Cântăreţul Harry Styles, ”devastat”

Cântăreţul britanic Harry Styles s-a declarat ”devastat” după ce concertul său de la Copenhaga a fost anulat în urma atacului armat care a avut loc duminică într-un centru comercial aflat în apropiere, informează DPA.

Fostul star One Direction, în vârstă de 28 de ani, urma să urce pe scenă la Royal Arena duminică seară, în cadrul extrem de anticipatului său turneu mondial Love On.

Cu toate acestea, duminică după-amiază, poliţia daneză a intervenit în urma unui atac armat la centrul comercial Field’s din apropierea arenei, soldat cu trei morţi şi mai mulţi răniţi.

Într-un tweet, Styles a declarat că are „inima frântă” şi este „devastat pentru victime”.

„Am inima frântă împreună cu locuitorii din Copenhaga”, a scris vedeta. „Ador acest oraş. Oamenii sunt atât de calzi şi de plini de dragoste”.

„Sunt devastat pentru victime, pentru familiile lor şi pentru toată lumea care suferă. Îmi pare rău că nu am putut fi împreună. Vă rog să aveţi grijă unul de celălalt. H.”, a scris starul.

