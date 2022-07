True Imobiliare. Partenerii confortului tău.

Share



Agenția True Imobiliare este prezentă pe piață din anul 2020, fiind fondată de o echipă tânără cu un apetit uriaș pentru acest domeniu surprinzător de efervescent, o echipă care are la bază OAMENII. Nevoia clientului – concept de bază în dezvoltarea True Imobiliare

True Imobiliare (parte din True Group) s-a bazat încă de la bun început pe nevoia clientului. Experiența de peste 10 ani în vânzări, pe partea de travelling (prin prisma agenției de turism True Travel), ne-a oferit baza ideală pentru a înțelege exact clientul, dorințele acestuia și pentru a livra cele mai bune soluții.

Marketingul – aspect central în 2022

Ne-am dorit încă de la început ca dezvoltarea agenției noastre să fie bazată pe o sinergie între conceptele de marketing existente și toate “toolurile” de vânzări pe care le avem la dispoziție în secolul vitezei. Am realizat că prezentările imobilelor din Târgu Mureș trebuie să fie unice, personale și transparente. Drept urmare, utilizăm cel mai înalt nivel de tehnologie și profesioniști în domeniu, pentru a realiza materiale cât mai bune cu proprietățile listate – videouri complete de prezentare, fotografii profesionale, cadre cu drone, pentru a se înțelege exact zona etc. Utilizăm, de asemenea, toate platformele pe care le avem la dispoziție și trecem dincolo de clasicele listări în spațiile de specialitate, bazându-ne, astfel, într-un procent mai ridicat, pe plasarea, promovarea, marketarea și publicarea de conținut pe toate canalele de social media – Facebook, Instagram, Youtube, Insta Stories, Google Ads etc. Construind dezvoltarea agenției în jurul clientului, mizăm mult pe relația între agent și proprietar/potențial cumpărător/chiriaș. Fiecare client beneficiază, astfel, de un agent exclusiv care se ocupă de proprietatea lui, menținând un contact permanent între vânzător și potențialul cumpărător, facilitând, astfel, parte din proces.

Piața imobiliară din Târgu Mureș – ce ne așteaptă în viitor

Cu toate dificultățile de care ne lovim în această perioadă (ROBOR, IRCC, majorarea ratelor, contextul pandemic și de război etc.), piața ne arată că există în continuare dorința de dezvoltare și de achiziție în Târgu Mureș.

Vor scădea prețurile în imobiliare?

În baza contractelor pe care le avem cu marii dezvoltatori imobiliari din oraș, putem observa că apetitul pentru construcții noi în oraș există în continuare. Drept urmare, este puțin probabil ca prețurile să scadă. Dacă, totuși, va exista o plafonare a vânzărilor, acestea se vor resimți în zona construcțiilor vechi sau în zona celor plasate în locații mai puțin dezvoltate din punct de vedere al experienței de viață. Tu ce vrei să vinzi?