Sângeorgiu de Pădure este cel mai mic și unul dintre cele mai tinere orașe ale județului Mureș, a cărui conducere a fost preluată de Csibi Attila Zoltán în urma alegerilor locale din 2012. Învestirea noului primar a avut loc pe 20 iunie 2012, iar pentru a marca cea de-a zecea aniversare și pentru a prezenta realizările din toată această perioadă, a fost lansată o campanie ”10 ani împreună pentru Sângeorgiu de Pădure”.

”În urmă cu zece ani, am reușit să câștig alegerile pentru primăria din Sângeorgiu de Pădure cu ajutorul și încrederea cetățenilor din orașul nostru. Pe parcursul campaniei, un grup de adolescenți și tineri de douăzeci și ceva de ani, au mers pe străzile orașului încurajându-i pe locuitorii din Sângeorgiu de Pădure să aibă încredere. Am pornit la drum zece tineri, apoi 20, 40, 50, am avut încredere că putem realiza ce ne-am propus, că oamenii vor crede în noi și în determinarea noastră de a dezvolta Sângeorgiu de Pădure”, a declarat Csibi Attila Zoltán, primarul orașului Sângeorgiu de Pădure.

