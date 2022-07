FOTO: E vară, e vacanță… suntem în tabără

Share



Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” din Reghin a organizat în săptămâna 20 – 24 iunie 2022 cea de-a VI-a ediţie a Taberei de vară – Concurs Multidisciplinar ,,Minte, trup și suflet”, săptămână ce a încununat munca unui număr de 54 de cadre didactice care au îndrumat mânuţele, mintea, trupul şi sufletul a 93 de participanți (preșcolari, elevi și studenți) atât ai școlii organizatoare, cât și ai școlilor partenere din Reghin, Solovăstru, Ibănești, Brâncovenești, Batoș, Deda, Sângeorgiu de Mureș.

În fiecare zi a taberei copiii au desfăşurat activităţi într-unul din cele șapte ateliere principale, fiind dornici să-și valorifice talentul, creativitatea, îndemânarea și măiestria.

Datorită bunei pregătiri a programului taberei, pregătit cu multă minuțiozitate, elevii participanți au fost angrenați zilnic, prin rotație, în cinci ateliere de lucru diferite, cu activități specifice vârstei, menite să îmbine utilul cu plăcutul.

În cadrul atelierului ,,Jurnaliștii՚՚ coordonat de profesorii Mărginean Emilian, Anton Viorel, Cengher Valentina, Friciu Daniela, Bîclea Codruța, Bengean Monica, Balázs-Szikszai Emese, Toncean Nicoleta și Uța Daniela, elevii au putut testa pe pielea lor ce înseamnă să fii jurnalist; au fost îndrumați să realizeze reportaje, interviuri și articole. Astfel, după ce au aflat informațiile necesare referitoare la cuvinte-cheie precum: jurnalist, jurnalism, interviu, știre, articol, reportaj, pentru o zi, copiii din fiecare grupă au avut ocazia de a juca rolul de jurnalist. Folosind un microfon de jucărie, un telefon și plini de entuziasm, au pornit spre ateliere pentru a realiza cele mai frumoase interviuri, reportaje, atât cu elevii, cât și cu o parte dintre coordonatorii taberei. La început, au fost mai stângaci, dar, de-a lungul zilei, au devenit mai încrezători și mai motivați. La întoarcerea de la ateliere, unii și-au scris articolul, iar alții și-au editat reportajul, fiind încântați de munca lor.

Așadar, călătoria prin lumea jurnalismului i-a purtat pe elevii participanți la acest atelier pe drumuri, poate, de neimaginat, deschizându-le uși magice, care i-au făcut să se descopere, în primul rând, pe ei înșiși, iar prin articolele și reportajele realizate au reușit să ajungă și la sufletul nostru, dovedindu-ne că sunt deștepți, creativi, ambițioși și dornici de a învăța lucruri noi. Pe această cale, le mulțumim pentru implicare!

Curioși, veseli, idealiști,

Iată-ne mici jurnaliști.

Am cercetat, am întrebat,

Interviul noi l-am luat,

Informații am aflat,

Articole am redactat.

Câteva am publicat,

Iar noi multe-am învățat.

Realizat de: Atelierul ,,Jurnaliștii”

Activități interesante

Un atelier de tradiţie, prezent în toate ediţiile anterioare ale taberei noastre, a fost şi cel intitulat „Mâini dibace”. Cel mai important obiectiv al acestuia l-a constituit stimularea creativităţii copiilor. Nu cred că le putem face vreodată un dar mai frumos acestora decât să-i învăţăm cum să-şi exprime liber personalitatea şi trăirile, cum să dea expresie gândurilor şi dorinţelor, cum să-şi pună sufletul curat în forme artistice, pline de culoare şi de semnificaţii!

Denumirea atelierului, în acest sens este extrem de sugestivă, întrucât stimularea abilităţilor practice, a deprinderilor de muncă este corelată cu imaginaţia şi creativitatea. În cadrul atelierului îi învăţăm pe cei mici să utilizeze diverse materiale pentru a proiecta şi a-şi confecţiona obiecte folositoare, dezvoltându-şi, în felul acesta simţul practic, dar şi pe cel estetic. Succesul activităţilor din cadrul acestui atelier poate fi măsurat şi din perspectiva trăsăturilor morale pe care le dobândesc participanţii: răbdarea şi disciplina în muncă, spiritul de ordine, perseverenţa, încrederea în forţele proprii, spiritul de întrajutorare, dragostea de muncă şi respectul faţă de munca altora…

Pe toată durata activităţilor, coordonatorii atelierului, Mircea Delia, Ichim Maria, Man Florina, Dénes Réka, Tun Eunika, Fokt Emőke, Kellner Codruţa, Căprar Liliana, Enache Maria, Huza Cristina, i-au ajutat să-şi ducă la bun sfârşit proiectele. Totodată, aceştia au urmărit să le insufle copiilor dragostea pentru natură, dezvoltându-le simţul ecologic. Astfel, prin utilizarea unor materiale reciclate, li s-a arătat cum din nimic pot crea obiecte frumoase şi folositoare, dacă aplică tehnicile învăţate în cadrul atelierului.

