Două săptămâni până la Electric Castle: lista generoasă a activităților din festival

Electric Castle se pregătește de debutul celei de-a 8-a ediții, iar cele 100 de ore de muzică live oferite de artiști veniți din 24 de țări sunt completate de alte zeci de ore de distracție prin surprizele pregătite de organizatori.

Domeniul Banffy din Bonțida simte deja vibrația pregătirilor pentru festival, cele peste 40 de hectare de teren care vor fi acoperite de scene, camping, zone de relaxare fiind împânzite de echipele de logistică. Totul pentru ca, începând din 13 iulie, publicul să se bucure de o nouă ediție spectaculoase de Electric Castle, cu nume precum Twenty One Pilots, Gorillaz, Peggy Gou, Disclosure sau Editors aflați în cap de afiș.

O călătorie cu balonul, lectura celui mai recent best seller în hamac, o discuție cu oameni ce provoacă status quo-ul sau un film bun vizionat înaintea concertului mult așteptat – lista activităților de zi la Electric Castle este atât de diversă încât alegerile vor fi greu de făcut.

EC Talks by E.ON îi are ca invitați, anul acesta, pe Răzvan Exarhu, Emilia Șercan, Mona Dîrțu și Cristian Lupșa pregătiți să dezbată alături de public teme precum pacea între generații sau relațiile între genuri. Sunt programate și sesiuni de masterclass cu antropologul Radu Umbreș, artista Alina Pash, Matt Black – fondatorul casei de producție Nija Tune, trupa Balkan Taksim, rectorul Universității „Babeș-Bolyai” și cunoscutul psiholog Daniel David.

Cele mai spectaculoase poze din festival sunt gata să fie surprinse din baloanele cu aer cald sau din deja emblematica Royal Wheel by Lidl, asta între două reprize de giant jenga, board games sau o competiție de bumping cars. Pentru cei ce caută mai degrabă o stare zen există sesiuni de yoga, ateliere de string art, origami și mandala, și o generoasă bibliotecă atent selectată. Participanții pot chiar încerca să refacă scena din „E.T.” cu ajutorul Flying Bikes, bicicletele ce pot zbura prin simpla pedalare.

Electric Castle este, oficial, primul festival din Upside Down, iar lucuri deloc obișnuite sunt pregătite să se întâmple. „Stranger Things” ajunge la castel iar experiențele AR și zona Arcade pot fi copleșitoare.

Orice festival ar trebui să aibă cel puțin o super petrecere, iar anul acesta, chiar în prima seară, participanții sunt invitați la TikTok Party by BT. În 13 iulie, scena Hangar va găzdui o petrecere realizată în parteneriat cu TikTok România, la care DJ Yoda va mixa hit-urile devenite virale în ultimii ani pe această rețea de socializare.

Line-upul muzical este completat și de unul de lifestyle, iar Electric Castle conturează în Bonțida experiența unui Anti-Mall. Aici vor putea fi găsite branduri de fashion precum Retro Future, Ototo, Koja Concept sau Not For The Fake. Oferta gastronomică rămâne la fel de generoasă ca la fiecare ediție și acoperă toate gusturile, de la mâncarea preferată la festival, burgers, la preparate asiatice, grecești sau mexicane. Nu lipsește zona de grill pentru cei care preferă să fie proprii chefs.

Ultimele bilete pentru ediția a 8-a sunt disponibile pe www.electriccastle.ro, fără a exista însă opțiunea de cazare în camping. Toate cele 25.000 de locuri puse la dispoziție în EC Village s-au epuizat deja, la fel și locurile din zona destinată rulotelor.

(Comunicat de presă)