilitat și Doctor în științe medicale. În prezent, ocupă funcția de șef al Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și este profesor de cardiologie, cardiologie intervențională și medicină internă la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, iar din anul 2013 este conducător de doctorat și coordonator de rezidențiat în specialitatea cardiologie. Totodată, Theodora Benedek mai coordonează Centrul de Cercetare Avansată în Imagistică Cardiacă Multimodală.

Cât de departe te poate duce un vis?

„Eu din studenție am știut încă din primii ani că eu îmi doresc să fiu cardiolog. Mi-a plăcut inima. O specialitate în care totul pulsează viață, o specialitate încărcată de vitalitate. Din anul III începând, am ales să mă duc la Cardiologie, mi-a plăcut foarte mult. Am știut ce vreau. Vă spun sincer, am lipsit de la toate stagiile care nu contau, de la toate stagiile unde nu ni se făcea prezența, unde nu eram băgați în seamă, ca să fug la Cardiologie, la Clinica de Cardiologie, unde mi-am dedicat timpul meu, energia mea, cunoștințele mele pe parcursul a peste 20 de ani. Și în acea clinică, astăzi sunt șef de clinică, profesor universitar și șeful disciplinei de cardiologie din UMF Târgu Mureș. Deci, dacă mi-am urmărit visul, dacă am știut ce vreau, dacă am știut să merg pe calea acestui vis, am reușit să mă realizez și să obțin recunoștința necesară”, a povestit Theodora Benedek.

„Instinctul meu îmi zice altceva”

Important pe lângă pasiune și dăruire, pe lângă visul spre care țintim, este colectivul în care fiecare se formează și oamenii care într-un fel sau altul, ne devin bază pentru ce urmează să fim. La fel a fost și în cazul studentei de la medicină din anul al III-lea, al cărei parcurs s-a clădit atât de înfloritor datorită efectului pe care un om l-a avut asupra ei sau pe care ea l-a avut asupra lui…

„Acolo, în Clinica de Cardiologie, în anul III de facultate, am întâlnit un om, un om care m-a format, un lider al Cardiologiei Românești, profesorul Benedek Imre. Pe atunci nu era profesor, pe atunci era unul din liderii Cardiologiei din România, căruia-i plăcea foarte mult să învețe studenții. L-am cucerit fără drept de apel, n-a avut nicio șansă, i-am făcut și trei copii și am realizat împreună dezvoltarea în continuare a Clinicii de Cardiologie. Dar când am terminat facultatea și ca orice tânăr absolvent care își caută drumul în viață, m-am dus la conducerea universității să întreb ce să fac, unde să mă duc, în ce direcție și era acolo o persoană cu care mă înțelegeam foarte bine. Mi-a spus: „Ești fată bună, ești talentată, ești profesionistă, ești deșteaptă, ești de toate, dar nu la Benedek, acolo n-ai niciun viitor”. M-am dus acasă și m-am gândit… Asta a fost ce a zis instituția, dar instinctul meu îmi zice altceva. Și mi-am urmat instinctul meu feminin și n-am greșit”, a evidențiat cardiologul Theodora Benedek.

Își pune un medic pacientul pe primul loc?

„În Clinica de Cardiologie, astăzi suntem unitatea care are cea mai mică mortalitate din România în tratamentul infarctului miocardic acut. Am creat asta cu multe lupte. Am creat cu chin unitatea de terapie intensivă pe care o conduc acum și care are pe statistica Băncii Mondiale cea mai mică mortalitate din România, dar așa e în viață, lucrurile nu sunt ușoare și ca să obții ceea ce vrei, trebuie să faci sacrificii, trebuie să te lupți, trebuie să-ți asumi risul.