În acest an, Tabara de vară a adus ca noutate un atelier intitulat „Vânătorii de comori arhitecturale”, deoarece Reghinul este un oraș cu o arhitectură deosebita datorită imbinării mai multor stiluri arhitecturale. Scopul acestui atelier a fost de a căuta, descoperi, ba chiar redescoperi, admira, fotografia micile și marile comori arhitecturale ale orașului. Pentru început, participanții la acest atelier alături de profesorii coordonatori Elena Baciu, Anca Cristina Cota, Ana-Maria Varga, Petrescu Mărioara, Sîplăcan Dalia Raluca s-au îndreptat spre Centrul de Informare Turistică din orașul Reghin, unde personalul le-a făcut o prezentare a orașului, au primit hărți si alte materiale necesare, apoi, alături de profesorii coordonatori, au pornit în noua aventură căutând comori arhitecturale de pe clădirile părții vechi a orașului. Au avut de îndeplinit 15 sarcini diferite, unele dintre ele având indicii, altele ghicitori și altele doar indicații, descoperind, pe parcursul călătoriei lor grifoni, mascaroni, ancadramente deosebite, aruncători de roți, etc Participanții au avut la îndemână și o hartă cu perimetrul care trebuie cercetat, precum și cu numele străzilor, cu scopul de a le antrena abilitățile de orientare spațială. După ce au dus la bun sfârșit toate sarcinile, s-au reunit la Centrul de Informare Turistica unde, alături de personalul Centrului, au verificat răspunsurile la sarcinile date. Apoi, la școală, au realizat o machetă a unei părți a orașului folosind diferite materiale, de la piese lego la zăpadă artificială, cartoane, hârtie creponată, elemente în miniatură din platic sau carton, hârtii de diferite texturi, pistol de lipit, foarfeci, lipiciuri etc. Folosindu-și imaginația, fiecare grupă de elevi, a realizat o machetă care, la finalul taberei, a fost expusă și admirată de toti participanții.

Atelierul „Arta culinară” a fost anul acesta coordonat de către cadrele didactice Ramona Grama, Cami Gyori, Simona Mărginean, Ioana Suciu, Olimpia Cocean, Cristina Salati, Graur Maria, Monica Pop.

Totul a pornit de la întrebarea ,,Ai ajutat-o vreodată pe mama în bucătărie?” și ,,Dacă da, arată-ne ce poți!” sau „Dacă nu, vom încerca împreună!”. Pe parcursul a cinci zile, împreună cu elevii care s-au perindat pe la acest atelierul, au pătruns în minunata lume a deserturilor și sandwich-urilor. „Micii bucătari” au preparat sandwich-uri calde, waffe delicioase umplute cu gem de casă. Copii au primit multe sfaturi privind un regim alimentar sănătos, cum ar fi: consumă mâncărurile sănătoase care îți plac, gătește mai mult, mănânca legumele prima data, renunță la carne o dată pe săptămâmă, îmbunătățește-ți micul dejun, înlocuiește băuturile care conțin zahăr cu apa, mănâncă legume ca gustări.

În cadrul acestui atelier atelier elevii și-au dovedit dragostea față de semeni, punându-se în slujba acestora prin prepararea unor meniuri simple şi gustoase.

Jocurile exterioare au oferit întotdeauna o modalitate diferită de realizare a jocurilor educative şi distractive pentru copii, care să le stimuleze imaginația şi creativitatea şi care să-i încurajeze să fie activi în timp ce se distrează. În curtea şcolii, unde recreaţia este câteodată sinonimă cu plictiseala, pot fi realizate jocuri în aer liber cu ajutorul cărora copiii învaţă, îşi exersează cunostinţele şi respectă reguli.

De aici a pornit și ideea acestui nou atelier ”La Jocuri Pe Asfalt”, fiind și o dorință mai veche a cadrelor didactice din școala noastră. Ne-am bucurat de o sponsorizare de vopsele speciale pentru asfalt. Atât a fost suficient pentru noi, cadrele didactice si voluntarii din acest atelier. Am întrunit echipa, formată din Ungur Sorina, Borbely Bartis Zsolt, Oltean Teodora, Farcaș Sabina, Roșca Mihaela, Moldovan Cristina și am selectat din multitudinea de idei, variantele de joc potrivite pentru nivelul de vârstă al claselor din școala noastră.

