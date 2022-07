Boris Johnson demisionează din funcţia de premier

Share



Boris Johnson a anunţat, joi, că demisionează din funcţia de prim-ministru al Regatului Unit, cedând în faţa apelurilor din partea miniştrilor şi parlamentarilor Partidului Conservator.



„Este clară acum voinţa parlamentarilor din Partidul Conservator că trebuie să existe un nou lider al partidului şi prin urmare un nou prim-ministru, şi am căzut de acord cu Sir Graham Brady, preşedintele grupului parlamentar, ca procesul alegerii unui nou lider să înceapă acum, iar calendarul să fie anunţat săptămâna viitoare. Şi astăzi am numit un cabinet pentru a servi, ca şi mine, până la instalarea unui nou lider”, a spus Johnson în cadrul unei conferinţe de presă din faţa Downing Street 10.



El a ţinut să le mulţumească milioanelor de persoane care au votat pentru Partidul Conservator în 2019 pentru „mandatul incredibil, cea mai mare majoritate conservatoare din 1987 şi cel mai mare număr de voturi din 1979”.



„Şi motivul pentru care am luptat atât de tare în ultimele zile pentru a continua să exercit acest mandat nu a fost doar pentru că am vrut asta, ci pentru că am simţit că este slujba, datoria, obligaţia mea de a continua ceea ce am promis în 2019”, a mai spus Boris Johnson.



El a subliniat că este „imens de mândru” de realizările guvernului „de la realizarea Brexit-ului şi până la stabilirea relaţiilor cu continentul pentru o jumătate de secol”. De asemenea, Johnson a amintit printre realizări trecerea ţării prin pandemie şi cea mai rapidă campanie de vaccinare din Europa, precum şi „conducerea Occidentului în rezistenţa la agresiunea lui Putin în Ucraina”.

Boris Johnson a supravieţuit luna trecută unui vot de neîncredere iniţiat de propria sa tabără politică, după ce acest vechi scandal denumit ”Partygate” fusese o perioadă eclipsat de invazia rusă în Ucraina, timp în care Johnson s-a remarcat prin susţinerea consistentă pentru guvernul de la Kiev, unde el a efectuat două vizite de la începutul războiului.



La acest scandal s-au adăugat însă şi altele, de data aceasta cu caracter sexual. Un deputat suspectat de viol a fost arestat şi apoi eliberat pe cauţiune la jumătatea luni mai, un altul a demisionat în aprilie după ce a fost observat vizionând imagini pornografice în plenul parlamentului pe telefonul său mobil, iar un al treilea deputat a fost condamnat în luna mai pentru agresiune sexuală asupra unui adolescent în vârstă de 15 ani.



Demisia celor doi din urmă a determinat organizarea de alegeri parţiale, la care conservatorii au înregistrat înfrângeri usturătoare.

Reuters

(www.agerpres.ro)