Muncă, muncă, muncă, profesionalism, perfecționism și foarte multă dedicare. Și v-aș spune povestea unei paciente, o pacientă care-mi era foarte dragă pentru că era croitoreasa mea și orice femeie este dependentă de croitoreasa ei. Era o croitoreasă foarte bună. Și când eram însărcinată cu cea de-a treia fetiță a mea, cea mică, croitoreasa mea a avut un eveniment cardiovascular major și avea nevoie de implantarea unui stimulator, procedură pe care eu nu prea aveam voie s-o fac fiind însărcinată, pentru că implica utilizarea de raze X, dar am găsit metoda să o fac și am făcut-o cu mâna mea. I-am pus acest stimulator cu mâna mea și toată lumea s-a întrebat de ce am făcut acest lucru eu, când puteau colegii să o facă… Am făcut-o pentru că nimeni nu va face niciodată pentru tine ceva atât de bine cum îl poți face tu cu mâna ta. Ceea ce faci tu cu mâna ta pentru tine este de neegalat. Nimeni nu-ți dă ție cât îți dai tu singur ție”, a subliniat Theodora Benedek, dovedind că un cardiolog adevărat prioritizează întotdeauna inima pacientului.

De șanse se profită, iar limitele se depășesc

„În Sistemul Medical din România, dacă nu se opresc monopolurile, dacă nu se opresc iudele, n-are nicio șansă sistemul public. Pentru că trăim în era comunicării, a accesului la informații, oamenii știu să se ducă acolo unde le sunt deschise porțile, degeaba încearcă lumea să le închidă, se vor duce pe altele care sunt deschise. Și am trăit în experiența noastră foarte multe situații în care porțile au fost închise în sistemul public, în sistemul universitar, în multe sisteme. Dar am găsit metoda sau am avut experiența necesară și curajul necesar încât să rupem aceste monopoluri și să deschidem accesul la tratament al bolnavilor, accesul la formare al tinerilor. Și aici vin cu un alt exemplu din cariera mea universitară, pentru că recent a fost acreditat în România primul Centru de Transfer Tehnologic în domeniu Cardiologic, în domeniu Imagisticii Cardiovasculare. Ideea acestui centru s-a născut de mult, atunci când prin anii 2014-2015 au fost competiții pentru infrastructura de cercetare, a fost oferită universității posibilitatea de a face un centru de top în Imagistică Cardiovasculară. Universitatea a decis atunci că nu este o prioritate, s-a adus cu un alt proiect. Proiectul n-a reușit și atunci am avut norocul că a existat domnul profesor Benedek, care a deschis posibilitatea acestui centru pentru un sistem privat și a participat la competiția pentru Infrastructuri de Cercetare, unde a luat primul loc din țară, nu numai din medicină, ci din toate domeniile. Și astăzi acel centru, deși privat, a dat universității, pe bază de agreement, fără costuri, posibilitatea de a face 24 de teste de doctorat finalizate cu succes în 5 ani și foarte multe publicații, foarte multe aplicații, publicații, cercetări care au ridicat valoarea centrului. Acesta este un exemplu care arată că dacă-ți urmezi visul, nimic nu te poate opri, nimic nu poate opri dezvoltarea profesională a omului care vrea”, a evidențiat medicul cardiolog.

”Cei care te urăsc se transformă în alții care te iubesc”

În încheiere, Theodora Benedek a transmis un take home message la fel de motivațional precum întreg speech-ul, prin care a sugerat că deși e greu, deși uneori e nevoie de sacrificii uriașe, importantă este păstrarea direcției și lupta, lupta continuă.

„Nimeni nu înțelege de ce eu, profesor universitar, fac gardă. Păi, dacă nu fac gardă, cum să știu ce se întâmplă acolo? Cum să pot să organizez bine ceea ce se întâmplă acolo? Deci sunt sacrificii care trebuie făcute, dar la finalul zilei, când tragi linie, trebuie să fii pe plus. Nimic nu vine fără preț. Totul are avantaje și dezavantaje. Atâta timp cât balanța e pe plus, e bine. Când eram studentă, mi-a spus un coleg: ”Theodora, nu știu cum faci tu, că toată lumea care este în jurul tău ori te iubește, ori te urăște, dar nimeni nu e indiferent”. Atâta timp cât cei care mă iubesc sunt mai mulți decât cei care mă urăsc, e bine. Și cel mai bine ar fi ca cei care te urăsc să se transformă după aceea în alții care te iubesc. Cred că asta dacă reușim să facem în general, societatea să fie alături de noi în demersurile noastre, colegii să ne aprecieze, atunci putem pleca acasă împliniți”, a conchis Theodora Benedek.

Ioana MĂRGINEAN