Fosta conducere a Primăriei Târgu Mureș, achitată definitiv într-un dosar DNA

Curtea de Apel Târgu Mureş a menţinut hotărârea Tribunalului prin care fostul primar al municipiului Târgu Mureş, Dorin Florea, fostul consilier al primarului, Sergiu Claudiu Maior, precum şi fostul secretar al municipiului, Andrei Mureşan, au fost achitaţi de sub acuzaţiile de uzurparea funcţiei şi complicitate la uzurpare a funcţiei în formă continuată, în 9.198 de acte materiale, după ce au fost trimişi în judecată, în anul 2017, de către Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA).

Curtea de Apel Târgu Mureş a respins ca nefondate apelurile declarate împotriva sentinţei Tribunalului Mureş din Dosarul nr. 3287/102/2017, care prevede că „fapta nu este prevăzută de legea penală”, hotărârea fiind definitivă.

„În temeiul art. 396 alin. 1 şi 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală (fapta nu este prevăzută de legea penală) dispune achitarea inculpatului Maior Sergiu Claudiu de sub acuza săvârşirii infracţiunii de uzurpare a funcţiei în formă continuată, (9.198 acte materiale). (…) În temeiul art. 396 alin. 1 şi 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală (fapta nu este prevăzută de legea penală) dispune achitarea inculpatului Florea Dorin de sub acuza săvârşirii infracţiunii de complicitate la uzurpare a funcţiei în formă continuată (9.198 acte materiale). În temeiul art. 396 alin. 1 şi 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală (fapta nu este prevăzută de legea penală) dispune achitarea inculpatului Mureşan Andrei de sub acuza săvârşirii infracţiunii de complicitate la uzurpare a funcţiei în formă continuată (9.198 acte materiale)”, se arată în dispozitivul sentinţei.

În luna septembrie 2017, procurorii din cadrul DNA – Serviciul Teritorial Târgu Mureş au dispus trimiterea în judecată a lui Sergiu Claudiu Maior, fost viceprimar al municipiului Târgu Mureş, la data faptelor consilier al primarului, pentru uzurparea funcţiei, cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau altul, săvârşită în formă continuată (9.198 acte materiale), a lui Dorin Florea, primar al municipiului Târgu Mureş, şi a lui Andrei Mureşan, la data faptelor secretar al Municipiului Târgu Mureş, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la uzurparea funcţiei, cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau altul, săvârşită în formă continuată (9.198 acte materiale).

Procurorii anticorupţie arătau în rechizitoriu că Sergiu Claudiu Maior, în calitate de consilier al primarului municipiului Târgu Mureş, în perioada 9 martie 2016 – 29 iunie, ar fi îndeplinit o serie de acte, adică semnarea a 9.198 ordine de plată emise de Municipiul Târgu Mureş, fapt ce nu ar fi intrat în atribuţiile sale legale de serviciu.

Interdicţia, spuneau anchetatorii, ar fi rezultat din incompatibilitatea stabilită de Agenţia Naţională de Integritate (ANI) şi confirmată de instanţă prin decizie definitivă la data de 1 martie 2016 şi că această împrejurare ar fi avut ca efect „pierderea de către Sergiu Claudiu Maior a dreptului de a ocupa o funcţie sau o demnitate publică în următorii 3 ani”.

DNA arăta într-un comunicat de presă, că în calitate de primar al municipiului Târgu Mureş, Dorin Florea ar fi emis două dispoziţii prin care, cu nerespectarea Legii numărul 176/2010, i-ar fi creat lui Sergiu Claudiu Maior cadrul necesar să efectueze acte ce implică exercitarea prerogativelor de putere publică, cu toate că se afla sub interdicţia anterior menţionată.

În context, susţin procurorii, Andrei Mureşan, în calitate de secretar al Municipiului Târgu Mureş, ar fi avizat pentru legalitate şi a semnat cele două dispoziţii emise de edil.

(www.agerpres.ro)