Am început cu cel mai cunoscut joc pe asfalt, îndrăgit de atâtea generații de copii. Un joc simplu, ușor de trasat și de jucat de toată clasa, șotronul. Acesta dezvoltă: motricitatea și echilibrul, coordonarea, atenția și concentrarea. În plus, copiii socializează, stabilesc relații cu ceilalți copii și învață să se bucure de victorie, dar să accepte și înfrângerea.

Am gândit apoi și niște parcursuri aplicative, deoarece suntem conștienți de valoarea lor aplicativă, formativă și de faptul că prezintă o atractivitate deosebită, dezvoltându-le perseverența, încrederea în forțele proprii, dorința de autodepășire, dar și autocontrolul.

Apoi, am vopsit, în variantă mai mare, careul care poate fi folosit în mai multe moduri, începând cu jocurile clasice de societate pe care le jucam în sala de clasă și până la dansul ritmic al săriturilor în fiecare pătrat al careului, primul copil fiind urmat de ceilalți copii. Am redat și binecunoscutul joc ”Copy Me”, care îi îndeamnă pe copii să respecte anumite reguli. Am ales și jocul ”La țintă” deoarece dezvoltă imaginatia, coordonarea ochi-mână și concentrarea.

Și tot ca și o noutate a apărut și atelierul ”Flashmob”, un atelier coordonat de profesoarele Boțan Claudia, Bumbu Mihaela și Grama Florina, un atelier de bună dispoziție, dans si multă bucurie. Ce a însemnat acest atelier, ne-au spus într-o rima foarte frumoasă chiar coordonatoarele acestui atelier:

Bună ziua și bine ați venit,

La un atelier inedit,

Flashmob, chiar am reușit!

Am pornit cu stângăcie,

Dar cu multă bucurie.

În pași mici de dans, ușori,

Parcă timizi uneori.

Dar magia a învins,

Ritmul plăcut ne-a cuprins.

A venit ca o chemare,

Grupul a fost tot mai mare,

Emoție, zâmbet, culoare,

Ritm, muzică, încântare,

Armonie, sărbătoare,

Minte, trup, suflet, mișcare.

Sportul și muzica împreună,

Au făcut echipă bună.

Am dansat și ne-am distrat,

Pașii s-au sincronizat,

Într-un flashmob minunat.

Hai veniți cu mic, cu mare,

E loc pentru fiecare!

Realizat de: Atelierul ,,Flashmob”

Și nu în ultimul rând, doamnele profesoare Moldoveanu Alina, Șerban Ionela, Maier Codruţa, Chibulcutean Dorina, Marian Georgeta și Toncean Anca, coordonatoare ale atelierului „Prichindeii pricepuţi” ne-au impresionat cu câte ceva despre activitățile în care cei mai mici participanți la tabără, au fost implicați. Având vârste cuprinse între 4 și 7 ani, copilașii au fost antrenați în activități de colorare, decupare, lipire, asamblare, desen și pictură, toate acestea împletite cu jocuri, cântece și dansuri pentru vârsta lor. Astfel, ei au realizat lucrări individuale, Pictură pe pietre, Zâna vară, Gentuţa de vacanţă, Omida, Morişca, Vaza cu flori din capace de plastic, tobiţe, pe care în ultima zi de tabără și le-au dus acasă, dar si lucrări colective, au dansat „Samba florilor, „Am capul în nori și ne-au impresionat cu Jocuri de ritmicitate cu tobițe. Pentru festivitatea din ultima zi, prichindeii ne-au prezentat cu succes dansurile și cântecele învățate. Au fost aplaudați la scenă deschisă de toți cei prezenți la festivitate și încurajați să mai participe la astfel de activități în timpul vacanței.

Mulțumim tuturor ce s-au implicat în organizarea și promovarea acestui proiect de succes: Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Primăria Municipiului Reghin prin Centru de informare turistică, Biblioteca Municipală „Petru Maior”, mass-mediei, Ardeal TV, Cuvântul liber, Zi de Zi, şi nu în ultimul rând Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ceuşianu” prin doamna director Chelariu Paula Andrada şi domnul director adjunct Iozsef Denes și tuturor cadrelor didactice implicate, elevi și părinți, sponsori, rugându-ne la bunul Dumnezeu să păstreze „Mintea, trupul şi sufletul” în sănătate tuturora spre buna organizare şi în viitor a altor proiecte de acest fel, ştiind că investiţia în copiii noştri este o investiţie de lungă durată pentru o societate sănătoasă!

Prof. coordonatori ai taberei:

Codruța Mariana BÎCLE

Mariana Sorina UNGUR

Ramona GRAMA