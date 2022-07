FOTOREPORTAJ: Inimi 3D, oferite din inimă la Gala CardioMedia

Share



Organizatorii celei de-a 22-a ediții a Conferinței Naționale de Cardiologie Cardio NET au oferit Diplome de Excelență unui număr de 28 de jurnaliști care activează în presa locală și cea națională, cu ocazia Galei CardioMedia, eveniment care a avut loc joi, 1 iulie, în curtea Castelului Teleki din Dumbrăvioara.

Momentul s-a desfășurat la puțin timp după festivitatea de deschidere a Conferinței Naționale de Cardiologie Cardio NET, manifestare de prestigiu la care au participat cei mai valoroși specialiști din domeniul cardiologiei din România.

Un proiect de suflet

Alături de Diplome de Excelență, reprezentanții mass media au mai primit, simbolic, din partea prof. univ. habil. dr. Benedek Imre și prof. univ. habil. dr. Benedek Theodora, principalii organizatori ai Conferinței Naționale de Cardiologie Cardio NET, câte o inimă printată 3D în laboratorul Clinicii Medicale Cardiomed.

Astfel, în aplauzele auditoriului, au urcat pe scena Galei CardioMedia următorii jurnaliști: Sorin Tanțoș (Antena 1), Reka Bereczky (PRO TV), Szucher Ervin (Kronika), Antalfi Imola (Népújság), Marcela German (Radio România Actualități), Luminița Avram (Radio Târgu Mureș), Lacrima Balint (TVR Târgu Mureș), Tiberiu Lovin (Ceasul Cetății), Mădălina Neacșu (caravanaurbana.ro), Florin Dobrater (M9 TV Târgu Mureș), Cristian Georgescu (TVR Târgu Mureș), Boer Karoly (Radio Târgu Mureș), Dorina Matiș (Agerpres), Ioan Husar (Cuvântul liber), Aurelian Grama (Zi de Zi) și subsemnatul (Zi de Zi).

”Proiectul CardioMedia este un proiect de suflet la care am ținut foarte mult, dar l-am amânat. Am vrut să îl facem în urmă cu ceva timp dar l-am amânat din cauza pandemiei. De ce? Pentru că am simțit, în ultimii ani mai ales, cât de importantă este prezența mass media atunci când vrem să facem ceva, atunci când în proiectele noastre este nevoie de diseminare pentru ca vocea noastră să ajungă la decidenți”, a afirmat prof. univ. habil. dr. Theodora Benedek.

Totodată, au fost distinși cu Diplome de Excelență, în lipsă, următorii jurnaliști: Arina Toth (Zi de Zi), Violeta Teban (TVR Târgu Mureș), Paula Rusu, Bodolai Gyöngyi (Népújság), Daniel Gliga (Ardeal TV), Teodora Mîndru (UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș), Ionuț Geană (Ziar Medical), Titus Ilovan (City TV Târgu Mureș), Valeriu Russu (Radio Târgu Mureș), Ioan Korpos (România TV), Erika Mărginean și Adrian Giurgea (Agenda de Mureș).

”Această gală nu este neapărat pentru că ați fost alături de noi în sprijinul pacientului cardio-vascular, pentru că unii au întrebat: dar ce am făcut eu pentru cardiologie? Nu-i nimic, cei care nu au făcut, e timpul să o facă”, a mai precizat prof. univ. habil. dr. Theodora Benedek.

Program artistic excepțional

Seara de excepție de la Centrul Cultural și de Evenimente din Castelul Teleki din Dumbrăvioara a conținut și un program artistic deosebit, cu invitați de valoare: Cvartetul ArteMiss, Ansamblul ”Spice Mureșene”, Ansamblul ”Borsika”, Costi Dumitru, Kilyén Ilka și Krisztina acompaniate de Ion Rițiu, Jakab Attila și Ad Libitum Voices.

Text: Alex TOTH

Foto: Cristina GÂNJ